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Новини Звернення Зеленського
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За інформацією розвідки, РФ не планує завершувати війну, навпаки готуються нові наступальні операції, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готує нові наступальні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок – дуже ґрунтовні. Загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани.

Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру і дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою.

Читайте: Зеленський призначив голів восьми районів Києва: Посади отримали колишній гуморист Бахматов і дзюдоїст Зантарая

Впевнений, розвідки партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) звернення (619) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+30
Це що значить, що "План перемоги", "План незламності" і "План потужності" - усе даремно?
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26.05.2025 20:44
+23
На нари мудака тупорилого! Обкурене чмо чим далі, тим тупіше.
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26.05.2025 20:47
+15
ОООООООООООО ВІДОСИКИ ПІДЇХАЛИ
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26.05.2025 20:45
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А ти ж бігав з миром - виробляй зброю і тягни звідки бачиш
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26.05.2025 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xYwzVku2sqw

Тут Луценко все розповість, особливо з 24хв - як слуги налагоджують зв"язки з країнами Карибського басейну й куди ще вкладають гроші в СВОЇ корупційні програми ...не в ЗСУ й просто НА СЕБЕ
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26.05.2025 20:57 Відповісти
Це в нас національний вид спорту - перекинути гроші раз 5 з офшору на офшор і бай- бай - кінці в воду
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26.05.2025 21:02 Відповісти
До чого тут національність? Кралуть всі. Зеленьський і його багатонаціональна камарілья довела цей процес розкрадання до космічних маштабів.
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26.05.2025 21:31 Відповісти
Та вся ця муйня з його рота тільки для одного - я вам і надалі буду вішати локшину на вуха, а ви навіть і не думайте про перевибори чи ще щось, бо війна ж і...я лєгітьомний аж до кінця. Цікаво, кінець чого відбудеться швидше - України чи війні...з його допомогою...розкрадати гроші на оборону.
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26.05.2025 20:58 Відповісти
Це що значить, що "План перемоги", "План незламності" і "План потужності" - усе даремно?
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26.05.2025 20:44 Відповісти
А як же кілька десятків договорів про гарантії безпеки?
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26.05.2025 20:47 Відповісти
Шкода витраченого паперу
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26.05.2025 20:53 Відповісти
ОООООООООООО ВІДОСИКИ ПІДЇХАЛИ
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26.05.2025 20:45 Відповісти
Я не ханжа. І звісно важливо те про що говорить президент.
Але в мене питання : чому президент звертаючісь до народу і це є офіційне звернення, робить це не на фоні Українського прапору, як це роблять всі президенти в світі?
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26.05.2025 20:46 Відповісти
це він тіпа влазить в кожну хату, неофіційно, по-домашнєму.....
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26.05.2025 20:51 Відповісти
З прапором України, погодтесь, це зробити легше.
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26.05.2025 20:53 Відповісти
Та потомушо в нас кожен Президент. Я Президент. Ви Президент. Він Президент. Вона Президент. А Воно ПриЗЕдент.
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26.05.2025 20:53 Відповісти
Угу, в потязі - в коридорі, чи туалеті..х його знає..
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26.05.2025 20:58 Відповісти
Ніка ти побачила те про те що ніхто не не замітив .
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26.05.2025 21:51 Відповісти
Точно українець?
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26.05.2025 22:27 Відповісти
На нари мудака тупорилого! Обкурене чмо чим далі, тим тупіше.
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26.05.2025 20:47 Відповісти
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26.05.2025 20:47 Відповісти
А в нього, проофесійна розвідка!, цього, ніхто не знав...
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26.05.2025 20:49 Відповісти
За інформацією розвідки.... комедія, Путін сам про це постійно говорить.... Будєм наступать, буферниє зоні, ми побєждаєм.... Це всі знають, а ось чого ніхто не знає, яка стратегія та план перемоги Зеленського, бо цєй подлец Трамп каже, що Бубочка банкрот....
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26.05.2025 20:49 Відповісти
Бо ***** путін нападе!!!!!!!!!!!
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26.05.2025 20:49 Відповісти
Мені оце ЗЕлене скиглення що вечора про "завершення війни" якого не буде,вже починає зайобувати 🤬
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26.05.2025 20:51 Відповісти
тільки починає ? ..і лише зараз?
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26.05.2025 20:52 Відповісти
За інформацією розвідки, РФ не планує завершувати війну, навпаки готуються нові наступальні операції, - Зеленський

Дивно - ге ж, хлопче?
Впевнений: ти фшоці!
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26.05.2025 20:53 Відповісти
та ясно. він ще Львів не захопив, от мрійник Зеленський
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26.05.2025 20:55 Відповісти
"ще дві-три наступальні операції. не більше" (С)
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26.05.2025 20:58 Відповісти
2-3 тижні...(С)
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26.05.2025 21:07 Відповісти
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26.05.2025 21:02 Відповісти
Солдат Джейн всіх врятує. Разом з татаровим.
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26.05.2025 21:08 Відповісти
дякую..поригав
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26.05.2025 21:37 Відповісти
вова, та ти що ?!

я НЕ бачу ніяких "батальйонних ударних групіровок" !
з кінця 2021 р. НЕ бачу....

