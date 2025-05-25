Гірник Михайло Костик загинув у шахті на Львівщині
25 травня внаслідок нещасного випадку на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" загинув гірник з ремонту гірничих виробок 34-річний Василь Михайлович Костик.
Про це пише пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.
Деталі загибелі зʼясовуються.
Зазначається, що в загиблого залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей.
Нагадаємо 22 січня 135 шахтарів опинилися заблокованими на глибині понад 1300 метрів внаслідок аварії на підстанції шахти на Дніпропетровщині.
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