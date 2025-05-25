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Новости Гибель горняка на Львовщине
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Горняк Михаил Костык погиб в шахте на Львовщине

Погибший на Львовщине горняк

25 мая в результате несчастного случая на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" погиб горняк по ремонту горных выработок 34-летний Василий Михайлович Костык.

Об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Детали гибели выясняются.

Отмечается, что у погибшего осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

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Напомним, 22 января 135 шахтеров оказались заблокированными на глубине более 1300 метров в результате аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области.

Автор: 

смерть (9245) шахта (961) шахтеры (656)


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Вiчна пам'ять!
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25.05.2025 22:23 Ответить
Вічна пам'ять та вічний сум рідним..
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25.05.2025 22:28 Ответить
Співуття родичам загиблого гірника.
Але ж дивна новина...
В Україні під російськими ракетами і БПЛА щоденно гинуть люди...
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25.05.2025 22:46 Ответить
 
 