.
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26.05.2025 21:06 Відповісти
"Посади отримали колишній гуморист Бахматов і дзюдоїст Зантарая"

Це капец!!!
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26.05.2025 21:07 Відповісти
я не поняв з виступу - кави не буде?
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26.05.2025 21:10 Відповісти
нападение будет на Киев? а карты покажи!
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26.05.2025 21:13 Відповісти
Але ми й далі будемо сидіти на диванчиках, ховатися від ТЦК, платити по 5-15т. баксів кидалам, щоб тонути у Тисі, випендрюватися в коментах щоб спочатку на фронт йшли менти з прокурорами.
Ще вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки і тих, кого вже насильно мобілізували зараз.
***
Ви ж космополіти.... не ваша війна! Вас цьому не вчили.... какая разніца?....
Бусінки грьобані ухилянтські!
А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"
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26.05.2025 21:14 Відповісти
О вилізло!!Тобі напевно сняться твої тупорилі тексти і ти їх ліпеш під кожною новиною ???
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26.05.2025 21:27 Відповісти
Але ми й далі будемо сидіти на диванчиках, ховатися від ТЦК, платити по 5-15т. баксів кидалам, щоб тонути у Тисі, випендрюватися в коментах

Ми вас не тримаємо - не ховайтеся ,не сидіть в коментах - йдіть в ТЦК ,мобілізуйтесь ,воюйте - не ждіть мєнтів з прокурорами - вони все одно не прийдуть...

вважати лохами усіх, хто добровільно мобілізувався в перші дні повномасштабки..

а ніхто їх лохами не вважає - про померлих тільки хороше . Квіти носимо їм на могили - тіла,яких знайшли ... а кого не знайшли - поминаємо так . Як і тих азовців -яких четвертий рік не можуть поміняти ...

А війна прийде й до вас. Коли нас остаточно не залишиться - чекайте на "асвабадітєлєй"

А чого нам за них переживати ? Хай вони самі за свої маєтки та статки переживають .Захищають та охороняють .А бідовому українцю ,що захищати - у якого зі статків - один паспорт та пару долярів ? буде працювати на польського чи чеського пана ( той хоч по людськи платить ) та іноді за чаркою дивитися на червону калину посаджену на чужині .
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26.05.2025 21:27 Відповісти
Капитан Очевидность.
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26.05.2025 21:35 Відповісти
Вовік, ну досить вже гундосить у суфльора.
Займисяя своїми прями обов'язками, а саме, підготовкою країни до оборони!
Харош язицюрою плести.
Економіку на воєнний лад. Всі витрати бюджету на коміків, дебіломарафони, асфальти, в нуль.
Займися законами про мобілізацію, це твої обов'язки забезпечити комплектацію ЗСУ, а не військвих із воєкоматів, яких ти підстваляєш під удар.
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26.05.2025 21:36 Відповісти
А ти, що готуєш. Потужна відповідь цим відосиком?
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26.05.2025 21:39 Відповісти
прокоментую відомою піснею "нам кіздець, Люда ..нам кіздець...не волновайся"
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26.05.2025 22:22 Відповісти
Невже дотумкав????!!
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26.05.2025 22:23 Відповісти
Это и последнему дебилу было ясно. Только зря срали в лицо Америке и Трампу. Это в итоге может выйти боком всем.
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26.05.2025 22:26 Відповісти
А недолідор і далі планує мародерити с відкатом 40% особисто боневтіку
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26.05.2025 23:06 Відповісти
реальний дурачьок або всіх вважає за дурнів. з якого милого їй припиняти війну якщо це єдиний шлях збереження режиму свого путлєра?
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27.05.2025 08:58 Відповісти
Скільки мотузочки не витись, а все одно кінець вашій " заставочке" наближається, гніди зелені, no pasaran
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27.05.2025 09:03 Відповісти
Тю, навіть ми у селі, обізнані, що кацапія не планує зупинятися, поки її не зупинять.
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27.05.2025 09:28 Відповісти
Наш потужний Лідор, внаслідок успішної курської операції, розпочав звільняти Сумщину.... від України
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27.05.2025 09:57 Відповісти
Україна також не збирається закінчувати війну допоки не звільнить усі свої території та не знищить кілька мільйонів кацапів!
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27.05.2025 10:37 Відповісти
це та розвідка каже що просрала вторгнення в 2022 коли в квітні 2021 вже відомо було про скупчення військ ворога на кордоні?
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27.05.2025 10:57 Відповісти
Так а ментів з прокурорами, на фронт ніяк?
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27.05.2025 11:13 Відповісти
Першими на фронт повинні піти сцикуни. Це для того, що би в наступний раз на виборах думали головою а не дупою і не обирали клоунів зеків і ватників.
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27.05.2025 11:18 Відповісти
Дурачок,ментовскі,військові,держслужбовці в першу чергу голосували за ЗЕ!!!
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27.05.2025 12:35 Відповісти
Коли плануєтся розблокування вітчизняних ракетних програм, заблокованих в серпні 2019? Країні потрібна вітчизняна зброя.
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27.05.2025 11:17 Відповісти
 
 