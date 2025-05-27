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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил государственными наградами 698 защитников Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 698 военнослужащих Национальной гвардии, полицейских и спасателей.

Об этом свидетельствует указ №351/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, 131 защитник отмечен посмертно. Среди наград - "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", а также медали "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За военную службу Украине" и "За безупречную службу".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) награда (1810) ВСУ (6666)


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Вічна Слава загиблим Героям!
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27.05.2025 15:15 Ответить
Тепер живіть з цією безцінною інформацією.

А ще сьогодні ЗЄ какав і пісяв.
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27.05.2025 15:53 Ответить
Є безліч героїв які на війні з 2022 року, мають поранення в боях але не мають жодної нагороди і служать у званні солдата. А також безліч тиловиків в яких спина гнеться від погонів та медалей. Совок 2.0.
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27.05.2025 21:28 Ответить
 
 