Зеленский поздравил с профессиональным праздником бойцов ССО: Работа непубличная, но часто - решающая
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины с профессиональным днем, который теперь ежегодно будет отмечаться 27 мая.
Об этом он написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, праздник берет свое начало с 2014 года - именно тогда украинские спецназовцы вместе с другими подразделениями освободили новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.
Президент подчеркнул, что работа воинов ССО "непубличная, но часто - решающая". Он поблагодарил их за точные и четкие действия в тылу врага, участие в горячих боях на всех направлениях фронта и сокрушительные удары по критической инфраструктуре противника.
"Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, вчера, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам придумав, сам поздоровив. Ото життя у бувшого коміка!