РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10574 посетителя онлайн
Новости Эстония о войне в Украине Обстрелы Украины
1 033 5

Канцлер МИД Эстонии Всевиов: Атаки РФ по Украине напоминают бомбардировки Лондона нацистами

всевиов, йонатан

Целенаправленные атаки российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины напоминают бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны, целью которых было уничтожение надежды у мирного населения.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Всевиов подчеркнул, что эти удары имеют исключительно военный характер, а не миротворческий. Он призвал Запад ответить новыми санкциями против России, добавив, что время играет против агрессора.

"То, что происходило в минувшие выходные - лучшее доказательство того, что никакого мирного процесса нигде не происходит. Идет именно военный процесс, и его продолжает тот, кто его и начал - Путин", отметил Всевиов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная эффективная формула борьбы с Россией - дипломатия плюс давление, - Сибига

Канцлер сравнил удары РФ по Киеву и другим городам с бомбардировками Лондона нацистами, которые пытались посеять отчаяние, но потерпели поражение.

"Когда нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились. Точно так же и сегодняшние удары по Киеву и другим украинским городам, нацеленные исключительно на гражданскую инфраструктуру, направлены на подрыв надежды украинцев. Я считаю, что и эти атаки провалятся, потому что Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", - сказал он.

Всевиов также отметил, что Эстония поддерживает как введение новых санкций, так и усиление помощи Украине.

"Мы также услышали, что сказал президент США (Трамп, - ред). Он заявил, что, по его мнению, Путин сошел с ума. Дополнительные санкции, или снова будут говорить о каком-то мирном процессе?", - отметил глава МИД.

Он призвал западные страны перейти от слов к делу и обеспечить украинцам материальную поддержку и надежду, что их европейский курс - хоть и тяжелый, но возможный.

Эстонский канцлер отметил, что Таллинн надеется собственным примером вдохновить других партнеров активнее действовать против агрессии России.

Читайте также: Удары РФ по жилым кварталам происходят по очень тревожной схеме, - глава МИД Норвегии Эйде

Автор: 

МИД (6987) Эстония (1450) война в Украине (4510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ракетні атаки московитів по Україні більш схожі на агонію путіна від злоби що не може нічого зробить іде на злочини а тим часом росію заполонили мігранти життя дорожчає робота є робити нема кому проста арифметика 1 міліон 200 ÷скалічені - виїхавші за кордон -уклоністи це особи чоловічої статі зі 140 м населення це багато чи мало залишаються старики вдови сироти і мігранти які везуть наркоту і своїх жінок дітей ще рік і корінними москвичами будуть джамшут і казбек а діти не маня света а гюльчатай нищий обманутий солов,йом кісєлльом *********** народ підігрітий горілкою ціленаправлено летить в упропасть зате весело двіжуха
показать весь комментарий
26.05.2025 11:06 Ответить
Чому Нагадуючи?!
Це і Є Нацисти
показать весь комментарий
26.05.2025 11:08 Ответить
Канцлер сравнил удары РФ по Киеву и другим городам с бомбардировками Лондона нацистами, которые пытались посеять отчаяние, но потерпели поражение.

Можно добавить, что сами нынешние европейские борцы за демократию тоже особо не парились и раc"уярили немецкие города на груду битого кирпича. И никто убитых гражданских не считал. Зато, если бы Украина сейчас стала поступать таким же образом, из Европы попёрла бы такая вонь, что мы бы здесь задохнулись бы нахер.
показать весь комментарий
26.05.2025 11:10 Ответить
Країни і нації ,які на власному досвіді знають ,що таке рф і кацапи,все розуміють та адекватно реагують на злочини паРаши от тільки жаль ,що ''ситий і спокійний''захід цього не хоче бачити і розуміти наслідків,які обов'язково будуть і для західної Європи.
показать весь комментарий
26.05.2025 12:19 Ответить
Якийсь кумедний цей Йонатан... Чомусь не згадав про пустелю в яку перетворила союзницька авіація Німеччину (зокрема Кьольн, Дрезден...). І про такий дріб"язок, як атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі - без будь -якої на те військової потреби. Просто, щоб, як бовкнув канцлер "посіяти відчай"... (читай - щоб виїбнутися)
показать весь комментарий
26.05.2025 13:33 Ответить
 
 