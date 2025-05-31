На фронте произошло 83 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 31 мая зафиксировано 83 боевых столкновения с агрессором. Больше всего атак - на Покровском и Курском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Россияне продолжают разрушать украинские города и села ракетами, авиацией и артиллерией. В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Сумской области: Проходы, Хутор-Михайловский, Славгород, Порозок, Новая Гута, Турья, Миропольское, Студенок, Покровка, Прогресс, Воронеж и Белая Береза. Авиационному удару подверглось Миропольское.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг сегодня наступательных действий не проводил.
На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в районах Песчаного и Степной Новоселовки, три боя продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении - девять атак в районах Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского и Редкодуба. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Северском направлении произошло два боя - один завершился успехом украинских сил, один продолжается.
На Краматорском направлении отражена атака возле Белой Горы, еще одно боестолкновение продолжается вблизи Курдюмовки.
На Торецком направлении с начала суток шесть боев, один продолжается.
На Покровском направлении - 22 атаки, 19 из которых отражены, три боя продолжаются.
На Новопавловском направлении - семь атак возле Орехового, Зеленого Поля, Новополя и Вольного Поля.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении - авиаудары по Малиновке, Гуляйполю и Полтавке.
На Ореховском направлении четыре атаки врага остановлены.
На Приднепровском направлении - авиаудары по Львову.
Боевые действия на Курском направлении
На Курском направлении - 12 атак отражены, еще четыре боя продолжаются. Оккупанты также нанесли четыре авиаудара, сбросили 11 управляемых бомб и осуществили 115 артиллерийских обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
На других направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений.
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Після захоплення населеного пункту Зелене Поле російські війська посилили тиск на розташований південніше Новополь. В останньому противник зайшов у центральну частину та зняв кадри демонстрації прапора.
Сирський заявив, що російські війська значно активізувалися та ведуть наступ на Запорізькому напрямку.
Новопавлівський напрямок.
Противник під час атаки зайшов і зайняв кілька позицій у забудові вздовж вулиці Зелена у східній частині Олексіївки. Українські дроноводи працюють над стабілізацією ситуації."