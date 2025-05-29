Россияне продвигаются на Сумщине, активность врага усиливается, - DeepState
Россияне продолжают давить пехотой и продвигаться в Сумской области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Осинтеры рассказывают, что продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними и активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дает о себе знать, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам их развивать.
На данный момент под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они находятся в серой зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.
"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону. И самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, поэтому после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте. Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села. Юнаковка имеет много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", - говорится в сообщении.
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фортифікацій та підготовленої оборони за рік курського кавалерійського наскоку так і НЕ побудували
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
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Реєстрація: 29.05.2025
і знову стане презідентом
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бо то вже повний пісєц...
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А от то.
Сирок керує. Цим все сказано.
просере Україну
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Там іще трішки і місто буде під контролем артилерії
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що, окоп під Сумами не викопав ?
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А до цього Байден заважав.
Ви думаєте Бахмут, Соледар та Авдіївку просрав ЗЄ та Сирський?
Ні!!!! Це Байден.
Я про Григорова, який до цього кинув підлеглих на Луганщині та збіжав.
якого вже знищили через шантаж 🤬
У Локні російські війська закріпилися в центральній частині та штурмують район південної частини, що примикає до північної околиці Юнаківки.
Противник закріпився в південно-східній частині Біловод, що залишилася, і атакує малими маневреними групами вздовж лісосмуг у напрямку Юнаківки і розташованої на південь Яблунівки.
На південь від Веселівки противник просунувся і штурмує район населеного пункту Водолаги і робить спроби просунутися в районі Володимирівки.
На захід від Володимирівки тривають бої в районі Костянтинівки.
Противник зайняв ділянку загальною площею близько 16.5 км і атакує широким фронтом тактикою «порізів».
А в бійців ЗСУ такої можливості хіба нема?
І Верховного у нас немає, і уряду.. і Конституції вже теж немає..
Невже не зрозуміло, що він працює на пуйла?