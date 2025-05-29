Росіяни просуваються на Сумщині, активність ворога посилюється, - DeepState
Росіяни продовжують тиснути піхотою та просуватись в Сумській області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Осінтери розповідають, що просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію кацапам їх розвивати.
На разі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Вони перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації.
"Ми тримаємо зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної обстановки будуть проведені відповідні зміни на мапі. Невтішні перспективи. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", - йдеться в повідомленні.
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фортифікацій та підготовленої оборони за рік курського кавалерійського наскоку так і НЕ побудували
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
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і знову стане презідентом
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бо то вже повний пісєц...
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А от то.
Сирок керує. Цим все сказано.
просере Україну
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Там іще трішки і місто буде під контролем артилерії
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що, окоп під Сумами не викопав ?
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А до цього Байден заважав.
Ви думаєте Бахмут, Соледар та Авдіївку просрав ЗЄ та Сирський?
Ні!!!! Це Байден.
Я про Григорова, який до цього кинув підлеглих на Луганщині та збіжав.
якого вже знищили через шантаж 🤬
У Локні російські війська закріпилися в центральній частині та штурмують район південної частини, що примикає до північної околиці Юнаківки.
Противник закріпився в південно-східній частині Біловод, що залишилася, і атакує малими маневреними групами вздовж лісосмуг у напрямку Юнаківки і розташованої на південь Яблунівки.
На південь від Веселівки противник просунувся і штурмує район населеного пункту Водолаги і робить спроби просунутися в районі Володимирівки.
На захід від Володимирівки тривають бої в районі Костянтинівки.
Противник зайняв ділянку загальною площею близько 16.5 км і атакує широким фронтом тактикою «порізів».
А в бійців ЗСУ такої можливості хіба нема?
Невже не зрозуміло, що він працює на пуйла?