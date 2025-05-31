Глава МЗС Литви Будріс: Переговори Росії та України навряд чи матимуть результати

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною навряд чи призведе до суттєвих результатів.

Про це він сказав під час візиту до Мадрида, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Будріс наголосив, що якщо російська делегація матиме такі ж наміри та настрій, як під час попередніх переговорів, то "не буде жодного реального бажання вести переговори і жодних результатів щодо припинення вогню".

Він підкреслив, що для припинення вогню необхідні "беззастережні та негайні" кроки, а лише після цього можливі "нормальні, повноцінні переговори". Міністр також зазначив, що у таких переговорах мають брати участь і США, і Європа.

"Те, що ми бачимо зараз, - це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав Будріс.

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