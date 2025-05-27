Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 982 840 осіб (+990 за добу), 10 860 танків, 28 337 артсистем, 22 642 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 981850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 982840 (+990) осіб,
танків ‒ 10860 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1) од,
артилерійських систем – 28337 (+17) од,
РСЗВ – 1397 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222),
крилаті ракети ‒ 3265 (+9),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49907 (+64) од,
спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
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84 одиниці знищеної техніки та 990! чумардосів за день.
Вся техніка просіла. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 982 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
характер війни міняється ?
Я от, наприклад, зараз передаю показники лічильників з квартири дочки, мушу виправляти її нескромності. І, схоже, в Генштабі - так само