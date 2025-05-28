Закупили 2 тыс. планшетов по завышенным ценам: будут судить чиновников ГСЧС. ФОТО

Чиновники ГСЧС, которые закупили электронные планшеты по завышенным ценам, предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о заместителе начальника одного из подразделений ГСЧС Украины и заместителе начальника отдела этого подразделения. Обвинительный акт направлен в суд.





"В сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку 2 тыс. планшетов на более 50 млн грн. Закупка проводилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов. Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость планшетов и объявили предприятие победителем", - говорится в сообщении.

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Экспертиза подтвердила, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству в более 7 млн гривен.

Должностных лиц обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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