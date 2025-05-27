Рашисти вдарили по Охтирській громаді Сумщини. Поранення дістали 3 особи, зокрема неповнолітня (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Охтирській громаді.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, близько 11:20 ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру громади.

"Унаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", - зазначили там.

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