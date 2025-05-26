За інформацією розвідки, РФ не планує завершувати війну, навпаки готуються нові наступальні операції, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові наступальні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок – дуже ґрунтовні. Загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани.

Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру і дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою.

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Впевнений, розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - сказав Зеленський.