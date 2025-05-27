РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11383 посетителя онлайн
Новости День ССО
487 5

Зеленский поздравил с профессиональным праздником бойцов ССО: Работа непубличная, но часто - решающая

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины с профессиональным днем, который теперь ежегодно будет отмечаться 27 мая.

Об этом он написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, праздник берет свое начало с 2014 года - именно тогда украинские спецназовцы вместе с другими подразделениями освободили новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

Президент подчеркнул, что работа воинов ССО "непубличная, но часто - решающая". Он поблагодарил их за точные и четкие действия в тылу врага, участие в горячих боях на всех направлениях фронта и сокрушительные удары по критической инфраструктуре противника.

"Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский может присутствовать на форуме НАТО в Гааге: саммит сократили из-за позиции Трампа, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) ССО (531)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, на завтра який празник придумає Найвеличніший?
Сам придумав, сам поздоровив. Ото життя у бувшого коміка!
показать весь комментарий
27.05.2025 12:23 Ответить
День ухилянта... Ссанич, як ветеран цього руху, має право...
показать весь комментарий
27.05.2025 12:41 Ответить
Ригоровичу було доведено?
показать весь комментарий
27.05.2025 12:37 Ответить
Робота ССО часто вирішальна і ЗЄшобла з усіх сил старається підкинути побільше роботи.
показать весь комментарий
27.05.2025 12:40 Ответить
Привитатель работает,не то что вы.
показать весь комментарий
27.05.2025 12:51 Ответить
 
 