Из-за российских обстрелов гуманитарные потребности Украины остаются огромными, - Каллас

Из-за постоянных российских обстрелов гуманитарные потребности Украины остаются огромными, в частности относительно жилья и энергетики.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после заседания Совета ЕС на уровне министров по развитию, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Каллас рассказала, что Совет ЕС по вопросам иностранных дел рассмотрел последние события относительно Украины и Плана для Украины. Также Совет ЕС обсудил, как обеспечить скоординированную поддержку со стороны Евросоюза.

По словам топ-дипломата, апрель 2025 года был одним из самых смертоносных месяцев для гражданского населения со времен полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Отмечается, что с 2022 года страны ЕС и Еврокомиссия предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму 4,2 миллиарда евро, из которых ЕК выделила 1,1 миллиарда евро. В Украину было отправлено более 155 тысяч тонн помощи.

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