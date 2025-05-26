Каллас: ЕС должен усилить давление на Россию после массированных атак по Украине
Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее к миру.
Об этом Кая Каллас сообщила журналистам перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС 26 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Каллас, Совет министров иностранных дел ЕС обсудит эти атаки России и пути реагирования.
"Россия усилила свое давление на Украину. Она действительно бомбит Украину, и мы видели самые смертоносные атаки. Поэтому мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она также захотела мира. Мы готовы делать это с европейской стороны и надеемся, что другие международные партнеры последуют нашему примеру", - заявила она.
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Це ж тільки вчора було. Знов треба посилювати?
У контексті синергетичної інтеграції посилення тиску в умовах багатовекторної турбулентності, ми не можемо ігнорувати заклики, навіть якщо вони надходять із внутрішнього простору зовнішнього середовища. Ми виступаємо за стабілізацію тиску через інклюзивний діалог із перехресними структурами. Ми віримо, що в умовах пост-динамічної поліреальності посилення тиску може бути не тільки вертикальним, але й спірально-квадратним.
А шо: досі хтось заважав?