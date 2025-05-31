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Новини Переговори у Туреччині
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Глава МЗС Литви Будріс: Переговори Росії та України навряд чи матимуть результати

Кястутіс Будріс про вимоги РФ щодо припинення війни

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною навряд чи призведе до суттєвих результатів.

Про це він сказав під час візиту до Мадрида, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс наголосив, що якщо російська делегація матиме такі ж наміри та настрій, як під час попередніх переговорів, то "не буде жодного реального бажання вести переговори і жодних результатів щодо припинення вогню".

Він підкреслив, що для припинення вогню необхідні "беззастережні та негайні" кроки, а лише після цього можливі "нормальні, повноцінні переговори". Міністр також зазначив, що у таких переговорах мають брати участь і США, і Європа.

"Те, що ми бачимо зараз, - це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав Будріс.

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Автор: 

Литва (2440) переговори з Росією (1258)


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а ось і притомний. Взагалі я бачу ті хто не був в СССР - США чи Франція ідеалізують рузкіх - мабуть тому що їм в універах кажуть про 5-6 письменників і про 2-3 імператора. А от про те що рузкіе це на 99% такі робі Моторили - вони не в курсі
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31.05.2025 10:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ Ось ще один притомний. Ніззя в жодному разі припиняти воювати, бо Європа поки з голою дупою збирає саміти/конференції/круглі столи, замість щоб збирати гроші на штани.
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31.05.2025 11:11 Відповісти
Есть хорошая статья академика Павлова "Об уме вообще, о русском уме в частности"...................«Русский человек не докапывается до корня дела», "... Русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. ... русская мысль совершенно не применяет критики метода, то есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. "...Главный вывод, которым Павлов впервые поделился с соотечественниками в свои 69 лет, сводится к следующему: русскому человеку реальность не указ, он живет фантазиями и собственными представлениями, не зависящими от фактов. И именно в этом образе мыслей - угроза и самой России, и ее соседям по планете."
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31.05.2025 11:04 Відповісти
 
 