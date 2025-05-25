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Новини Літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії
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Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору країни російськими літаками

Фінляндія викликає посла рф

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова для надання роз'яснень у зв'язку з ймовірним порушенням повітряного простору країни 23 травня.

Про це пише фінський мовник Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росії буде вручено ноту з вимогою роз'яснити ситуацію.

Раніше у фінському Міноборони повідомляли, що російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.

Читайте також: Військові літаки РФ могли порушити повітряний простір Фінляндії: країна почала розслідування

Автор: 

росія (65856) літак (2935) Фінляндія (1324)


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Топ коментарі
+10
Найкраща нота касапам - збити його.
Все інше не діє.
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25.05.2025 23:15
+5
Хіба це наміри зупинити літаки Кацапії? Збивати" Як Ердоган зробив. Один раз, і назавжди.
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25.05.2025 23:38
+5
Ну это же не "толерантно", не "демократично". К сожалению, Европа, до сих пор, не хочет понять с кем они имеют дело...
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26.05.2025 00:29
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Найкраща нота касапам - збити його.
Все інше не діє.
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25.05.2025 23:15 Відповісти
Вони не розуміють психологію кацапських нелюдей. Тому гадають що ці "ноти" викликають якісь емоції у рашистов..... хіба що тільки сміх та слова "д3біли бл#дь"..... вони не розуміють психологію рашиста.
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26.05.2025 00:35 Відповісти
Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору країни

От нагуя ти, посол рф, порушив повітряний простір країни?
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25.05.2025 23:17 Відповісти
Трамп запостил фотку с поля для гольфа, где Витькоффа ущипнул лебедь прямо за обрез. Не шутка. Наш лебедь.
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25.05.2025 23:37 Відповісти
Біолабораторії України працюють.
Бойові комари - то вже в минулому.
Наразі - бойові лебеді.
ДАЛІ БУДЕ.
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26.05.2025 09:06 Відповісти
Хіба це наміри зупинити літаки Кацапії? Збивати" Як Ердоган зробив. Один раз, і назавжди.
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25.05.2025 23:38 Відповісти
один раз - мало буде. Навіть десять раз - малувато. Он, 300+раз... і те мало!
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25.05.2025 23:53 Відповісти
Викликати кацапських послів і робити так і тільки так
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25.05.2025 23:49 Відповісти
Розумію, що Ердоган жучара ще той і вашим, і нашим, але пора європейцям навчитись в нього такі питання вирішувати без дурних заморок на раз-два.
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26.05.2025 00:01 Відповісти
Ну это же не "толерантно", не "демократично". К сожалению, Европа, до сих пор, не хочет понять с кем они имеют дело...
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26.05.2025 00:29 Відповісти
Викликавши російського посла, міністр іноземних справ Фінляндії завбачливо наніс крем собі на анус.
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26.05.2025 00:28 Відповісти
дурню зробили треба було збити а тепер русня не відчепиться
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26.05.2025 02:09 Відповісти
Не надоїло цим західним політикам принижуватися і прогинатися перед кацапами?
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26.05.2025 10:17 Відповісти
 
 