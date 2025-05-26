Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"
Петро Порошенко везе на фронт 137-му від початку повномасштабного вторгнення партію техніки і дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
До списку техніки, яку закупили за запитом військових, входять
- FPV-дрони, зокрема і на оптоволокні
- Екскаватори
- Акумуляторна підстанція на базі Mercedes
- Вантажівка DAF з маніпулятором
- Системи купольного РЕБа
- Евакуаційні та штурмові квадроцикли
- Пересувні авторемонтні майстерні
- Командно-штабний комплекс
- Детектори дронів
"Наша команда змогла закупити нову розробку — детектори дронів "Аспірин", які можуть виявляти понад 250 частот та автоматично виявляє, чим саме супротивник атакує", – розповів Порошенко.
"137 поїздок за три роки означає, що ми буваємо на фронті майже щотижня. Нас нічого не зупиняє: ані погодні умови, ані антиконституційні санкції, ані портновське ДБР, ані продажні суди, які під тиском Портнова переслідували воїнів. У них нічого не вийде — ми продовжимо боротися за Україну", – резюмував лідер "ЄС".
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Дякую, пане Президенте!
Бо серед цього лайна - ціла стрічка " узєлєнского доричив, " ставку провів, заявив .... Хоч позитивні емоції