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Новини Допомога Україні від Європи гуманітарна допомога
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Через російські обстріли гуманітарні потреби України залишаються величезними, - Каллас

Каллас наголосила гуманітарних потребах України на тлі атак РФ

Через постійні російські обстріли гуманітарні потреби України залишаються величезними, зокрема щодо житла та енергетики.

Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів з розвитку, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Каллас розповіла, що Рада ЄС з питань закордонних справ розглянула останні події щодо України та Плану для України. Також Рада ЄС обговорила, як забезпечити скоординовану підтримку з боку Євросоюзу.

За словами топдипломатки, квітень 2025 року був одним із найсмертоносніших місяців для цивільного населення з часів повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Зазначається, що з 2022 року країни ЄС та Єврокомісія надали Україні гуманітарну допомогу на суму 4,2 мільярда євро, з яких ЄК виділила 1,1 мільярда євро. До України було відправлено понад 155 тисяч тонн допомоги.

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Через російські обстріли гуманітарні потреби України залишаються величезними, - Каллас

А порівняно з апетитами владців та їх ближників - мізерними!
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26.05.2025 23:28 Відповісти
 
 