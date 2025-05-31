Глава МИД Литвы Будрис: Переговоры России и Украины вряд ли принесут результаты
Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной вряд ли приведет к существенным результатам.
Об этом он сказал во время визита в Мадрид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Будрис отметил, что если российская делегация будет иметь такие же намерения и настроение, как во время предыдущих переговоров, то "не будет никакого реального желания вести переговоры и никаких результатов по прекращению огня".
Он подчеркнул, что для прекращения огня необходимы "безоговорочные и немедленные" шаги, а только после этого возможны "нормальные, полноценные переговоры". Министр также отметил, что в таких переговорах должны участвовать и США, и Европа.
"То, что мы видим сейчас, - это всего лишь имитация. Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал Будрис.
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То шо: у дупу усі ті переговори?