УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5287 відвідувачів онлайн
Новини Богдан Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького
2 796 26

Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня, - указ Зеленського

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 26 травня.

У документі зазначається, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зникнення прізвища Кротевича з указу про нагородження орденом була "технічною помилкою", - Нацгвардія

Богдан Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня

Нагадаємо, на початку квітня Богдан Кротевич повідомив, що інформація про його нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу Президента.

За його словами, нагороду могли скасувати через його активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом Національна гвардія України роз'яснила зникнення прізвища колишнього начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича з указу президента. Там заявили, що трапилася "технічна помилка".

Раніше в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що Олександр Сирський має піти з посади Головнокомандувача ЗСУ, оскільки він ризикує життями українських військових, віддаючи "майже злочинні" накази, а військове керівництво України має зазнати змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив нагородами 97 військовослужбовців ЗСУ

Автор: 

нагорода (1276) орден (113) Кротевич Богдан (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
27.05.2025 19:11
+21
Щоб більше не питав про полонених азовців.

І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...

Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
показати весь коментар
27.05.2025 19:27
+15
Дуже схоже. Вони під проводом білЄцкого виконали свою гнилу справу на виборах 19-го, а в 22-му їх гуртом відправили на заклання в полон по прямому приказу хрипатої обіЗЗяни.
показати весь коментар
27.05.2025 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.05.2025 19:11 Відповісти
100пудово в точку!
показати весь коментар
27.05.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2025 19:20 Відповісти
Щоб більше не питав про полонених азовців.

І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...

Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
показати весь коментар
27.05.2025 19:27 Відповісти
Дуже схоже. Вони під проводом білЄцкого виконали свою гнилу справу на виборах 19-го, а в 22-му їх гуртом відправили на заклання в полон по прямому приказу хрипатої обіЗЗяни.
показати весь коментар
27.05.2025 19:37 Відповісти
Зате зараз реклама З-ї штурмової просто всюди. Низькопробна, тупа (таке враження, що хтось з креаклів Кварталу-95 її генерує), але вае одно це коштує дурних грошей.
показати весь коментар
27.05.2025 19:42 Відповісти
Притому,ніде про УДА.
показати весь коментар
27.05.2025 19:44 Відповісти
Точно ,якийсь дебіл ту рекламу придумав про марсіан і годзіл.
показати весь коментар
27.05.2025 20:23 Відповісти
Рем потім погано закінчив , правда ,пане Білецький ?
показати весь коментар
27.05.2025 20:20 Відповісти
Такзе любить Білецького що за три місяці третя штурмова не отримала жодного дрона від держави .дивіться інтервʼю Білецкого
показати весь коментар
27.05.2025 21:51 Відповісти
Ясно, "технічну помилку" виправили. Ну, ось тому він і не називає прізвища голоного "піз*еця" в Україні. Вони ж там всі знають, ЯК це краще всього зробити - купити і...заткнути рота..."Бєлий воШдь" не дасть збрехати.
показати весь коментар
27.05.2025 19:33 Відповісти
З Азову,медійно відомих, довіру викликає Прокопенко.Кротевича використовує сн у своїх цілях.Що таке сн,йому би вчасно зрозуміти слід.
показати весь коментар
27.05.2025 19:42 Відповісти
не вірю, що Кротевич візьме орден з рук слуги
показати весь коментар
27.05.2025 19:46 Відповісти
Кротєвич і є вже майбутній " слуга".
Він і Білецький, за задумом Єрмака очолять " партію війських" на майбутніх виборах. Зеленьський просто розкллїонує " слуг". Нинішніх кнопкодавів на помийку, а нових" партії" військових, волонтерів, вереранів, просто потновому завеле під кидання чепчиків наріду..
показати весь коментар
27.05.2025 23:02 Відповісти
цей орден не від служби, а від Держави.
він його заслужив

а далі на пана Богдана подивимось

.
показати весь коментар
28.05.2025 02:33 Відповісти
А ви хоча б собі уявляєте, що було би, якби Президентом України був Ейнштейн?...
показати весь коментар
27.05.2025 20:03 Відповісти
а якщо б Порох ?

.
показати весь коментар
28.05.2025 02:34 Відповісти
...скажи що не треба, скажи хай не лізе, скажи що вже пізно...
показати весь коментар
27.05.2025 20:05 Відповісти
Орден за те, що мовчить, нічого не каже, і питання не задає?
показати весь коментар
27.05.2025 20:12 Відповісти
Бодя мужественно ліжить дупу зеленскому
показати весь коментар
27.05.2025 20:16 Відповісти
Тільки щось всього -на всього на другу ступінь нализав.
показати весь коментар
27.05.2025 20:22 Відповісти
Вітаємо!!! Нагорода по заслугам..Азовці всі гідні звання Героя України
показати весь коментар
27.05.2025 20:38 Відповісти
А інші не розпіарені не гідні?
показати весь коментар
27.05.2025 20:49 Відповісти
розпіарені?? Хлопці булі в оточені , **********. їжа, медикаменти і відпочинок майже відсутній...полон..Це піар??Тебе Азов напрягає як кацап..в??
ї
показати весь коментар
27.05.2025 22:58 Відповісти
Немає про що сперечатись:
всі, хто на нулі гідні державної нагороди

.
показати весь коментар
28.05.2025 02:36 Відповісти
Та звісно, Кротевичу, що є " гоаорящою головою" ОПи- орден.
А всіх рядових Азовців- стерти в труху, щоб і не з'являлися в Україні і не становили загрози рейтингам Сонцеясного питаннями -" як так, що росіяни 8'явилися в тилу оборонців Маріуполя вже на 4- й день прориву "
І звісно- " ХТО ВІДПОВІДАЄ за команду ЗДАТИСЯ В ПОЛОН під гарантії росіян"
Хто відповідає за то,що ніяких ГАРАНТІЙ насправді небуло?
показати весь коментар
27.05.2025 23:07 Відповісти
 
 