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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 982 840 осіб (+990 за добу), 10 860 танків, 28 337 артсистем, 22 642 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 981850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 982840 (+990) осіб,

танків ‒ 10860 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1) од,

артилерійських систем – 28337 (+17) од,

РСЗВ  – 1397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37853 (+222),

крилаті ракети ‒ 3265 (+9),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49907 (+64) од,

спеціальна техніка  ‒ 3902 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від вибуху тіло окупанта відкинуло на кілька метрів, буквально перекинувши його через дорогу. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.05.2025 08:35 Відповісти
Минув 4115 день москальсько-української війни.
84 одиниці знищеної техніки та 990! чумардосів за день.
Вся техніка просіла. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 982 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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27.05.2025 08:35 Відповісти
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27.05.2025 08:38 Відповісти
чтото как-то скромненько...
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27.05.2025 08:40 Відповісти
БПЛА + крилаті ракети - багато !!!
характер війни міняється ?
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27.05.2025 09:53 Відповісти
Скоріш за все, виправляють нескромності попередніх періодів.
Я от, наприклад, зараз передаю показники лічильників з квартири дочки, мушу виправляти її нескромності. І, схоже, в Генштабі - так само
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27.05.2025 10:35 Відповісти
Оооо, забайкальський край йде до пекла! Гарно! Слава воїнам ЗСУ!
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27.05.2025 11:58 Відповісти
 
 