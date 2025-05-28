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Наслідки масованої атаки БпЛА на Харківщину: загинула людина, серед постраждалих - дитина. Спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нічна масована атака російських БпЛА на Харківщину спричинила масштабні пожежі, є загиблі та поранені цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч на 28 травня російські окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.

"На жаль, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали", - йдеться у повідомленні.

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За даними рятувальків:

  • Виникли 3 пожежі, найбільша з яких - на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м.
  • На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.
  • У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, виникла пожежа.

наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину
наслідки атаки на Харківщину

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вночі атакували села на Харківщині. Повідомлялося про 8 постраждалих, серед яких - одна дитина.

Автор: 

ДСНС (5139) дрони (4844) Харківська область (1036)


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