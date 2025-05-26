Канцлер МЗС Естонії Всевіов: Атаки РФ по Україні нагадують бомбардування Лондона нацистами
Цілеспрямовані атаки російських військ на цивільну інфраструктуру України нагадують бомбардування Лондона під час Другої світової війни, метою яких було знищення надії у мирного населення.
Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Всевіов підкреслив, що ці удари мають винятково військовий характер, а не миротворчий. Він закликав Захід відповісти новими санкціями проти Росії, додавши, що час грає проти агресора.
"Те, що відбувалося минулими вихідними - найкращий доказ того, що жодного мирного процесу ніде не відбувається. Йде саме військовий процес, і його продовжує той, хто його і почав - Путін", зазначив Всевіов.
Канцлер порівняв удари РФ по Києву та інших містах із бомбардуваннями Лондона нацистами, які намагалися посіяти відчай, але зазнали поразки.
"Коли нацисти систематично бомбардували Лондон з метою вселити британському народові, що в них немає жодної надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися. Точно так само і сьогоднішні удари по Києву та інших українських містах, націлені виключно на цивільну інфраструктуру, спрямовані на підрив надії українців. Я вважаю, що і ці атаки проваляться, тому що Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", - сказав він.
Всевіов також зауважив, що Естонія підтримує як запровадження нових санкцій, так і посилення допомоги Україні.
"Ми також почули, що сказав президент США (Трамп, - ред). Він заявив, що, на його думку, Путін збожеволів. Додаткових санкцій, чи знову говоритимуть про якийсь мирний процес?", - зазначив глава МЗС.
Він закликав західні країни перейти від слів до справи та забезпечити українцям матеріальну підтримку та надію, що їхній європейський курс - хоч і важкий, але можливий.
Естонський канцлер зазначив, що Таллінн сподівається власним прикладом надихнути інших партнерів активніше діяти проти агресії Росії.
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Це і Є Нацисти
Можно добавить, что сами нынешние европейские борцы за демократию тоже особо не парились и раc"уярили немецкие города на груду битого кирпича. И никто убитых гражданских не считал. Зато, если бы Украина сейчас стала поступать таким же образом, из Европы попёрла бы такая вонь, что мы бы здесь задохнулись бы нахер.