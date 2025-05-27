Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня, - указ Зеленського
Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 26 травня.
У документі зазначається, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Нагадаємо, на початку квітня Богдан Кротевич повідомив, що інформація про його нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу Президента.
За його словами, нагороду могли скасувати через його активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Згодом Національна гвардія України роз'яснила зникнення прізвища колишнього начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича з указу президента. Там заявили, що трапилася "технічна помилка".
Раніше в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що Олександр Сирський має піти з посади Головнокомандувача ЗСУ, оскільки він ризикує життями українських військових, віддаючи "майже злочинні" накази, а військове керівництво України має зазнати змін.
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І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...
Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
Він і Білецький, за задумом Єрмака очолять " партію війських" на майбутніх виборах. Зеленьський просто розкллїонує " слуг". Нинішніх кнопкодавів на помийку, а нових" партії" військових, волонтерів, вереранів, просто потновому завеле під кидання чепчиків наріду..
він його заслужив
а далі на пана Богдана подивимось
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ї
всі, хто на нулі гідні державної нагороди
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А всіх рядових Азовців- стерти в труху, щоб і не з'являлися в Україні і не становили загрози рейтингам Сонцеясного питаннями -" як так, що росіяни 8'явилися в тилу оборонців Маріуполя вже на 4- й день прориву "
І звісно- " ХТО ВІДПОВІДАЄ за команду ЗДАТИСЯ В ПОЛОН під гарантії росіян"
Хто відповідає за то,що ніяких ГАРАНТІЙ насправді небуло?