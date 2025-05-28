"ГП "Ліси України" планирует купить программное обеспечение с переплатой в 180 млн", - заместитель директора БЭБ Пащук

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины во время аналитически-поисковой работы обнаружили тендер на закупку программного обеспечения по значительно завышенной стоимости. Тендер объявило Государственное предприятие "Ліси України". Речь идет об услугах по внедрению системы автоматизации бизнес-процессов типа ERP ожидаемой стоимостью почти 240 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты Бюро обнаружили потенциальные риски завышения ожидаемой стоимости закупки более чем на 180 млн грн.

"Кроме того, аналитики зафиксировали признаки установления дискриминационных требований к участникам тендера. Это может свидетельствовать об искусственном создании условий для победы конкретного участника публичной закупки", - отметил заместитель директора БЭБ Андрей Пащук.

Также Пащук отметил, что подобные действия чиновников нарушают принципы закупки по максимальной экономии, эффективности и пропорциональности, а также недискриминации участников и равного отношения к ним, определенные пунктами 2 и 4 части первой статьи 5 Закона Украины "О публичных закупках".

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С целью повышения эффективности принятия управленческих решений, предупреждения неэффективного использования бюджетных средств и возможных злоупотреблений, аналитики БЭБ направили рекомендательные письма с предложением проверить указанную закупку ГП "Ліси України" в Государственную аудиторскую службу Украины и Антимонопольный комитет Украины.

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В ГП "Ліси України" прокомментировали заявления БЭБ относительно закупки системы ERP.

"Бюро экономической безопасности заявило, что его аналитики выявили потенциальные риски завышения ожидаемой стоимости закупки услуг по внедрению системы автоматизации бизнес-процессов типа ERP, а также признаки установления дискриминационных требований.

На самом деле:

1. Технико-экономическое обоснование и расчет ожидаемой стоимости закупки готовились Украинским институтом по проектированию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры "Діпрозв'язок" Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. "Діпрозв'язок" предоставляет комплекс услуг, охватывающих все этапы создания информационно-коммуникационной и инженерной инфраструктуры, начиная с проектно-изыскательских работ, прохождения экспертизы и заканчивая принятием объекта в эксплуатацию. Расчет стоимости производился институтом соответственно утвержденной Минэкономики методики.

2. Соответствие разработанного ТЭО требованиям ГП "Ліси України" и нормам законодательства подтверждено экспертным заключением Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины.

3. В АМКУ до сих пор не поступало жалоб от участников закупки, свидетельствующих о наличии дискриминационных условий.

4. Ожидаемая стоимость во время торгов может существенно уменьшиться, поэтому делать выводы о конечной цене закупки преждевременно", - отметили в ГП "Ліси України".