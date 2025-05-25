Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору країни російськими літаками
Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова для надання роз'яснень у зв'язку з ймовірним порушенням повітряного простору країни 23 травня.
Про це пише фінський мовник Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Росії буде вручено ноту з вимогою роз'яснити ситуацію.
Раніше у фінському Міноборони повідомляли, що російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.
Топ коментарі
+10 Ан Мур
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+5 CrossFirenko
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+5 Vitaliy Mauler #573781
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Все інше не діє.
От нагуя ти, посол рф, порушив повітряний простір країни?
Бойові комари - то вже в минулому.
Наразі - бойові лебеді.
ДАЛІ БУДЕ.