Порошенко везет на фронт дроны на оптоволокне и детекторы "Аспирин"

Петр Порошенко везет на фронт 137-ю с начала полномасштабного вторжения партию техники и дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В список техники, которую закупили по запросу военных, входят

FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне

Экскаваторы

Аккумуляторная подстанция на базе Mercedes

Грузовик DAF с манипулятором

Системы купольного РЭБа

Эвакуационные и штурмовые квадроциклы

Передвижные авторемонтные мастерские

Командно-штабной комплекс

Детекторы дронов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные получили еще три комплекса ПДТР "Ай-Петри"

"Наша команда смогла закупить новую разработку - детекторы дронов "Аспирин", которые могут обнаруживать более 250 частот и автоматически обнаруживает, чем именно противник атакует", - рассказал Порошенко.

"137 поездок за три года означает, что мы бываем на фронте почти каждую неделю. Нас ничего не останавливает: ни погодные условия, ни антиконституционные санкции, ни портновское ГБР, ни продажные суды, которые под давлением Портнова преследовали воинов. У них ничего не получится - мы продолжим бороться за Украину", - резюмировал лидер "ЕС".

Также читайте: Батальонам Сил обороны передали 700 FPV, в том числе 50 на оптоволокне, Старлинки и средства РЭБ