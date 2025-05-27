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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил 97 военнослужащих ВСУ

Зеленский провел беседу с Туском. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 97 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствует указ №352/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документе, награды вручаются за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди наград - ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степени, "За мужество" I, II и III степени, Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о награждении наградами еще 698 защитников Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) награда (1810) ВСУ (6666)


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