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Рашисти вдарили по Охтирській громаді Сумщини. Поранення дістали 3 особи, зокрема неповнолітня (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Охтирській громаді.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, близько 11:20 ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру громади.
"Унаслідок атаки ворога поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їх 17-річну доньку, які їхали в транспортному засобі", - зазначили там.
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