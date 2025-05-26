Через російські обстріли гуманітарні потреби України залишаються величезними, - Каллас

Через постійні російські обстріли гуманітарні потреби України залишаються величезними, зокрема щодо житла та енергетики.

Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів з розвитку, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Каллас розповіла, що Рада ЄС з питань закордонних справ розглянула останні події щодо України та Плану для України. Також Рада ЄС обговорила, як забезпечити скоординовану підтримку з боку Євросоюзу.

За словами топдипломатки, квітень 2025 року був одним із найсмертоносніших місяців для цивільного населення з часів повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Зазначається, що з 2022 року країни ЄС та Єврокомісія надали Україні гуманітарну допомогу на суму 4,2 мільярда євро, з яких ЄК виділила 1,1 мільярда євро. До України було відправлено понад 155 тисяч тонн допомоги.

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