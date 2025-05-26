Кабмін зволікає із рішенням щодо врегулювання маркетингових договорів на фармринку, - депутат

Уряд затримує ухвалення вже підготовленого та погодженого всіма зацікавленими сторонами рішення щодо регулювання маркетингових договорів у фармацевтичному секторі. Це йде врозріз з інтересами споживачів та пацієнтів.

Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло вже понад три місяці з моменту тимчасової заборони дії маркетингових договорів. За цей час уряд вже давно повинен був врегулювати це питання. Вже пройшли всі необхідні громадські обговорення, слухання. Всі зацікавлені сторони надали свої рекомендації й отримали відповідні висновки. Жодних причин зволікати з ухваленням цього рішення немає", - заявив Заславський.

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На думку депутата, бездіяльність у цьому напрямі лише посилює проблеми ринку, впливаючи на доступність лікарських засобів для українців.

"У результаті цього програє кінцевий споживач – пацієнт. Він не отримує справедливу ціну на ліки. А диспропорційний дисбаланс на ринку призводить до невиправданих надприбутків виробників і збитків інших учасників ланцюга постачання лікарських засобів", - додав Заславський.

Він наголосив, що відповідний проєкт рішення, який дозволить зробити ліки доступнішими, уже давно узгоджений і давно лежить на столі урядовців.

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