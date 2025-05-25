Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору країни російськими літаками

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії Павла Кузнєцова для надання роз'яснень у зв'язку з ймовірним порушенням повітряного простору країни 23 травня.

Про це пише фінський мовник Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росії буде вручено ноту з вимогою роз'яснити ситуацію.

Раніше у фінському Міноборони повідомляли, що російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Фінляндії. Країна проводить розслідування.

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