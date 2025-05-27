Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени, - указ Зеленского
Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 26 мая.
В документе отмечается, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
Напомним, в начале апреля Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента.
По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Впоследствии Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".
Ранее в интервью The Guardian Кротевич заявил, что Александр Сырский должен уйти с должности Главнокомандующего ВСУ, поскольку он рискует жизнями украинских военных, отдавая "почти преступные" приказы, а военное руководство Украины должно претерпеть изменения.
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І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...
Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
Він і Білецький, за задумом Єрмака очолять " партію війських" на майбутніх виборах. Зеленьський просто розкллїонує " слуг". Нинішніх кнопкодавів на помийку, а нових" партії" військових, волонтерів, вереранів, просто потновому завеле під кидання чепчиків наріду..
він його заслужив
а далі на пана Богдана подивимось
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ї
всі, хто на нулі гідні державної нагороди
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А всіх рядових Азовців- стерти в труху, щоб і не з'являлися в Україні і не становили загрози рейтингам Сонцеясного питаннями -" як так, що росіяни 8'явилися в тилу оборонців Маріуполя вже на 4- й день прориву "
І звісно- " ХТО ВІДПОВІДАЄ за команду ЗДАТИСЯ В ПОЛОН під гарантії росіян"
Хто відповідає за то,що ніяких ГАРАНТІЙ насправді небуло?