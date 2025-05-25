Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для предоставления разъяснений в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны 23 мая.
Об этом пишет финский вещатель Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.
Ранее в финском Минобороны сообщали, что российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.
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Все інше не діє.
От нагуя ти, посол рф, порушив повітряний простір країни?
Бойові комари - то вже в минулому.
Наразі - бойові лебеді.
ДАЛІ БУДЕ.