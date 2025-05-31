Общие боевые потери РФ с начала войны - около 987 330 человек (+1250 за сутки), 10 867 танков, 28 475 артсистем, 22 652 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 987 330 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 987 330 (+1250) человек,
танков - 10 867 (+2) единиц,
боевых бронированных машин - 22 652 (+5) единицы,
артиллерийских систем - 28 475 (+54) единиц,
РСЗО - 1400 (+2) единиц,
средств ПВО - 1173 (+1) единицы,
самолетов - 372 (+0) единицы,
вертолетов - 336 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 215 (+145) единиц,
крылатых ракет - 3265 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 50 198 (+109) единиц,
специальной техники - 3902 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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А то було, як в тому анекдоті: Два кілери чекають на жертву у парадному. Один каже: - Щось довго його нема. Може щось трапилося?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Завтра підведемо підсумки, проте вже зрозуміло що в цьому році по броні буде найнижчий показник.
квітень - 227 / 508
березень - 272 / 607
лютий - 331 / 596
січень - 230 / 610
у завтрашньому звіті (тобто за сьогодні) ми побачимо +85 танків (потенційно весь наявний залишок) і +220 ББМ
Танки
Квітень 23-го 84
Травень 23-го 104
Грудень 22-го 116
ББМ
Грудень 22-го 207
Квітень 23-го 211
Лютий 23-го 252
як видно квітень по броні і до трьохсот одиниць не дотягнув