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Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
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Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"

Петро Порошенко везе на фронт 137-му від початку повномасштабного вторгнення партію техніки і дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передає допомогу ЗСУ

До списку техніки, яку закупили за запитом військових, входять

  • FPV-дрони, зокрема і на оптоволокні
  • Екскаватори
  • Акумуляторна підстанція на базі Mercedes
  • Вантажівка DAF з маніпулятором
  • Системи купольного РЕБа
  • Евакуаційні та штурмові квадроцикли
  • Пересувні авторемонтні майстерні
  • Командно-штабний комплекс
  • Детектори дронів

Порошенко передає допомогу ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові отримали ще три комплекси ПДТР "Ай-Петрі"

"Наша команда змогла закупити нову розробку — детектори дронів "Аспірин", які можуть виявляти понад 250 частот та автоматично виявляє, чим саме супротивник атакує", – розповів Порошенко.

Порошенко передає допомогу ЗСУ

"137 поїздок за три роки означає, що ми буваємо на фронті майже щотижня. Нас нічого не зупиняє: ані погодні умови, ані антиконституційні санкції, ані портновське ДБР, ані продажні суди, які під тиском Портнова переслідували воїнів. У них нічого не вийде — ми продовжимо боротися за Україну", – резюмував лідер "ЄС".

Також читайте: Батальйонам Сил оборони передали 700 FPV, зокрема 50 на оптоволокні, Старлінки та засоби РЕБ

Автор: 

допомога (8421) Порошенко Петро (15189) дрони (4830)


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Топ коментарі
+21
"Аспірин" - гарна таблетка!
Дякую, пане Президенте!
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26.05.2025 20:15
+21
Поки зеля пише тупі гундосики, Порох реально допомагає війську.
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26.05.2025 20:19
+19
Апять барига піаріцца!
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26.05.2025 20:15
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"Аспірин" - гарна таблетка!
Дякую, пане Президенте!
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26.05.2025 20:15 Відповісти
Апять барига піаріцца!
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26.05.2025 20:15 Відповісти
Наступні будуть Невралгін)))
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26.05.2025 20:17 Відповісти
це щось снайперське для зєлі буде.
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26.05.2025 20:22 Відповісти
Краще галоперидол
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26.05.2025 21:02 Відповісти
Нууу..галоперідол - то при примусовому лікуванні у психлікарні. При чому, до дисидентів застосовувалось. Щоб писали менше, бо пальці скрючує..
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26.05.2025 21:54 Відповісти
Поки зеля пише тупі гундосики, Порох реально допомагає війську.
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26.05.2025 20:19 Відповісти
Браво.Гетьман!
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26.05.2025 20:39 Відповісти
А "вдячна "влада за це, мало не щодня, "шиє "йому кримінальні справи.
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26.05.2025 20:22 Відповісти
Як це в Порошенка виходить, адже Зелупа зробив все щоб не було допомоги ЗСУ. Обхід санкцій?
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26.05.2025 20:23 Відповісти
Одним уголовным делом больше, одним меньше - разницы уже нет. Одно из первых уголовных дел от Зели и Портнова было как-раз о незаконных закупках снайперских комплексов для ССО.
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26.05.2025 20:27 Відповісти
Це не Зе...
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26.05.2025 20:23 Відповісти
Moskal Hunter - це супер!!!
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26.05.2025 20:25 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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26.05.2025 20:25 Відповісти
Шана справжньому Президенту!
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26.05.2025 20:25 Відповісти
Президент за якого не стидно
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26.05.2025 20:26 Відповісти
В мене питання, а скільки СВОЇХ грошей боневтік віддав нашім воїнам ?
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26.05.2025 20:26 Відповісти
Це питання більш болючіше ніж: "Де Баканов?"
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26.05.2025 21:08 Відповісти
Не, а санкции? Для галочки что-ли?!😐
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26.05.2025 20:26 Відповісти
У Пороха хорошие юристы и хорошая половинка. Может это деньги не его, а жены Марины.
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26.05.2025 20:29 Відповісти
Ще не розділили власність, на жаль. Суд першої інстанції відмовив.
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26.05.2025 21:05 Відповісти
Всі кажуть що барига піариться... так Запитання,... коли буде піариться так наш "вельмишановний" щось ми не бачимо. може слепи?
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26.05.2025 20:30 Відповісти
Уже ввечері вийде потужний відосік.
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26.05.2025 20:46 Відповісти
Господи ,як я поважаю та люблю цього Презедента України Петра Порошенко ❤️ , я пишаюся тим ,шо голосувала за такого Президента ,я знаю шо 73% українців не зможуть вгамувати свою заздрість та ненависть до людини яка просто розумна та патриотична , цього Петру не пробачать ,і будуть вбивати самі себе ,на слідуючих виборах за 🤡 і шоблу слуг...але я не буду жити в Україні ,з вибором який зроблять 73%...
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26.05.2025 20:30 Відповісти
нє ну ви тільки подивіться що клятий Барига творить!

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26.05.2025 20:30 Відповісти
А міг би відосик запилить як наше сонечко зє
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26.05.2025 20:33 Відповісти
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26.05.2025 20:40 Відповісти
🤬👎
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26.05.2025 21:32 Відповісти
ze-скотобаза омансько-фсбшна
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26.05.2025 21:33 Відповісти
ООО.Щось у лісі з@ дохло.На Цензорі ,у заголовку прозвучало прізвище Гетьмана.Чудасія.Браво,Петре Олексійовичу!
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26.05.2025 21:04 Відповісти
от гад, скрізь встигає. Ще портнов не охолов , а він вже 137-му партію техніки везе на фронт. І ні ДБР не допомагає, а ні санкції...
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26.05.2025 21:09 Відповісти
ДБР Зєлєбєні вже вирушило за клятим шоколадним баригою.
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26.05.2025 21:10 Відповісти
ахметов задует в гудок,и галущенко со шмыгалем выделят ему потужни 1 Гвт и 100млн гривен
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26.05.2025 21:18 Відповісти
Ну сере і сере в штани гундосому, зовсім страх загубив. Як жеж так, де НАБУ?
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26.05.2025 21:28 Відповісти
Повага, пане Президенте!
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26.05.2025 21:35 Відповісти
Дякую, пане Президенте!
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26.05.2025 21:38 Відповісти
Терміново посадити за грати! Він заважає Зеленскому закінчити війну!
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26.05.2025 21:41 Відповісти
🙄
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26.05.2025 21:49 Відповісти
Тут лайк за сам заголовок вже проситься!
Бо серед цього лайна - ціла стрічка " узєлєнского доричив, " ставку провів, заявив .... Хоч позитивні емоції
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26.05.2025 21:47 Відповісти
 
 