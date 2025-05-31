За сутки на фронте - 191 боестолкновение. Больше всего вражеских атак - на Покровском направлении и Курщине, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, за минувшие сутки, 30 мая 2025 года, на фронте было зафиксировано 191 боестолкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6071 обстрел, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3767 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Проходы Сумской области; Окоп, Ветеринарное, Белый Колодец, Староверовка Харьковской области; Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоневка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Ореховое, Алексеевка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Зализнычное, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Малая Токмачка, Зеленое Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести пунктам управления, 16 артиллерийским средствам и еще по одному другому важному объекту противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 145 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

Также отмечается, что на Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часова Яра и вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районе Торецка и в направлениях Дилиевки, Плещеевки и Яблоневки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Багатырь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Вильное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 245 обстрелов, девять из которых - из реактивной системы залпового огня", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.