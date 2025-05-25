УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4979 відвідувачів онлайн
Новини Загибель гірника на Львівщині
2 360 3

Гірник Михайло Костик загинув у шахті на Львівщині

Загиблий на Львівщині гірник

25 травня внаслідок нещасного випадку на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" загинув гірник з ремонту гірничих виробок 34-річний Василь Михайлович Костик.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Деталі загибелі зʼясовуються.

Зазначається, що в загиблого залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Читайте: Збитки держави через незаконний видобуток вугілля на одній із шахт Донеччини перевищили 5 мільярдів, – ДБР

Нагадаємо 22 січня 135 шахтарів опинилися заблокованими на глибині понад 1300 метрів внаслідок аварії на підстанції шахти на Дніпропетровщині.

Автор: 

смерть (6772) шахта (704) шахтарі (538)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вiчна пам'ять!
показати весь коментар
25.05.2025 22:23 Відповісти
Вічна пам'ять та вічний сум рідним..
показати весь коментар
25.05.2025 22:28 Відповісти
Співуття родичам загиблого гірника.
Але ж дивна новина...
В Україні під російськими ракетами і БПЛА щоденно гинуть люди...
показати весь коментар
25.05.2025 22:46 Відповісти
 
 