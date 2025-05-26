Кабмин затягивает с решением по урегулированию маркетинговых договоров на фармрынке, - депутат
Правительство задерживает принятие уже подготовленного и согласованного всеми заинтересованными сторонами решения по регулированию маркетинговых договоров в фармацевтическом секторе. Это идет вразрез с интересами потребителей и пациентов.
Об этом заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло уже более трех месяцев с момента временного запрета действия маркетинговых договоров. За это время правительство уже давно должно было урегулировать этот вопрос. Уже прошли все необходимые общественные обсуждения, слушания. Все заинтересованные стороны предоставили свои рекомендации и получили соответствующие выводы. Никаких причин медлить с принятием этого решения нет", - заявил Заславский.
По мнению депутата, бездействие в этом направлении только усугубляет проблемы рынка, влияя на доступность лекарственных средств для украинцев.
"В результате этого проигрывает конечный потребитель - пациент. Он не получает справедливую цену на лекарства. А диспропорциональный дисбаланс на рынке приводит к неоправданным сверхприбылям производителей и убыткам других участников цепи поставок лекарственных средств", - добавил Заславский.
Он отметил, что соответствующий проект решения, который позволит сделать лекарства более доступными, уже давно согласован и давно лежит на столе чиновников.
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