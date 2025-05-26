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Новости Обстрелы Украины Давление на Россию
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Каллас: ЕС должен усилить давление на Россию после массированных атак по Украине

каллас

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее к миру.

Об этом Кая Каллас сообщила журналистам перед началом заседания Совета министров иностранных дел ЕС 26 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам Каллас, Совет министров иностранных дел ЕС обсудит эти атаки России и пути реагирования.

"Россия усилила свое давление на Украину. Она действительно бомбит Украину, и мы видели самые смертоносные атаки. Поэтому мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она также захотела мира. Мы готовы делать это с европейской стороны и надеемся, что другие международные партнеры последуют нашему примеру", - заявила она.

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Автор: 

Евросоюз (17258) Каллас Кая (228) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+3
має, має, має.... все в майбутньому часі. Да натисніть вже, імпотенти.
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26.05.2025 11:29
+3
А шо, тільки після масованих ударів треба посилювати цей тиск? Ви ссуки толерастні з 2014-го все посилюєте та посилюєте. А ***** все нахабніє і нахабніє... Ще й рудий чорт почав йому дупу лизати.
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26.05.2025 11:31
+1
Це навіть гірше, ніж у майбутньому. Це просто в їх уяві.
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26.05.2025 11:32
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має, має, має.... все в майбутньому часі. Да натисніть вже, імпотенти.
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26.05.2025 11:29 Ответить
Це навіть гірше, ніж у майбутньому. Це просто в їх уяві.
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26.05.2025 11:32 Ответить
Нема чим тиснути. Було б чим - вже б давно натисли.
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26.05.2025 11:35 Ответить
А шо, тільки після масованих ударів треба посилювати цей тиск? Ви ссуки толерастні з 2014-го все посилюєте та посилюєте. А ***** все нахабніє і нахабніє... Ще й рудий чорт почав йому дупу лизати.
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26.05.2025 11:31 Ответить
Каллас відреагувала на нічний удар по Україні: Необхідний найсильніший тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3554219

Це ж тільки вчора було. Знов треба посилювати?
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26.05.2025 11:33 Ответить
Посилити непосилене або допосилити недостатньо посилене
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26.05.2025 11:35 Ответить
Шановні пані та панове,

У контексті синергетичної інтеграції посилення тиску в умовах багатовекторної турбулентності, ми не можемо ігнорувати заклики, навіть якщо вони надходять із внутрішнього простору зовнішнього середовища. Ми виступаємо за стабілізацію тиску через інклюзивний діалог із перехресними структурами. Ми віримо, що в умовах пост-динамічної поліреальності посилення тиску може бути не тільки вертикальним, але й спірально-квадратним.
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26.05.2025 11:45 Ответить
«Такі пекельні санкції, такі пекельні», - вже казав у 2022 р. один президент США.
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26.05.2025 11:56 Ответить
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні

А шо: досі хтось заважав?
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26.05.2025 12:03 Ответить
Кая Каллас хороша дівчина. Але годі вже її нескінченні порожні заяви постити. Набридло вже
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26.05.2025 12:22 Ответить
У Каллас без змін,одне і те саме.
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26.05.2025 12:31 Ответить
 
 