Последствия массированной атаки БПЛА на Харьковщину: погиб человек, среди пострадавших - ребенок. Вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТО

Ночная массированная атака российских БпЛА на Харьковщину вызвала масштабные пожары, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилой сектор и гражданское предприятие.

"К сожалению, вследствие атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок, пострадали", - говорится в сообщении.

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По данным спасателей:

Возникли 3 пожара, самый большой из которых - на территории частного предприятия в поселке Васищево: горел производственный цех и складское помещение на площади 1580 кв. м.

На территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности, где загорелся сухостой на площади 1000 кв. м.

В поселке Эсхар вражеский БпЛА попал в жилую двухэтажку, возник пожар.













Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ночью атаковали села на Харьковщине. Сообщалось о 8 пострадавших, среди которых - один ребенок.