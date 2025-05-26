Каллас: ЕС должен усилить давление на Россию после массированных атак по Украине

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее к миру.

Об этом Кая Каллас сообщила журналистам перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС 26 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Каллас, Совет министров иностранных дел ЕС обсудит эти атаки России и пути реагирования.

"Россия усилила свое давление на Украину. Она действительно бомбит Украину, и мы видели самые смертоносные атаки. Поэтому мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она также захотела мира. Мы готовы делать это с европейской стороны и надеемся, что другие международные партнеры последуют нашему примеру", - заявила она.

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