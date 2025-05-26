За інформацією розвідки, РФ не планує завершувати війну, навпаки готуються нові наступальні операції, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові наступальні операції.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок – дуже ґрунтовні. Загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани.
Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру і дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою.
Впевнений, розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Тут Луценко все розповість, особливо з 24хв - як слуги налагоджують зв"язки з країнами Карибського басейну й куди ще вкладають гроші в СВОЇ корупційні програми ...не в ЗСУ й просто НА СЕБЕ
Але в мене питання : чому президент звертаючісь до народу і це є офіційне звернення, робить це не на фоні Українського прапору, як це роблять всі президенти в світі?
Дивно - ге ж, хлопче?
Впевнений: ти фшоці!
я НЕ бачу ніяких "батальйонних ударних групіровок" !
з кінця 2021 р. НЕ бачу....
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Це капец!!!
Ще вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки і тих, кого вже насильно мобілізували зараз.
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Ви ж космополіти.... не ваша війна! Вас цьому не вчили.... какая разніца?....
Бусінки грьобані ухилянтські!
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
Ми вас не тримаємо - не ховайтеся ,не сидіть в коментах - йдіть в ТЦК ,мобілізуйтесь ,воюйте - не ждіть мєнтів з прокурорами - вони все одно не прийдуть...
вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки..
а ніхто їх лохами не вважає - про померлих тільки хороше . Квіти носимо їм на могили - тіла,яких знайшли ... а кого не знайшли - поминаємо так . Як і тих азовців -яких четвертий рік не можуть поміняти ...
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
А чого нам за них переживати ? Хай вони самі за свої маєтки та статки переживають .Захищають та охороняють .А бідовому українцю ,що захищати - у якого зі статків - один паспорт та пару долярів ? буде працювати на польського чи чеського пана ( той хоч по людськи платить ) та іноді за чаркою дивитися на червону калину посаджену на чужині .
Займисяя своїми прями обов'язками, а саме, підготовкою країни до оборони!
Харош язицюрою плести.
Економіку на воєнний лад. Всі витрати бюджету на коміків, дебіломарафони, асфальти, в нуль.
Займися законами про мобілізацію, це твої обов'язки забезпечити комплектацію ЗСУ, а не військвих із воєкоматів, яких ти підстваляєш під удар.