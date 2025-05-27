Зеленський привітав із професійним святом бійців ССО: Робота непублічна, але часто - вирішальна
Президент України Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій Збройних сил України з професійним днем, який тепер щорічно відзначатиметься 27 травня.
Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За словами президента, свято бере свій початок із 2014 року - саме тоді українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами звільнили новий термінал Донецького аеропорту і підняли над ним український прапор.
Президент підкреслив, що робота воїнів ССО "непублічна, але часто - вирішальна". Він подякував їм за точні й чіткі дії у тилу ворога, участь у найгарячіших боях на всіх напрямках фронту та нищівні удари по критичній інфраструктурі противника.
"Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, вчора, 26 травня, президент України Володимир Зеленський установив День Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 27 травня.
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