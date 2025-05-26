Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру.

Про це Кая Каллас повідомила журналістам перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 26 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Каллас, Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ці атаки Росії та шляхи реагування.

"Росія посилила свій тиск на Україну. Вона дійсно бомбардує Україну, і ми бачили найсмертоносніші атаки. Тому ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона також захотіла миру. Ми готові робити це з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть наш приклад", - заявила вона.

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