Закупили 2 тыс. планшетов по завышенным ценам: будут судить чиновников ГСЧС. ФОТО
Чиновники ГСЧС, которые закупили электронные планшеты по завышенным ценам, предстанут перед судом.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о заместителе начальника одного из подразделений ГСЧС Украины и заместителе начальника отдела этого подразделения. Обвинительный акт направлен в суд.
"В сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку 2 тыс. планшетов на более 50 млн грн. Закупка проводилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов. Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость планшетов и объявили предприятие победителем", - говорится в сообщении.
Экспертиза подтвердила, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству в более 7 млн гривен.
Должностных лиц обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ДСНС повинні пожежі тушити а не ринки досліджувати
25к гривен это 500 евро, и смотря какие айпады, есть и по 1000 евро. но в статье указаны цифры: закупили на 50 млн, дороже на 30%, а убыток всего 7 млн, не стыкуется, ну или я такой математик...
Я вам по секреті кажу - якби я продавав щось, то я б для держзакупок теж ставив ціну на 20-30 % більше ніж дял людей. Не тому що хтось поганий, а тому що з державою працювати це звіздєц, проще нічого не продати ніж цей геморой.