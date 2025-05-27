Общие боевые потери РФ с начала войны - около 982 840 человек (+990 за сутки), 10 860 танков, 28 337 артсистем, 22 642 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 981850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 982840 (+990) человек,
танков - 10860 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 22642 (+1) ед,
артиллерийских систем - 28337 (+17) ед,
РСЗО - 1397 (+0) ед,
средства ППО - 1171 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 37853 (+222),
крылатые ракеты - 3265 (+9),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,
специальная техника - 3902 (+0)
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84 одиниці знищеної техніки та 990! чумардосів за день.
Вся техніка просіла. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 982 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
характер війни міняється ?
Я от, наприклад, зараз передаю показники лічильників з квартири дочки, мушу виправляти її нескромності. І, схоже, в Генштабі - так само
Думаєте хто зможе підрахувати всіх знищених кацапів за чотири роки? І вичтавити претензію Генштабу?
Хто? Як? І навіщо?