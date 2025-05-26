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Новини Обстріли України Тиск на Росію
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Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні

каллас

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має посилювати тиск на Росію, щоб змусити її до миру.

Про це Кая Каллас повідомила журналістам перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 26 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Каллас, Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ці атаки Росії та шляхи реагування.

"Росія посилила свій тиск на Україну. Вона дійсно бомбардує Україну, і ми бачили найсмертоносніші атаки. Тому ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона також захотіла миру. Ми готові робити це з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть наш приклад", - заявила вона.

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Автор: 

Євросоюз (13625) Каллас Кая (295) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+3
має, має, має.... все в майбутньому часі. Да натисніть вже, імпотенти.
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26.05.2025 11:29
+3
А шо, тільки після масованих ударів треба посилювати цей тиск? Ви ссуки толерастні з 2014-го все посилюєте та посилюєте. А ***** все нахабніє і нахабніє... Ще й рудий чорт почав йому дупу лизати.
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26.05.2025 11:31
+1
Це навіть гірше, ніж у майбутньому. Це просто в їх уяві.
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26.05.2025 11:32
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має, має, має.... все в майбутньому часі. Да натисніть вже, імпотенти.
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26.05.2025 11:29 Відповісти
Це навіть гірше, ніж у майбутньому. Це просто в їх уяві.
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26.05.2025 11:32 Відповісти
Нема чим тиснути. Було б чим - вже б давно натисли.
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26.05.2025 11:35 Відповісти
А шо, тільки після масованих ударів треба посилювати цей тиск? Ви ссуки толерастні з 2014-го все посилюєте та посилюєте. А ***** все нахабніє і нахабніє... Ще й рудий чорт почав йому дупу лизати.
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26.05.2025 11:31 Відповісти
Каллас відреагувала на нічний удар по Україні: Необхідний найсильніший тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3554219

Це ж тільки вчора було. Знов треба посилювати?
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26.05.2025 11:33 Відповісти
Посилити непосилене або допосилити недостатньо посилене
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26.05.2025 11:35 Відповісти
Шановні пані та панове,

У контексті синергетичної інтеграції посилення тиску в умовах багатовекторної турбулентності, ми не можемо ігнорувати заклики, навіть якщо вони надходять із внутрішнього простору зовнішнього середовища. Ми виступаємо за стабілізацію тиску через інклюзивний діалог із перехресними структурами. Ми віримо, що в умовах пост-динамічної поліреальності посилення тиску може бути не тільки вертикальним, але й спірально-квадратним.
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26.05.2025 11:45 Відповісти
«Такі пекельні санкції, такі пекельні», - вже казав у 2022 р. один президент США.
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26.05.2025 11:56 Відповісти
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні

А шо: досі хтось заважав?
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26.05.2025 12:03 Відповісти
Кая Каллас хороша дівчина. Але годі вже її нескінченні порожні заяви постити. Набридло вже
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26.05.2025 12:22 Відповісти
У Каллас без змін,одне і те саме.
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26.05.2025 12:31 Відповісти
 
 