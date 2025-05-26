Канцлер МИД Эстонии Всевиов: Атаки РФ по Украине напоминают бомбардировки Лондона нацистами

Целенаправленные атаки российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины напоминают бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны, целью которых было уничтожение надежды у мирного населения.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Всевиов подчеркнул, что эти удары имеют исключительно военный характер, а не миротворческий. Он призвал Запад ответить новыми санкциями против России, добавив, что время играет против агрессора.

"То, что происходило в минувшие выходные - лучшее доказательство того, что никакого мирного процесса нигде не происходит. Идет именно военный процесс, и его продолжает тот, кто его и начал - Путин", отметил Всевиов.

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Канцлер сравнил удары РФ по Киеву и другим городам с бомбардировками Лондона нацистами, которые пытались посеять отчаяние, но потерпели поражение.

"Когда нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились. Точно так же и сегодняшние удары по Киеву и другим украинским городам, нацеленные исключительно на гражданскую инфраструктуру, направлены на подрыв надежды украинцев. Я считаю, что и эти атаки провалятся, потому что Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", - сказал он.

Всевиов также отметил, что Эстония поддерживает как введение новых санкций, так и усиление помощи Украине.

"Мы также услышали, что сказал президент США (Трамп, - ред). Он заявил, что, по его мнению, Путин сошел с ума. Дополнительные санкции, или снова будут говорить о каком-то мирном процессе?", - отметил глава МИД.

Он призвал западные страны перейти от слов к делу и обеспечить украинцам материальную поддержку и надежду, что их европейский курс - хоть и тяжелый, но возможный.

Эстонский канцлер отметил, что Таллинн надеется собственным примером вдохновить других партнеров активнее действовать против агрессии России.

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