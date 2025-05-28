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Закупили 2 тыс. планшетов по завышенным ценам: будут судить чиновников ГСЧС. ФОТО

Чиновники ГСЧС, которые закупили электронные планшеты по завышенным ценам, предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о заместителе начальника одного из подразделений ГСЧС Украины и заместителе начальника отдела этого подразделения. Обвинительный акт направлен в суд.

Чиновники ГСЧС закупили планшеты по завышенным ценам
Чиновники ГСЧС закупили планшеты по завышенным ценам

"В сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку 2 тыс. планшетов на более 50 млн грн. Закупка проводилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов. Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость планшетов и объявили предприятие победителем", - говорится в сообщении.

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Экспертиза подтвердила, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству в более 7 млн гривен.

Должностных лиц обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Автор: 

ГСЧС (5001) закупки (765) ГБР (3032)


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повна хєрня.
ДСНС повинні пожежі тушити а не ринки досліджувати
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28.05.2025 11:26 Ответить
Они ахринели. Планшеты по 25к? Айпады что-ли закупили?
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28.05.2025 11:42 Ответить
"Планшеты по 25к?"

25к гривен это 500 евро, и смотря какие айпады, есть и по 1000 евро. но в статье указаны цифры: закупили на 50 млн, дороже на 30%, а убыток всего 7 млн, не стыкуется, ну или я такой математик...
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28.05.2025 13:54 Ответить
Для их работы хватит и планшетов за 10к, нахрена им за 25к? Так что тут ещё вопросы кто изначально такие дорогие планшеты заказывал
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28.05.2025 18:57 Ответить
Маячня якась. Зі статті зрозуміло тільки, що нібито ціна була недостатьньо ринковою. Питання, чи він щось з того персонально отримав, чи ні? Якщо ні, то все звинувачення - якись нонсенс.
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28.05.2025 13:52 Ответить
Відкриті торги. Одне підприємство. То хто вам доктор що більше охочих не знайшлось? Може дибільні закони і правила держзакупок? То при чому тут закупівельник? І продаван не при чому.
Я вам по секреті кажу - якби я продавав щось, то я б для держзакупок теж ставив ціну на 20-30 % більше ніж дял людей. Не тому що хтось поганий, а тому що з державою працювати це звіздєц, проще нічого не продати ніж цей геморой.
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28.05.2025 21:32 Ответить
Доречі, якщо хочете наї... обманути державу, то є спосіб надійніше ніж тупе завищення ціни. Беремо якесь китайське гівно, робимо для нього новий корпус, краще з заліза міліметра два, обзиваємо "захищений партатівний дівайс для відображення графічної інхформації "шмибідь-125"" . Готово! Ах, да, головне забув. Ціну можна ставити не на 30% вище а разів в п'ять. Все одно анало говнєт і ніхто ціну не перевірить.
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28.05.2025 21:38 Ответить
 
 