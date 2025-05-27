Зеленський відзначив державними нагородами 698 захисників України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 698 військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських та рятувальників.

Про це свідчить указ №351/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, 131 захисника відзначено посмертно. Серед нагород - "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", а також медалі "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За військову службу Україні" і "За бездоганну службу".

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