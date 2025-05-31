На фронте произошло 83 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 31 мая зафиксировано 83 боевых столкновения с агрессором. Больше всего атак - на Покровском и Курском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села ракетами, авиацией и артиллерией. В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Сумской области: Проходы, Хутор-Михайловский, Славгород, Порозок, Новая Гута, Турья, Миропольское, Студенок, Покровка, Прогресс, Воронеж и Белая Береза. Авиационному удару подверглось Миропольское.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг сегодня наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в районах Песчаного и Степной Новоселовки, три боя продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении - девять атак в районах Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении произошло два боя - один завершился успехом украинских сил, один продолжается.

На Краматорском направлении отражена атака возле Белой Горы, еще одно боестолкновение продолжается вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении с начала суток шесть боев, один продолжается.

На Покровском направлении - 22 атаки, 19 из которых отражены, три боя продолжаются.

На Новопавловском направлении - семь атак возле Орехового, Зеленого Поля, Новополя и Вольного Поля.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении - авиаудары по Малиновке, Гуляйполю и Полтавке.

На Ореховском направлении четыре атаки врага остановлены.

На Приднепровском направлении - авиаудары по Львову.

Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении - 12 атак отражены, еще четыре боя продолжаются. Оккупанты также нанесли четыре авиаудара, сбросили 11 управляемых бомб и осуществили 115 артиллерийских обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений.

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