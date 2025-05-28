"ДП "Ліси України" планують купити програмне забезпечення з переплатою 180 млн", – заступник директора БЕБ Пащук
Аналітики Бюро економічної безпеки України під час аналітично-пошукової роботи виявили тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною вартістю. Тендер оголосило Державне підприємство "Ліси України". Йдеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.
"Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі", – зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.
Також Пащук наголосив, що подібні дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них, що визначені пунктами 2 та 4 частини першої статті 5 Закону України "Про публічні закупівлі".
З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, упередження неефективного використання бюджетних коштів та можливих зловживань, аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП "Ліси України" до Державної аудиторської служби України та Антимонопольного комітету України.
У ДП "Ліси України" прокоментували заяви БЕБ стосовно закупівлі системи ERP.
"Бюро економічної безпеки заявило, нібито його аналітики виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі послуг із впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP, а також ознаки встановлення дискримінаційних вимог.
Насправді:
- Техніко-економічне обґрунтування та розрахунок очікуваної вартості закупівлі готувалися Українським інститутом із проектування і розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури "Діпрозв’язок" Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. "Діпрозв’язок" надає комплекс послуг, які охоплюють усі етапи створення інформаційно-комунікаційної та інженерної інфраструктури, починаючи з проєктно-вишукувальних робіт, проходження експертизи і закінчуючи прийняттям об’єкта в експлуатацію. Розрахунок вартості проводився інститутом відповідно затвердженої Мінекономіки методики.
- Відповідність розробленого ТЕО вимогам ДП "Ліси України" та нормам законодавства підтверджено експертним висновком Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
- В АМКУ до цього часу не надходило скарг від учасників закупівлі, які б свідчили про наявність дискримінаційних умов.
- Очікувана вартість під час торгів може суттєво зменшитися, тому робити висновки щодо кінцевої ціни закупівлі передчасно", - зазначили в ДП "Ліси України".
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это ж на какие бизнес процессы и софт, нужно 240 000 000 грн?)))