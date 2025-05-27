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Новини День ССО
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Зеленський привітав із професійним святом бійців ССО: Робота непублічна, але часто - вирішальна

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій Збройних сил України з професійним днем, який тепер щорічно відзначатиметься 27 травня.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, свято бере свій початок із 2014 року - саме тоді українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами звільнили новий термінал Донецького аеропорту і підняли над ним український прапор.

Президент підкреслив, що робота воїнів ССО "непублічна, але часто - вирішальна". Він подякував їм за точні й чіткі дії у тилу ворога, участь у найгарячіших боях на всіх напрямках фронту та нищівні удари по критичній інфраструктурі противника.

"Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 26 травня, президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) ССО (523)


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Цікаво, на завтра який празник придумає Найвеличніший?
Сам придумав, сам поздоровив. Ото життя у бувшого коміка!
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27.05.2025 12:23 Відповісти
День ухилянта... Ссанич, як ветеран цього руху, має право...
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27.05.2025 12:41 Відповісти
Ригоровичу було доведено?
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27.05.2025 12:37 Відповісти
Робота ССО часто вирішальна і ЗЄшобла з усіх сил старається підкинути побільше роботи.
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27.05.2025 12:40 Відповісти
Привитатель работает,не то что вы.
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27.05.2025 12:51 Відповісти
 
 