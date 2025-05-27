Общие боевые потери РФ с начала войны - около 982 840 человек (+990 за сутки), 10 860 танков, 28 337 артсистем, 22 642 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 981850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 982840 (+990) человек,

танков - 10860 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22642 (+1) ед,

артиллерийских систем - 28337 (+17) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37853 (+222),

крылатые ракеты - 3265 (+9),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,

специальная техника - 3902 (+0)

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