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Новости Обстрелы Украины
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Удары РФ по жилым кварталам происходят по очень тревожной схеме, - глава МИД Норвегии Эйде

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде осудил ужасные атаки России на населенные пункты Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем ужасные атаки России на Украину в последние дни. Удары по жилым кварталам в Кривом Роге и Харькове происходят по очень тревожной схеме атак на населенные пункты. Наши мысли с жертвами, их семьями и всеми пострадавшими", - говорится в заметке.

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Норвегия об атаках на Украину

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой. Впоследствии стало известно, что из-за баллистической атаки РФ на Киев погиб человек, 3 человека пострадали. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".

Автор: 

Норвегия (697) обстрел (27057) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+11
А на якому ступені стоїть тривожність у порівнянні з занепокоєностю і засудженням?
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06.04.2025 14:10
+8
Білий дім навіть не хрюкнув. Свиня-тромб грає у гольф. А завтра, як і частина непритомних в Україні,скаже, що то ОП винен.
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06.04.2025 14:11
+5
Тривожно стало ще у 2019, зараз жопа від тих тривожностей
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06.04.2025 14:07
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Тривожно стало ще у 2019, зараз жопа від тих тривожностей
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06.04.2025 14:07 Ответить
А на якому ступені стоїть тривожність у порівнянні з занепокоєностю і засудженням?
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06.04.2025 14:10 Ответить
Білий дім навіть не хрюкнув. Свиня-тромб грає у гольф. А завтра, як і частина непритомних в Україні,скаже, що то ОП винен.
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06.04.2025 14:11 Ответить
відбуваються за дуже тривожною схемою - це як..? існує схема тривожності…
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06.04.2025 14:14 Ответить
Існує тривожна схема ударів по цивільних і не тривожна схема ударів по цивільних.
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06.04.2025 17:41 Ответить
Це наслідки зеленого перемир'я з ворогом. І перегоровір з фашистом трампом дружком *****.
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06.04.2025 14:25 Ответить
Роберт Де Ніро назвав Трампа свинею (або ШІ створив відео).
Trampig.
Trampig Dognald.
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06.04.2025 23:18 Ответить
тривожна схєма?
це, щось нове.
скільки заробляють копірайтери за креативні ідеї?
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06.04.2025 14:44 Ответить
відбуваються за дуже тривожною схемою

Такою?

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06.04.2025 16:47 Ответить
зате зеленському пох.
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06.04.2025 18:43 Ответить
 
 