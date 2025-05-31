На фронті відбулося 83 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 31 травня зафіксовано 83 бойові зіткнення з агресором. Найбільше атак - на Покровському та Курському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни продовжують руйнувати українські міста і села ракетами, авіацією та артилерією. Зокрема, під обстрілами опинилися населені пункти Сумської області: Проходи, Хутір-Михайлівський, Славгород, Порозок, Нова Гута, Тур’я, Миропільське, Студенок, Покровка, Прогрес, Вороніж і Біла Береза. Авіаційного удару зазнало Миропільське.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог сьогодні наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у районах Піщаного та Степової Новоселівки, три бої тривають.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку - дев’ять атак у районах Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського та Рідкодуба. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку відбулося два бої - один завершився успіхом українських сил, один триває.

На Краматорському напрямку відбито атаку біля Білої Гори, ще одне боєзіткнення триває поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку з початку доби шість боїв, один триває.

На Покровському напрямку - 22 атаки, 19 з яких відбиті, три бої тривають.

На Новопавлівському напрямку - сім атак біля Горіхового, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку - авіаудари по Малинівці, Гуляйполю та Полтавці.

На Оріхівському напрямку чотири атаки ворога зупинені.

На Придніпровському напрямку - авіаудари по Львовому.

Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку - 12 атак відбито, ще чотири бої тривають. Окупанти також завдали чотири авіаудари, скинули 11 керованих бомб та здійснили 115 артилерійських обстрілів, один з яких - з реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках ситуація залишається стабільною, без суттєвих змін.

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