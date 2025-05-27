РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Богдан Кротевич награжден орденом
2 798 26

Кротевича наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени, - указ Зеленского

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 26 мая.

В документе отмечается, что основанием для награждения стало "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исчезновение фамилии Кротевича из указа о награждении орденом было "технической ошибкой", - Нацгвардия

Богдан Кротевич получил орден Богдана Хмельницкого II степени

Напомним, в начале апреля Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента.

По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Впоследствии Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".

Ранее в интервью The Guardian Кротевич заявил, что Александр Сырский должен уйти с должности Главнокомандующего ВСУ, поскольку он рискует жизнями украинских военных, отдавая "почти преступные" приказы, а военное руководство Украины должно претерпеть изменения.

Также читайте: Кротевич призвал Сырского уйти с должности главкома ВСУ, - The Guardian

Автор: 

награда (1810) орден (189) Кротевич Богдан (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
27.05.2025 19:11
+21
Щоб більше не питав про полонених азовців.

І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...

Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
показать весь комментарий
27.05.2025 19:27
+15
Дуже схоже. Вони під проводом білЄцкого виконали свою гнилу справу на виборах 19-го, а в 22-му їх гуртом відправили на заклання в полон по прямому приказу хрипатої обіЗЗяни.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.05.2025 19:11 Ответить
100пудово в точку!
показать весь комментарий
27.05.2025 19:34 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2025 19:20 Ответить
Щоб більше не питав про полонених азовців.

І взагалі ЗЄ любить та фінансує Білецього...

Чомусь згадуються Рем та його штурмовики...
показать весь комментарий
27.05.2025 19:27 Ответить
Дуже схоже. Вони під проводом білЄцкого виконали свою гнилу справу на виборах 19-го, а в 22-му їх гуртом відправили на заклання в полон по прямому приказу хрипатої обіЗЗяни.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:37 Ответить
Зате зараз реклама З-ї штурмової просто всюди. Низькопробна, тупа (таке враження, що хтось з креаклів Кварталу-95 її генерує), але вае одно це коштує дурних грошей.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:42 Ответить
Притому,ніде про УДА.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:44 Ответить
Точно ,якийсь дебіл ту рекламу придумав про марсіан і годзіл.
показать весь комментарий
27.05.2025 20:23 Ответить
Рем потім погано закінчив , правда ,пане Білецький ?
показать весь комментарий
27.05.2025 20:20 Ответить
Такзе любить Білецького що за три місяці третя штурмова не отримала жодного дрона від держави .дивіться інтервʼю Білецкого
показать весь комментарий
27.05.2025 21:51 Ответить
Ясно, "технічну помилку" виправили. Ну, ось тому він і не називає прізвища голоного "піз*еця" в Україні. Вони ж там всі знають, ЯК це краще всього зробити - купити і...заткнути рота..."Бєлий воШдь" не дасть збрехати.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:33 Ответить
З Азову,медійно відомих, довіру викликає Прокопенко.Кротевича використовує сн у своїх цілях.Що таке сн,йому би вчасно зрозуміти слід.
показать весь комментарий
27.05.2025 19:42 Ответить
не вірю, що Кротевич візьме орден з рук слуги
показать весь комментарий
27.05.2025 19:46 Ответить
Кротєвич і є вже майбутній " слуга".
Він і Білецький, за задумом Єрмака очолять " партію війських" на майбутніх виборах. Зеленьський просто розкллїонує " слуг". Нинішніх кнопкодавів на помийку, а нових" партії" військових, волонтерів, вереранів, просто потновому завеле під кидання чепчиків наріду..
показать весь комментарий
27.05.2025 23:02 Ответить
цей орден не від служби, а від Держави.
він його заслужив

а далі на пана Богдана подивимось

.
показать весь комментарий
28.05.2025 02:33 Ответить
А ви хоча б собі уявляєте, що було би, якби Президентом України був Ейнштейн?...
показать весь комментарий
27.05.2025 20:03 Ответить
а якщо б Порох ?

.
показать весь комментарий
28.05.2025 02:34 Ответить
...скажи що не треба, скажи хай не лізе, скажи що вже пізно...
показать весь комментарий
27.05.2025 20:05 Ответить
Орден за те, що мовчить, нічого не каже, і питання не задає?
показать весь комментарий
27.05.2025 20:12 Ответить
Бодя мужественно ліжить дупу зеленскому
показать весь комментарий
27.05.2025 20:16 Ответить
Тільки щось всього -на всього на другу ступінь нализав.
показать весь комментарий
27.05.2025 20:22 Ответить
Вітаємо!!! Нагорода по заслугам..Азовці всі гідні звання Героя України
показать весь комментарий
27.05.2025 20:38 Ответить
А інші не розпіарені не гідні?
показать весь комментарий
27.05.2025 20:49 Ответить
розпіарені?? Хлопці булі в оточені , **********. їжа, медикаменти і відпочинок майже відсутній...полон..Це піар??Тебе Азов напрягає як кацап..в??
ї
показать весь комментарий
27.05.2025 22:58 Ответить
Немає про що сперечатись:
всі, хто на нулі гідні державної нагороди

.
показать весь комментарий
28.05.2025 02:36 Ответить
Та звісно, Кротевичу, що є " гоаорящою головою" ОПи- орден.
А всіх рядових Азовців- стерти в труху, щоб і не з'являлися в Україні і не становили загрози рейтингам Сонцеясного питаннями -" як так, що росіяни 8'явилися в тилу оборонців Маріуполя вже на 4- й день прориву "
І звісно- " ХТО ВІДПОВІДАЄ за команду ЗДАТИСЯ В ПОЛОН під гарантії росіян"
Хто відповідає за то,що ніяких ГАРАНТІЙ насправді небуло?
показать весь комментарий
27.05.2025 23:07 Ответить
 
 