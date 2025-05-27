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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты ударили по Ахтырской громаде Сумщины. Ранения получили 3 человека, в том числе несовершеннолетний (обновлено)

РФ нанесла удар по Охтырской общине в Сумской области. Есть раненые

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Ахтырской громаде.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть раненые гражданские. Повреждены автомобили. Последствия удара врага выясняются", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, около 11:20 враг сбросил, по предварительным данным, управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру громады.

"В результате атаки врага ранены 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь, которые ехали в транспортном средстве", - отметили там.

Читайте: Рашисты ударили кассетным боеприпасом по Сумщине: погибла женщина, есть раненые. ФОТО (обновлено)

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обстрел (27652) Сумская область (3258) Ахтырка (24) Ахтырский район (15)


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