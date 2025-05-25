Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для предоставления разъяснений в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны 23 мая.

Об этом пишет финский вещатель Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.

Ранее в финском Минобороны сообщали, что российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.

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