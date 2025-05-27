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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив державними нагородами 698 захисників України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 698 військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських та рятувальників.

Про це свідчить указ №351/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, 131 захисника відзначено посмертно. Серед нагород - "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", а також медалі "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За військову службу Україні" і "За бездоганну службу".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нагорода (1276) ЗСУ (7638)


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Вічна Слава загиблим Героям!
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27.05.2025 15:15 Відповісти
Тепер живіть з цією безцінною інформацією.

А ще сьогодні ЗЄ какав і пісяв.
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27.05.2025 15:53 Відповісти
Є безліч героїв які на війні з 2022 року, мають поранення в боях але не мають жодної нагороди і служать у званні солдата. А також безліч тиловиків в яких спина гнеться від погонів та медалей. Совок 2.0.
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27.05.2025 21:28 Відповісти
 
 