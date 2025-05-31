На фронті відбулося 83 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб
Станом на 16:00 31 травня зафіксовано 83 бойові зіткнення з агресором. Найбільше атак - на Покровському та Курському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни продовжують руйнувати українські міста і села ракетами, авіацією та артилерією. Зокрема, під обстрілами опинилися населені пункти Сумської області: Проходи, Хутір-Михайлівський, Славгород, Порозок, Нова Гута, Тур’я, Миропільське, Студенок, Покровка, Прогрес, Вороніж і Біла Береза. Авіаційного удару зазнало Миропільське.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку ворог сьогодні наступальних дій не проводив.
На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у районах Піщаного та Степової Новоселівки, три бої тривають.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку - дев’ять атак у районах Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського та Рідкодуба. П’ять боєзіткнень досі тривають.
На Сіверському напрямку відбулося два бої - один завершився успіхом українських сил, один триває.
На Краматорському напрямку відбито атаку біля Білої Гори, ще одне боєзіткнення триває поблизу Курдюмівки.
На Торецькому напрямку з початку доби шість боїв, один триває.
На Покровському напрямку - 22 атаки, 19 з яких відбиті, три бої тривають.
На Новопавлівському напрямку - сім атак біля Горіхового, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку - авіаудари по Малинівці, Гуляйполю та Полтавці.
На Оріхівському напрямку чотири атаки ворога зупинені.
На Придніпровському напрямку - авіаудари по Львовому.
Бойові дії на Курському напрямку
На Курському напрямку - 12 атак відбито, ще чотири бої тривають. Окупанти також завдали чотири авіаудари, скинули 11 керованих бомб та здійснили 115 артилерійських обстрілів, один з яких - з реактивної системи залпового вогню.
На інших напрямках ситуація залишається стабільною, без суттєвих змін.
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Після захоплення населеного пункту Зелене Поле російські війська посилили тиск на розташований південніше Новополь. В останньому противник зайшов у центральну частину та зняв кадри демонстрації прапора.
Сирський заявив, що російські війська значно активізувалися та ведуть наступ на Запорізькому напрямку.
Новопавлівський напрямок.
Противник під час атаки зайшов і зайняв кілька позицій у забудові вздовж вулиці Зелена у східній частині Олексіївки. Українські дроноводи працюють над стабілізацією ситуації."