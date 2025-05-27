Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени, - указ Зеленского

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 26 мая.

В документе отмечается, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Напомним, в начале апреля Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента.

По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Впоследствии Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".

Ранее в интервью The Guardian Кротевич заявил, что Александр Сырский должен уйти с должности Главнокомандующего ВСУ, поскольку он рискует жизнями украинских военных, отдавая "почти преступные" приказы, а военное руководство Украины должно претерпеть изменения.

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