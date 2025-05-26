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Кабмин затягивает с решением по урегулированию маркетинговых договоров на фармрынке, - депутат

Урегулирование маркетинговых договоров. Правительство задерживает решение

Правительство задерживает принятие уже подготовленного и согласованного всеми заинтересованными сторонами решения по регулированию маркетинговых договоров в фармацевтическом секторе. Это идет вразрез с интересами потребителей и пациентов.

Об этом заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло уже более трех месяцев с момента временного запрета действия маркетинговых договоров. За это время правительство уже давно должно было урегулировать этот вопрос. Уже прошли все необходимые общественные обсуждения, слушания. Все заинтересованные стороны предоставили свои рекомендации и получили соответствующие выводы. Никаких причин медлить с принятием этого решения нет", - заявил Заславский.

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По мнению депутата, бездействие в этом направлении только усугубляет проблемы рынка, влияя на доступность лекарственных средств для украинцев.

"В результате этого проигрывает конечный потребитель - пациент. Он не получает справедливую цену на лекарства. А диспропорциональный дисбаланс на рынке приводит к неоправданным сверхприбылям производителей и убыткам других участников цепи поставок лекарственных средств", - добавил Заславский.

Он отметил, что соответствующий проект решения, который позволит сделать лекарства более доступными, уже давно согласован и давно лежит на столе чиновников.

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Автор: 

Кабмин (14033) фармацевтика (36) Заславский (2)


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Кабмін зволікає

А це називається зволікант.
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26.05.2025 10:33 Ответить
Просто виробники ліків з власних надприбутків більше платять шмигалівській шволоті ніж власники аптек.
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26.05.2025 10:36 Ответить
Уряд живе за рахунок всіляких схем.Яйця по 17 грн./кг ,пам'ятаєте?Призначення на посади директорів підприємств,всяких фондів і агенств і т.д.Плюс в долі Охвіс на чолі з Єрмаком.Тому і не поспішає бо ще можна кущ зірвати
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26.05.2025 10:35 Ответить
Для КМ закони ще ненаписани.
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26.05.2025 10:40 Ответить
"Надождать" - різні люди в різних місцях ставлять пробіл.
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26.05.2025 10:46 Ответить
КМ "вирощує" процент відкатів.
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26.05.2025 11:02 Ответить
Ціни на ліки потроху знову зростають. Плювали вони... Вибачте, харкали виробники на вказівку президента.
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26.05.2025 12:51 Ответить
 
 