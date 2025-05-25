Горняк Михаил Костык погиб в шахте на Львовщине
25 мая в результате несчастного случая на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" погиб горняк по ремонту горных выработок 34-летний Василий Михайлович Костык.
Об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Детали гибели выясняются.
Отмечается, что у погибшего осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
Напомним, 22 января 135 шахтеров оказались заблокированными на глубине более 1300 метров в результате аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области.
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