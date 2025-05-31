Общие боевые потери РФ с начала войны - около 987 330 человек (+1250 за сутки), 10 867 танков, 28 475 артсистем, 22 652 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 987 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 987 330 (+1250) человек,

танков - 10 867 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 652 (+5) единицы,

артиллерийских систем - 28 475 (+54) единиц,

РСЗО - 1400 (+2) единиц,

средств ПВО - 1173 (+1) единицы,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 215 (+145) единиц,

крылатых ракет - 3265 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 50 198 (+109) единиц,

специальной техники - 3902 (+0) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.