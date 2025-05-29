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Новости Наступление РФ на Сумщину
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Россияне продвигаются на Сумщине, активность врага усиливается, - DeepState

Россияне продвигаются в Сумской области

Россияне продолжают давить пехотой и продвигаться в Сумской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры рассказывают, что продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними и активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дает о себе знать, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам их развивать.

На данный момент под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они находятся в серой зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

Смотрите: Оккупанты накопили достаточно сил в Курской области, чтобы осуществить попытку наступления на Сумщину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону. И самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, поэтому после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте. Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села. Юнаковка имеет много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", - говорится в сообщении.

Читайте: Ситуация на Сумщине остается сложной, но контролируемой, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3271) боевые действия (4264) война в Украине (4523)


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Топ комментарии
+10
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29.05.2025 23:28
+10
То есть в течении года, когда те территории были в относительно глубоком тылу нашей группировки в КуНР построить там фортификацию нет никакой возможности? Ведь совершенно невозможно представить что если нашим войскам придется с КуНР отойти - им нужно будет отходить куда то, а враг конечно же их преследовать не станет. И если прошлогодние Волчанск и Липцы можно хоть как то объяснить то это был практически спящий участок фронта, на котором происходили максимум редкие перестрелки - то тут что? Через эти места ходили наши лучшие, самые опытные и боеспособные бригады.
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29.05.2025 23:28
+10
І тут ми якби випадково згадуємо, що буквально недавно ЗЄ призначив головою Сумської ОВА портновську *****.
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29.05.2025 23:50
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"********"®
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29.05.2025 23:23 Ответить
"как всегда...."

фортифікацій та підготовленої оборони за рік курського кавалерійського наскоку так і НЕ побудували

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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29.05.2025 23:31 Ответить
Тобто те, що російська армія більша за українську через сцикливість більшості українських чоловіків, ні до чого. На думку тилового сцикуна достатньо викопати окоп і тоді будь-який український воїн, але звичайно що не він сам, коситиме русню сотнями-тисячами як Рембо
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30.05.2025 00:06 Ответить
Російська армія більша за українську зовсім по іншій причині. Але, схоже, тобі прості математичні дії не під силу.
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30.05.2025 00:19 Ответить
Через сцикливість і корумпованість ухилянта Зелі
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30.05.2025 00:20 Ответить
sdfhgjkjhgfAZA xdcfghjkjhfggsza

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Я читаю: 0

Реєстрація: 29.05.2025
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30.05.2025 00:37 Ответить
І?) це якось виправдовує твою сцикливість?
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30.05.2025 00:41 Ответить
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29.05.2025 23:28 Ответить
на наступних виборах переможе ЗЄлєнський !

і знову стане презідентом

.
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29.05.2025 23:33 Ответить
МОже бути і Притула чи Стерненко
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29.05.2025 23:34 Ответить
мо й мо, але ЗЄлєнський то надійніше,

бо то вже повний пісєц...

.
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29.05.2025 23:38 Ответить
...нам настане.

.
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29.05.2025 23:48 Ответить
это будет Тарас- освободитель!
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30.05.2025 00:14 Ответить
никаких евреев уже быть не может, еврейская песня в Украине пропета!
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30.05.2025 00:39 Ответить
То есть в течении года, когда те территории были в относительно глубоком тылу нашей группировки в КуНР построить там фортификацию нет никакой возможности? Ведь совершенно невозможно представить что если нашим войскам придется с КуНР отойти - им нужно будет отходить куда то, а враг конечно же их преследовать не станет. И если прошлогодние Волчанск и Липцы можно хоть как то объяснить то это был практически спящий участок фронта, на котором происходили максимум редкие перестрелки - то тут что? Через эти места ходили наши лучшие, самые опытные и боеспособные бригады.
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29.05.2025 23:28 Ответить
>> ... то тут что?

А от то.

Сирок керує. Цим все сказано.
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29.05.2025 23:35 Ответить
гнати в три шиї цього будьоного з його кавалерійськими наскоками

просере Україну

.
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29.05.2025 23:37 Ответить
Хто ж його погонить? Зеленського він влаштовує.
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29.05.2025 23:53 Ответить
Та набудували там щось. Всі поля перекопані. Але воно якесь таке - недолуге, та й розвалюється вже потроху
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30.05.2025 00:07 Ответить
Я думав курська операція це піар-акція шута. А ні, планова здача території
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29.05.2025 23:31 Ответить
+ втрата найбільш боєздатних частин

.
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29.05.2025 23:34 Ответить
+ купа занапащеної (й інколи навіть покинутої) західної техніки.
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29.05.2025 23:36 Ответить
Невже і Суми просре до оперативного оточення??
Там іще трішки і місто буде під контролем артилерії
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29.05.2025 23:32 Ответить
це - піЗЄдєц !!!!

