Росіяни просуваються на Сумщині, активність ворога посилюється, - DeepState

Росіяни продовжують тиснути піхотою та просуватись в Сумській області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери розповідають, що просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію кацапам їх розвивати.

На разі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Вони перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації.

Дивіться: Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

"Ми тримаємо зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної обстановки будуть проведені відповідні зміни на мапі. Невтішні перспективи. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ситуація на Сумщині залишається складною, але контрольованою, - ОВА