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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив нагородами 97 військовослужбовців ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 97 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це свідчить указ №352/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в документі, нагороди вручаються за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед нагород - ордени Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступеня, "За мужність" І, ІІ і ІІІ ступеня, Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав указ про відзначення нагородами ще 698 захисників України.

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Зеленський Володимир (24213) нагорода (1276) ЗСУ (7638)


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