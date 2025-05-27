Зеленский наградил государственными наградами 698 защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 698 военнослужащих Национальной гвардии, полицейских и спасателей.
Об этом свидетельствует указ №351/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, 131 защитник отмечен посмертно. Среди наград - "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", а также медали "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За военную службу Украине" и "За безупречную службу".
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А ще сьогодні ЗЄ какав і пісяв.