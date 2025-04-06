Удары РФ по жилым кварталам происходят по очень тревожной схеме, - глава МИД Норвегии Эйде

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил ужасные атаки России на населенные пункты Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем ужасные атаки России на Украину в последние дни. Удары по жилым кварталам в Кривом Роге и Харькове происходят по очень тревожной схеме атак на населенные пункты. Наши мысли с жертвами, их семьями и всеми пострадавшими", - говорится в заметке.

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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".