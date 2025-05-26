Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру.
Про це Кая Каллас повідомила журналістам перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 26 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Каллас, Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ці атаки Росії та шляхи реагування.
"Росія посилила свій тиск на Україну. Вона дійсно бомбардує Україну, і ми бачили найсмертоносніші атаки. Тому ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона також захотіла миру. Ми готові робити це з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть наш приклад", - заявила вона.
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Це ж тільки вчора було. Знов треба посилювати?
У контексті синергетичної інтеграції посилення тиску в умовах багатовекторної турбулентності, ми не можемо ігнорувати заклики, навіть якщо вони надходять із внутрішнього простору зовнішнього середовища. Ми виступаємо за стабілізацію тиску через інклюзивний діалог із перехресними структурами. Ми віримо, що в умовах пост-динамічної поліреальності посилення тиску може бути не тільки вертикальним, але й спірально-квадратним.
А шо: досі хтось заважав?