РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12419 посетителей онлайн
Новости Фото
960 0

Последствия массированной атаки БПЛА на Харьковщину: погиб человек, среди пострадавших - ребенок. Вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТО

Ночная массированная атака российских БпЛА на Харьковщину вызвала масштабные пожары, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилой сектор и гражданское предприятие.

"К сожалению, вследствие атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок, пострадали", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в трех областях

По данным спасателей:

  • Возникли 3 пожара, самый большой из которых - на территории частного предприятия в поселке Васищево: горел производственный цех и складское помещение на площади 1580 кв. м.
  • На территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности, где загорелся сухостой на площади 1000 кв. м.
  • В поселке Эсхар вражеский БпЛА попал в жилую двухэтажку, возник пожар.

Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область
Последствия атаки на Харьковскую область

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ночью атаковали села на Харьковщине. Сообщалось о 8 пострадавших, среди которых - один ребенок.

Автор: 

ГСЧС (5001) дроны (4055) Харьковская область (1018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 