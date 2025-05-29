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Новини Наступ РФ на Сумщину
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Росіяни просуваються на Сумщині, активність ворога посилюється, - DeepState

Росіяни просуваються на Сумщині

Росіяни продовжують тиснути піхотою та просуватись в Сумській області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери розповідають, що просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію кацапам їх розвивати.

На разі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Вони перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації.

Дивіться: Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

"Ми тримаємо зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної обстановки будуть проведені відповідні зміни на мапі. Невтішні перспективи. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ситуація на Сумщині залишається складною, але контрольованою, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3820) бойові дії (4020) війна в Україні (4561)


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Топ коментарі
+10
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29.05.2025 23:28
+9
То есть в течении года, когда те территории были в относительно глубоком тылу нашей группировки в КуНР построить там фортификацию нет никакой возможности? Ведь совершенно невозможно представить что если нашим войскам придется с КуНР отойти - им нужно будет отходить куда то, а враг конечно же их преследовать не станет. И если прошлогодние Волчанск и Липцы можно хоть как то объяснить то это был практически спящий участок фронта, на котором происходили максимум редкие перестрелки - то тут что? Через эти места ходили наши лучшие, самые опытные и боеспособные бригады.
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29.05.2025 23:28
+8
"как всегда...."

фортифікацій та підготовленої оборони за рік курського кавалерійського наскоку так і НЕ побудували

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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29.05.2025 23:31
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"********"®
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29.05.2025 23:23 Відповісти
"как всегда...."

фортифікацій та підготовленої оборони за рік курського кавалерійського наскоку так і НЕ побудували

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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29.05.2025 23:31 Відповісти
Тобто те, що російська армія більша за українську через сцикливість більшості українських чоловіків, ні до чого. На думку тилового сцикуна достатньо викопати окоп і тоді будь-який український воїн, але звичайно що не він сам, коситиме русню сотнями-тисячами як Рембо
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30.05.2025 00:06 Відповісти
Російська армія більша за українську зовсім по іншій причині. Але, схоже, тобі прості математичні дії не під силу.
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30.05.2025 00:19 Відповісти
Через сцикливість і корумпованість ухилянта Зелі
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30.05.2025 00:20 Відповісти
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29.05.2025 23:28 Відповісти
на наступних виборах переможе ЗЄлєнський !

і знову стане презідентом

.
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29.05.2025 23:33 Відповісти
МОже бути і Притула чи Стерненко
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29.05.2025 23:34 Відповісти
мо й мо, але ЗЄлєнський то надійніше,

бо то вже повний пісєц...

.
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29.05.2025 23:38 Відповісти
...нам настане.

.
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29.05.2025 23:48 Відповісти
это будет Тарас- освободитель!
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30.05.2025 00:14 Відповісти
То есть в течении года, когда те территории были в относительно глубоком тылу нашей группировки в КуНР построить там фортификацию нет никакой возможности? Ведь совершенно невозможно представить что если нашим войскам придется с КуНР отойти - им нужно будет отходить куда то, а враг конечно же их преследовать не станет. И если прошлогодние Волчанск и Липцы можно хоть как то объяснить то это был практически спящий участок фронта, на котором происходили максимум редкие перестрелки - то тут что? Через эти места ходили наши лучшие, самые опытные и боеспособные бригады.
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29.05.2025 23:28 Відповісти
>> ... то тут что?

А от то.

Сирок керує. Цим все сказано.
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29.05.2025 23:35 Відповісти
гнати в три шиї цього будьоного з його кавалерійськими наскоками

просере Україну

.
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29.05.2025 23:37 Відповісти
Хто ж його погонить? Зеленського він влаштовує.
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29.05.2025 23:53 Відповісти
Та набудували там щось. Всі поля перекопані. Але воно якесь таке - недолуге, та й розвалюється вже потроху
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30.05.2025 00:07 Відповісти
Я думав курська операція це піар-акція шута. А ні, планова здача території
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29.05.2025 23:31 Відповісти
+ втрата найбільш боєздатних частин

.
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29.05.2025 23:34 Відповісти
+ купа занапащеної (й інколи навіть покинутої) західної техніки.
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29.05.2025 23:36 Відповісти
Невже і Суми просре до оперативного оточення??
Там іще трішки і місто буде під контролем артилерії
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29.05.2025 23:32 Відповісти
це - піЗЄдєц !!!!

