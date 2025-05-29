Россияне продвигаются на Сумщине, активность врага усиливается, - DeepState

Россияне продолжают давить пехотой и продвигаться в Сумской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры рассказывают, что продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними и активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дает о себе знать, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам их развивать.

На данный момент под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они находятся в серой зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

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"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону. И самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, поэтому после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте. Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села. Юнаковка имеет много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", - говорится в сообщении.

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