.
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29.05.2025 23:35 Ответить
Суми могли б ********* з першого дня війни.Просто цапам цей напрямок не потрібен.
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29.05.2025 23:59 Ответить
сирського треба знімати. І ще позавчора
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29.05.2025 23:45 Ответить
при трампе ничего хорошего не будет. Падёт Харьков и Сумы...
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29.05.2025 23:46 Ответить
а до чого тут трамп ?

що, окоп під Сумами не викопав ?

.
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29.05.2025 23:50 Ответить
Вони вдвох з Порошенком весь час ЗЄ у штани серють.
А до цього Байден заважав.

Ви думаєте Бахмут, Соледар та Авдіївку просрав ЗЄ та Сирський?
Ні!!!! Це Байден.
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29.05.2025 23:52 Ответить
Вся надія на Бутусова,що сховався в НГУ і ніяких новин від нього .Щось не пішло напевно
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29.05.2025 23:48 Ответить
І тут ми якби випадково згадуємо, що буквально недавно ЗЄ призначив головою Сумської ОВА портновську *****.
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29.05.2025 23:50 Ответить
Воно то може й так. Але ця порновська *****, як ви кажете, наразі показує себе найкраще з усіх керівників Сумської ОВА з початку війни
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30.05.2025 00:10 Ответить
Сорян. Не ОВА, а ОДА.

Я про Григорова, який до цього кинув підлеглих на Луганщині та збіжав.
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30.05.2025 00:17 Ответить
Я не военный, но даже я вижу абсолютно бездарные действия командования Украины. Ну ясно ведь было, что на Судже русня не остановится. Где минирование, где оборона? И почему кацапня может использовать дома в деревнях, а украинцы нет?
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29.05.2025 23:55 Ответить
хати і погреба з нашими кацапи зносять бомбами, хати з кацапами зносити бомб немає, цапови контрактники мотивовані на відміну від бусифікованих хлопців. системний провал зелупи на тактичному рівні не кажучи вже про стратегічний - де так і нема ні ракет не яз, одні вечірні відоси.
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30.05.2025 00:18 Ответить
Зеля , дєрмак + татаров - це зрадники і люди портнова ,
якого вже знищили через шантаж 🤬
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29.05.2025 23:56 Ответить
Цікаво, чому на цьому напрямку не були побудовані лінії оборони, або хоч одна, про 2-3 я вже не кажу…, про наступ на тому напрямку не говорив тільки лінивий і він знов застав нас зненацька…
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29.05.2025 23:57 Ответить
Від Сум до Києва напрямки 305 км а по дорозі 335 км. Якщо швидкість просування орків буде 3 км за день то восени вони будуть під Києвом...Що робилв ця зелена тварюка для захисту Сумської області, де фортифікації???
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29.05.2025 23:58 Ответить
Сотні мільйонів списано на побудову укріплень на паперах. Все віддали адміністрації, а військових не допустили. Якщо і щось зліпили, то в місцях не призначених до оборони, і побудовані нездатними витримати удари. За це Пуйло роздасть ордени і теплі посади.
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30.05.2025 00:07 Ответить
а в зеленого кодла все, як завше, "напружено-контрольовано"?
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30.05.2025 00:08 Ответить
шо, зебіли, суджа наш?
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30.05.2025 00:10 Ответить
В Туреччину їздять, торгуються, Потужно міняють на АЕС ...
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30.05.2025 00:34 Ответить
@ Сумська область:

У Локні російські війська закріпилися в центральній частині та штурмують район південної частини, що примикає до північної околиці Юнаківки.

Противник закріпився в південно-східній частині Біловод, що залишилася, і атакує малими маневреними групами вздовж лісосмуг у напрямку Юнаківки і розташованої на південь Яблунівки.

На південь від Веселівки противник просунувся і штурмує район населеного пункту Водолаги і робить спроби просунутися в районі Володимирівки.

На захід від Володимирівки тривають бої в районі Костянтинівки.

Противник зайняв ділянку загальною площею близько 16.5 км і атакує широким фронтом тактикою «порізів».
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30.05.2025 00:17 Ответить
"Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися."

А в бійців ЗСУ такої можливості хіба нема?
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30.05.2025 00:22 Ответить
У них є КАБи і купа авіації у нас всього кіт наплакав.
І Верховного у нас немає, і уряду.. і Конституції вже теж немає..
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30.05.2025 00:35 Ответить
Нах.. гнати кацапа Сирського.
Невже не зрозуміло, що він працює на пуйла?
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30.05.2025 00:23 Ответить
 
 