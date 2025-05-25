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Новости Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Финляндии
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Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны

Финляндия вызывает посла РФ

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова для предоставления разъяснений в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны 23 мая.

Об этом пишет финский вещатель Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что России будет вручена нота с требованием разъяснить ситуацию.

Ранее в финском Минобороны сообщали, что российские военные самолеты, вероятно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Страна проводит расследование.

Читайте также: Военные самолеты РФ могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование

Автор: 

россия (96038) самолет (3618) Финляндия (980)


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Топ комментарии
+10
Найкраща нота касапам - збити його.
Все інше не діє.
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25.05.2025 23:15
+5
Хіба це наміри зупинити літаки Кацапії? Збивати" Як Ердоган зробив. Один раз, і назавжди.
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25.05.2025 23:38
+5
Ну это же не "толерантно", не "демократично". К сожалению, Европа, до сих пор, не хочет понять с кем они имеют дело...
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26.05.2025 00:29
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Найкраща нота касапам - збити його.
Все інше не діє.
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25.05.2025 23:15 Ответить
Вони не розуміють психологію кацапських нелюдей. Тому гадають що ці "ноти" викликають якісь емоції у рашистов..... хіба що тільки сміх та слова "д3біли бл#дь"..... вони не розуміють психологію рашиста.
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26.05.2025 00:35 Ответить
Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору країни

От нагуя ти, посол рф, порушив повітряний простір країни?
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25.05.2025 23:17 Ответить
Трамп запостил фотку с поля для гольфа, где Витькоффа ущипнул лебедь прямо за обрез. Не шутка. Наш лебедь.
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25.05.2025 23:37 Ответить
Біолабораторії України працюють.
Бойові комари - то вже в минулому.
Наразі - бойові лебеді.
ДАЛІ БУДЕ.
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26.05.2025 09:06 Ответить
Хіба це наміри зупинити літаки Кацапії? Збивати" Як Ердоган зробив. Один раз, і назавжди.
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25.05.2025 23:38 Ответить
один раз - мало буде. Навіть десять раз - малувато. Он, 300+раз... і те мало!
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25.05.2025 23:53 Ответить
Викликати кацапських послів і робити так і тільки так
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25.05.2025 23:49 Ответить
Розумію, що Ердоган жучара ще той і вашим, і нашим, але пора європейцям навчитись в нього такі питання вирішувати без дурних заморок на раз-два.
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26.05.2025 00:01 Ответить
Ну это же не "толерантно", не "демократично". К сожалению, Европа, до сих пор, не хочет понять с кем они имеют дело...
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26.05.2025 00:29 Ответить
Викликавши російського посла, міністр іноземних справ Фінляндії завбачливо наніс крем собі на анус.
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26.05.2025 00:28 Ответить
дурню зробили треба було збити а тепер русня не відчепиться
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26.05.2025 02:09 Ответить
Не надоїло цим західним політикам принижуватися і прогинатися перед кацапами?
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26.05.2025 10:17 Ответить
 
 