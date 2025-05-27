Зеленский поздравил с профессиональным праздником бойцов ССО: Работа непубличная, но часто - решающая

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины с профессиональным днем, который теперь ежегодно будет отмечаться 27 мая.

Об этом он написал в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, праздник берет свое начало с 2014 года - именно тогда украинские спецназовцы вместе с другими подразделениями освободили новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

Президент подчеркнул, что работа воинов ССО "непубличная, но часто - решающая". Он поблагодарил их за точные и четкие действия в тылу врага, участие в горячих боях на всех направлениях фронта и сокрушительные удары по критической инфраструктуре противника.

"Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский установил День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 27 мая.

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