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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Порошенко везет на фронт дроны на оптоволокне и детекторы "Аспирин"

Петр Порошенко везет на фронт 137-ю с начала полномасштабного вторжения партию техники и дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передает помощь ВСУ

В список техники, которую закупили по запросу военных, входят

  • FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне
  • Экскаваторы
  • Аккумуляторная подстанция на базе Mercedes
  • Грузовик DAF с манипулятором
  • Системы купольного РЭБа
  • Эвакуационные и штурмовые квадроциклы
  • Передвижные авторемонтные мастерские
  • Командно-штабной комплекс
  • Детекторы дронов

Порошенко передает помощь ВСУ

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"Наша команда смогла закупить новую разработку - детекторы дронов "Аспирин", которые могут обнаруживать более 250 частот и автоматически обнаруживает, чем именно противник атакует", - рассказал Порошенко.

Порошенко передает помощь ВСУ

"137 поездок за три года означает, что мы бываем на фронте почти каждую неделю. Нас ничего не останавливает: ни погодные условия, ни антиконституционные санкции, ни портновское ГБР, ни продажные суды, которые под давлением Портнова преследовали воинов. У них ничего не получится - мы продолжим бороться за Украину", - резюмировал лидер "ЕС".

Также читайте: Батальонам Сил обороны передали 700 FPV, в том числе 50 на оптоволокне, Старлинки и средства РЭБ

Автор: 

помощь (7855) Порошенко Петр (19614) дроны (4041)


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Топ комментарии
+17
"Аспірин" - гарна таблетка!
Дякую, пане Президенте!
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26.05.2025 20:15
+15
Апять барига піаріцца!
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26.05.2025 20:15
+15
Поки зеля пише тупі гундосики, Порох реально допомагає війську.
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26.05.2025 20:19
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"Аспірин" - гарна таблетка!
Дякую, пане Президенте!
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26.05.2025 20:15 Ответить
Апять барига піаріцца!
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26.05.2025 20:15 Ответить
Наступні будуть Невралгін)))
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26.05.2025 20:17 Ответить
це щось снайперське для зєлі буде.
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26.05.2025 20:22 Ответить
Краще галоперидол
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26.05.2025 21:02 Ответить
Поки зеля пише тупі гундосики, Порох реально допомагає війську.
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26.05.2025 20:19 Ответить
Браво.Гетьман!
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26.05.2025 20:39 Ответить
А "вдячна "влада за це, мало не щодня, "шиє "йому кримінальні справи.
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26.05.2025 20:22 Ответить
Як це в Порошенка виходить, адже Зелупа зробив все щоб не було допомоги ЗСУ. Обхід санкцій?
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26.05.2025 20:23 Ответить
Одним уголовным делом больше, одним меньше - разницы уже нет. Одно из первых уголовных дел от Зели и Портнова было как-раз о незаконных закупках снайперских комплексов для ССО.
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26.05.2025 20:27 Ответить
Це не Зе...
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26.05.2025 20:23 Ответить
Moskal Hunter - це супер!!!
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26.05.2025 20:25 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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26.05.2025 20:25 Ответить
Шана справжньому Президенту!
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26.05.2025 20:25 Ответить
Президент за якого не стидно
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26.05.2025 20:26 Ответить
В мене питання, а скільки СВОЇХ грошей боневтік віддав нашім воїнам ?
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26.05.2025 20:26 Ответить
Це питання більш болючіше ніж: "Де Баканов?"
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26.05.2025 21:08 Ответить
Не, а санкции? Для галочки что-ли?!😐
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26.05.2025 20:26 Ответить
У Пороха хорошие юристы и хорошая половинка. Может это деньги не его, а жены Марины.
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26.05.2025 20:29 Ответить
Ще не розділили власність, на жаль. Суд першої інстанції відмовив.
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26.05.2025 21:05 Ответить
Всі кажуть що барига піариться... так Запитання,... коли буде піариться так наш "вельмишановний" щось ми не бачимо. може слепи?
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26.05.2025 20:30 Ответить
Уже ввечері вийде потужний відосік.
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26.05.2025 20:46 Ответить
Господи ,як я поважаю та люблю цього Презедента України Петра Порошенко ❤️ , я пишаюся тим ,шо голосувала за такого Президента ,я знаю шо 73% українців не зможуть вгамувати свою заздрість та ненависть до людини яка просто розумна та патриотична , цього Петру не пробачать ,і будуть вбивати самі себе ,на слідуючих виборах за 🤡 і шоблу слуг...але я не буду жити в Україні ,з вибором який зроблять 73%...
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26.05.2025 20:30 Ответить
нє ну ви тільки подивіться що клятий Барига творить!

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26.05.2025 20:30 Ответить
А міг би відосик запилить як наше сонечко зє
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26.05.2025 20:33 Ответить
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26.05.2025 20:40 Ответить
🤬👎
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26.05.2025 21:32 Ответить
ze-скотобаза омансько-фсбшна
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26.05.2025 21:33 Ответить
ООО.Щось у лісі з@ дохло.На Цензорі ,у заголовку прозвучало прізвище Гетьмана.Чудасія.Браво,Петре Олексійовичу!
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26.05.2025 21:04 Ответить
от гад, скрізь встигає. Ще портнов не охолов , а він вже 137-му партію техніки везе на фронт. І ні ДБР не допомагає, а ні санкції...
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26.05.2025 21:09 Ответить
ДБР Зєлєбєні вже вирушило за клятим шоколадним баригою.
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26.05.2025 21:10 Ответить
ахметов задует в гудок,и галущенко со шмыгалем выделят ему потужни 1 Гвт и 100млн гривен
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26.05.2025 21:18 Ответить
Ну сере і сере в штани гундосому, зовсім страх загубив. Як жеж так, де НАБУ?
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26.05.2025 21:28 Ответить
Повага, пане Президенте!
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26.05.2025 21:35 Ответить
 
 