Порошенко везет на фронт дроны на оптоволокне и детекторы "Аспирин"
Петр Порошенко везет на фронт 137-ю с начала полномасштабного вторжения партию техники и дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
В список техники, которую закупили по запросу военных, входят
- FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне
- Экскаваторы
- Аккумуляторная подстанция на базе Mercedes
- Грузовик DAF с манипулятором
- Системы купольного РЭБа
- Эвакуационные и штурмовые квадроциклы
- Передвижные авторемонтные мастерские
- Командно-штабной комплекс
- Детекторы дронов
"Наша команда смогла закупить новую разработку - детекторы дронов "Аспирин", которые могут обнаруживать более 250 частот и автоматически обнаруживает, чем именно противник атакует", - рассказал Порошенко.
"137 поездок за три года означает, что мы бываем на фронте почти каждую неделю. Нас ничего не останавливает: ни погодные условия, ни антиконституционные санкции, ни портновское ГБР, ни продажные суды, которые под давлением Портнова преследовали воинов. У них ничего не получится - мы продолжим бороться за Украину", - резюмировал лидер "ЕС".
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