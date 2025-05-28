Наслідки масованої атаки БпЛА на Харківщину: загинула людина, серед постраждалих - дитина. Спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нічна масована атака російських БпЛА на Харківщину спричинила масштабні пожежі, є загиблі та поранені цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у ніч на 28 травня російські окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.

"На жаль, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали", - йдеться у повідомленні.

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За даними рятувальків:

Виникли 3 пожежі, найбільша з яких - на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м.

На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.

У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, виникла пожежа.













Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вночі атакували села на Харківщині. Повідомлялося про 8 постраждалих, серед яких - одна дитина.