Закупили 2 тис. планшетів за завищеними цінами: судитимуть посадовців ДСНС. ФОТО

Посадовці ДСНС, які закупили електронні планшети за завищеними цінами, постануть перед судом.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про заступника начальника одного із підрозділів ДСНС України та заступника начальника відділу цього підрозділу. Обвинувальний акт направлено до суду.





"У вересні 2023 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на закупівлю 2 тис. планшетів на понад 50 млн грн. Закупівля проводилася через відкриті торги, на які заявку подало лише одне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості гаджетів. Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість планшетів та оголосили підприємство переможцем", - йдеться в повідомленні.

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Експертиза підтвердила, що закупівлі пройшли за завищеними цінами, що спричинило збитків державі у понад 7 млн гривень.

Посадовців обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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