.
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29.05.2025 23:35 Відповісти
Суми могли б ********* з першого дня війни.Просто цапам цей напрямок не потрібен.
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29.05.2025 23:59 Відповісти
сирського треба знімати. І ще позавчора
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29.05.2025 23:45 Відповісти
при трампе ничего хорошего не будет. Падёт Харьков и Сумы...
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29.05.2025 23:46 Відповісти
а до чого тут трамп ?

що, окоп під Сумами не викопав ?

.
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29.05.2025 23:50 Відповісти
Вони вдвох з Порошенком весь час ЗЄ у штани серють.
А до цього Байден заважав.

Ви думаєте Бахмут, Соледар та Авдіївку просрав ЗЄ та Сирський?
Ні!!!! Це Байден.
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29.05.2025 23:52 Відповісти
Вся надія на Бутусова,що сховався в НГУ і ніяких новин від нього .Щось не пішло напевно
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29.05.2025 23:48 Відповісти
І тут ми якби випадково згадуємо, що буквально недавно ЗЄ призначив головою Сумської ОВА портновську *****.
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29.05.2025 23:50 Відповісти
Воно то може й так. Але ця порновська *****, як ви кажете, наразі показує себе найкраще з усіх керівників Сумської ОВА з початку війни
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30.05.2025 00:10 Відповісти
Сорян. Не ОВА, а ОДА.

Я про Григорова, який до цього кинув підлеглих на Луганщині та збіжав.
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30.05.2025 00:17 Відповісти
Я не военный, но даже я вижу абсолютно бездарные действия командования Украины. Ну ясно ведь было, что на Судже русня не остановится. Где минирование, где оборона? И почему кацапня может использовать дома в деревнях, а украинцы нет?
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29.05.2025 23:55 Відповісти
хати і погреба з нашими кацапи зносять бомбами, хати з кацапами зносити бомб немає, цапови контрактники мотивовані на відміну від бусифікованих хлопців. системний провал зелупи на тактичному рівні не кажучи вже про стратегічний - де так і нема ні ракет не яз, одні вечірні відоси.
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30.05.2025 00:18 Відповісти
Зеля , дєрмак + татаров - це зрадники і люди портнова ,
якого вже знищили через шантаж 🤬
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29.05.2025 23:56 Відповісти
Цікаво, чому на цьому напрямку не були побудовані лінії оборони, або хоч одна, про 2-3 я вже не кажу…, про наступ на тому напрямку не говорив тільки лінивий і він знов застав нас зненацька…
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29.05.2025 23:57 Відповісти
Від Сум до Києва напрямки 305 км а по дорозі 335 км. Якщо швидкість просування орків буде 3 км за день то восени вони будуть під Києвом...Що робилв ця зелена тварюка для захисту Сумської області, де фортифікації???
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29.05.2025 23:58 Відповісти
Сотні мільйонів списано на побудову укріплень на паперах. Все віддали адміністрації, а військових не допустили. Якщо і щось зліпили, то в місцях не призначених до оборони, і побудовані нездатними витримати удари. За це Пуйло роздасть ордени і теплі посади.
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30.05.2025 00:07 Відповісти
а в зеленого кодла все, як завше, "напружено-контрольовано"?
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30.05.2025 00:08 Відповісти
шо, зебіли, суджа наш?
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30.05.2025 00:10 Відповісти
В Туреччину їздять, торгуються, Потужно міняють на АЕС ...
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30.05.2025 00:34 Відповісти
@ Сумська область:

У Локні російські війська закріпилися в центральній частині та штурмують район південної частини, що примикає до північної околиці Юнаківки.

Противник закріпився в південно-східній частині Біловод, що залишилася, і атакує малими маневреними групами вздовж лісосмуг у напрямку Юнаківки і розташованої на південь Яблунівки.

На південь від Веселівки противник просунувся і штурмує район населеного пункту Водолаги і робить спроби просунутися в районі Володимирівки.

На захід від Володимирівки тривають бої в районі Костянтинівки.

Противник зайняв ділянку загальною площею близько 16.5 км і атакує широким фронтом тактикою «порізів».
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30.05.2025 00:17 Відповісти
"Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися."

А в бійців ЗСУ такої можливості хіба нема?
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30.05.2025 00:22 Відповісти
Нах.. гнати кацапа Сирського.
Невже не зрозуміло, що він працює на пуйла?
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30.05.2025 00:23 Відповісти
 
 