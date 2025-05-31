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Новости Переговоры в Турции
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Глава МИД Литвы Будрис: Переговоры России и Украины вряд ли принесут результаты

Кястутис Будрис о требованиях РФ о прекращении войны

Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной вряд ли приведет к существенным результатам.

Об этом он сказал во время визита в Мадрид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Будрис отметил, что если российская делегация будет иметь такие же намерения и настроение, как во время предыдущих переговоров, то "не будет никакого реального желания вести переговоры и никаких результатов по прекращению огня".

Он подчеркнул, что для прекращения огня необходимы "безоговорочные и немедленные" шаги, а только после этого возможны "нормальные, полноценные переговоры". Министр также отметил, что в таких переговорах должны участвовать и США, и Европа.

"То, что мы видим сейчас, - это всего лишь имитация. Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал Будрис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен "план Б", - Порошенко

Автор: 

Литва (2497) переговоры с Россией (1143)


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а ось і притомний. Взагалі я бачу ті хто не був в СССР - США чи Франція ідеалізують рузкіх - мабуть тому що їм в універах кажуть про 5-6 письменників і про 2-3 імператора. А от про те що рузкіе це на 99% такі робі Моторили - вони не в курсі
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31.05.2025 10:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ Ось ще один притомний. Ніззя в жодному разі припиняти воювати, бо Європа поки з голою дупою збирає саміти/конференції/круглі столи, замість щоб збирати гроші на штани.
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31.05.2025 11:11 Ответить
Есть хорошая статья академика Павлова "Об уме вообще, о русском уме в частности"...................«Русский человек не докапывается до корня дела», "... Русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. ... русская мысль совершенно не применяет критики метода, то есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. "...Главный вывод, которым Павлов впервые поделился с соотечественниками в свои 69 лет, сводится к следующему: русскому человеку реальность не указ, он живет фантазиями и собственными представлениями, не зависящими от фактов. И именно в этом образе мыслей - угроза и самой России, и ее соседям по планете."
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31.05.2025 11:04 Ответить
Глава МЗС Литви Будріс: Переговори Росії та України навряд чи матимуть результати

То шо: у дупу усі ті переговори?
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31.05.2025 11:44 Ответить
Чому ж ? Буде проведено активний обмін дулями.
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31.05.2025 12:00 Ответить
А хто очікує щось хороше від цих переговорів, якщо Тампон відкрито сказав що покарання для ***** не буде в любому випадку. Мало того, Тампон заявив що якщо ***** не схаменеться то Тампон втече
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31.05.2025 11:59 Ответить
 
 