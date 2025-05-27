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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 982 840 человек (+990 за сутки), 10 860 танков, 28 337 артсистем, 22 642 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 981850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 982840 (+990) человек,

танков - 10860 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22642 (+1) ед,

артиллерийских систем - 28337 (+17) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37853 (+222),

крылатые ракеты - 3265 (+9),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,

специальная техника - 3902 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.05.2025 08:35 Ответить
Минув 4115 день москальсько-української війни.
84 одиниці знищеної техніки та 990! чумардосів за день.
Вся техніка просіла. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 982 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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27.05.2025 08:35 Ответить
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27.05.2025 08:38 Ответить
чтото как-то скромненько...
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27.05.2025 08:40 Ответить
БПЛА + крилаті ракети - багато !!!
характер війни міняється ?
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27.05.2025 09:53 Ответить
Скоріш за все, виправляють нескромності попередніх періодів.
Я от, наприклад, зараз передаю показники лічильників з квартири дочки, мушу виправляти її нескромності. І, схоже, в Генштабі - так само
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27.05.2025 10:35 Ответить
Для чого?
Думаєте хто зможе підрахувати всіх знищених кацапів за чотири роки? І вичтавити претензію Генштабу?
Хто? Як? І навіщо?
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27.05.2025 14:07 Ответить
Оооо, забайкальський край йде до пекла! Гарно! Слава воїнам ЗСУ!
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27.05.2025 11:58 Ответить
 
 