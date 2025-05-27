Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня, - указ Зеленського

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 26 травня.

У документі зазначається, що підставою для нагородження стала "особиста мужність, виявлена в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

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Нагадаємо, на початку квітня Богдан Кротевич повідомив, що інформація про його нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу Президента.

За його словами, нагороду могли скасувати через його активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом Національна гвардія України роз'яснила зникнення прізвища колишнього начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдана Кротевича з указу президента. Там заявили, що трапилася "технічна помилка".

Раніше в інтерв'ю The Guardian Кротевич заявив, що Олександр Сирський має піти з посади Головнокомандувача ЗСУ, оскільки він ризикує життями українських військових, віддаючи "майже злочинні" накази, а військове керівництво України має зазнати змін.

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