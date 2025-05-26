Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"

Петро Порошенко везе на фронт 137-му від початку повномасштабного вторгнення партію техніки і дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

До списку техніки, яку закупили за запитом військових, входять

FPV-дрони, зокрема і на оптоволокні

Екскаватори

Акумуляторна підстанція на базі Mercedes

Вантажівка DAF з маніпулятором

Системи купольного РЕБа

Евакуаційні та штурмові квадроцикли

Пересувні авторемонтні майстерні

Командно-штабний комплекс

Детектори дронів

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"Наша команда змогла закупити нову розробку — детектори дронів "Аспірин", які можуть виявляти понад 250 частот та автоматично виявляє, чим саме супротивник атакує", – розповів Порошенко.

"137 поїздок за три роки означає, що ми буваємо на фронті майже щотижня. Нас нічого не зупиняє: ані погодні умови, ані антиконституційні санкції, ані портновське ДБР, ані продажні суди, які під тиском Портнова переслідували воїнів. У них нічого не вийде — ми продовжимо боротися за Україну", – резюмував лідер "ЄС".

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