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Кабмін зволікає із рішенням щодо врегулювання маркетингових договорів на фармринку, - депутат

Врегулювання маркетингових договорів. Уряд затримує рішення

Уряд затримує ухвалення вже підготовленого та погодженого всіма зацікавленими сторонами рішення щодо регулювання маркетингових договорів у фармацевтичному секторі. Це йде врозріз з інтересами споживачів та пацієнтів.

Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло вже понад три місяці з моменту тимчасової заборони дії маркетингових договорів. За цей час уряд вже давно повинен був врегулювати це питання. Вже пройшли всі необхідні громадські обговорення, слухання. Всі зацікавлені сторони надали свої рекомендації й отримали відповідні висновки. Жодних причин зволікати з ухваленням цього рішення немає", - заявив Заславський.

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На думку депутата, бездіяльність у цьому напрямі лише посилює проблеми ринку, впливаючи на доступність лікарських засобів для українців.

"У результаті цього програє кінцевий споживач – пацієнт. Він не отримує справедливу ціну на ліки. А диспропорційний дисбаланс на ринку призводить до невиправданих надприбутків виробників і збитків інших учасників ланцюга постачання лікарських засобів", - додав Заславський.

Він наголосив, що відповідний проєкт рішення, який дозволить зробити ліки доступнішими, уже давно узгоджений і давно лежить на столі урядовців.

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Автор: 

Кабмін (14140) фармацевтика (83) Заславський (2)


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Кабмін зволікає

А це називається зволікант.
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26.05.2025 10:33 Відповісти
Просто виробники ліків з власних надприбутків більше платять шмигалівській шволоті ніж власники аптек.
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26.05.2025 10:36 Відповісти
Уряд живе за рахунок всіляких схем.Яйця по 17 грн./кг ,пам'ятаєте?Призначення на посади директорів підприємств,всяких фондів і агенств і т.д.Плюс в долі Охвіс на чолі з Єрмаком.Тому і не поспішає бо ще можна кущ зірвати
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26.05.2025 10:35 Відповісти
Для КМ закони ще ненаписани.
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26.05.2025 10:40 Відповісти
"Надождать" - різні люди в різних місцях ставлять пробіл.
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26.05.2025 10:46 Відповісти
КМ "вирощує" процент відкатів.
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26.05.2025 11:02 Відповісти
Ціни на ліки потроху знову зростають. Плювали вони... Вибачте, харкали виробники на вказівку президента.
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26.05.2025 12:51 Відповісти
 
 