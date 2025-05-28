"ДП "Ліси України" планують купити програмне забезпечення з переплатою 180 млн", – заступник директора БЕБ Пащук

Аналітики Бюро економічної безпеки України під час аналітично-пошукової роботи виявили тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною вартістю. Тендер оголосило Державне підприємство "Ліси України". Йдеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.

"Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі", – зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

Також Пащук наголосив, що подібні дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них, що визначені пунктами 2 та 4 частини першої статті 5 Закону України "Про публічні закупівлі".

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З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, упередження неефективного використання бюджетних коштів та можливих зловживань, аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП "Ліси України" до Державної аудиторської служби України та Антимонопольного комітету України.

У ДП "Ліси України" прокоментували заяви БЕБ стосовно закупівлі системи ERP.

"Бюро економічної безпеки заявило, нібито його аналітики виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі послуг із впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP, а також ознаки встановлення дискримінаційних вимог.

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