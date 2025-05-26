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Канцлер МЗС Естонії Всевіов: Атаки РФ по Україні нагадують бомбардування Лондона нацистами

всевіов,йонатан

Цілеспрямовані атаки російських військ на цивільну інфраструктуру України нагадують бомбардування Лондона під час Другої світової війни, метою яких було знищення надії у мирного населення.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Всевіов підкреслив, що ці удари мають винятково військовий характер, а не миротворчий. Він закликав Захід відповісти новими санкціями проти Росії, додавши, що час грає проти агресора.

"Те, що відбувалося минулими вихідними - найкращий доказ того, що жодного мирного процесу ніде не відбувається. Йде саме військовий процес, і його продовжує той, хто його і почав - Путін", зазначив Всевіов.

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Канцлер порівняв удари РФ по Києву та інших містах із бомбардуваннями Лондона нацистами, які намагалися посіяти відчай, але зазнали поразки.

"Коли нацисти систематично бомбардували Лондон з метою вселити британському народові, що в них немає жодної надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися. Точно так само і сьогоднішні удари по Києву та інших українських містах, націлені виключно на цивільну інфраструктуру, спрямовані на підрив надії українців. Я вважаю, що і ці атаки проваляться, тому що Росія систематично недооцінює здатність українців до опору", - сказав він.

Всевіов також зауважив, що Естонія підтримує як запровадження нових санкцій, так і посилення допомоги Україні.

"Ми також почули, що сказав президент США (Трамп, - ред). Він заявив, що, на його думку, Путін збожеволів. Додаткових санкцій, чи знову говоритимуть про якийсь мирний процес?", - зазначив глава МЗС.

Він закликав західні країни перейти від слів до справи та забезпечити українцям матеріальну підтримку та надію, що їхній європейський курс - хоч і важкий, але можливий.

Естонський канцлер зазначив, що Таллінн сподівається власним прикладом надихнути інших партнерів активніше діяти проти агресії Росії.

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МЗС (4159) Естонія (1642) війна в Україні (4546)


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Ракетні атаки московитів по Україні більш схожі на агонію путіна від злоби що не може нічого зробить іде на злочини а тим часом росію заполонили мігранти життя дорожчає робота є робити нема кому проста арифметика 1 міліон 200 ÷скалічені - виїхавші за кордон -уклоністи це особи чоловічої статі зі 140 м населення це багато чи мало залишаються старики вдови сироти і мігранти які везуть наркоту і своїх жінок дітей ще рік і корінними москвичами будуть джамшут і казбек а діти не маня света а гюльчатай нищий обманутий солов,йом кісєлльом *********** народ підігрітий горілкою ціленаправлено летить в упропасть зате весело двіжуха
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26.05.2025 11:06 Відповісти
Чому Нагадуючи?!
Це і Є Нацисти
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26.05.2025 11:08 Відповісти
Канцлер сравнил удары РФ по Киеву и другим городам с бомбардировками Лондона нацистами, которые пытались посеять отчаяние, но потерпели поражение.

Можно добавить, что сами нынешние европейские борцы за демократию тоже особо не парились и раc"уярили немецкие города на груду битого кирпича. И никто убитых гражданских не считал. Зато, если бы Украина сейчас стала поступать таким же образом, из Европы попёрла бы такая вонь, что мы бы здесь задохнулись бы нахер.
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26.05.2025 11:10 Відповісти
Країни і нації ,які на власному досвіді знають ,що таке рф і кацапи,все розуміють та адекватно реагують на злочини паРаши от тільки жаль ,що ''ситий і спокійний''захід цього не хоче бачити і розуміти наслідків,які обов'язково будуть і для західної Європи.
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26.05.2025 12:19 Відповісти
Якийсь кумедний цей Йонатан... Чомусь не згадав про пустелю в яку перетворила союзницька авіація Німеччину (зокрема Кьольн, Дрезден...). І про такий дріб"язок, як атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі - без будь -якої на те військової потреби. Просто, щоб, як бовкнув канцлер "посіяти відчай"... (читай - щоб виїбнутися)
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26.05.2025 13:33 Відповісти
 
 