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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 987 330 человек (+1250 за сутки), 10 867 танков, 28 475 артсистем, 22 652 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 987 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 987 330 (+1250) человек,

танков - 10 867 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 652 (+5) единицы,

артиллерийских систем - 28 475 (+54) единиц,

РСЗО - 1400 (+2) единиц,

средств ПВО - 1173 (+1) единицы,

самолетов - 372 (+0) единицы,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 215 (+145) единиц,

крылатых ракет - 3265 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 50 198 (+109) единиц,

специальной техники - 3902 (+0) единиц.

Смотрите также: Российская РСЗО БМ-21 "Град" с полным боекомплектом взлетает в воздух на Курщине. ВИДЕО

ликвидация войск РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19603) Генштаб ВС (6444) ликвидация (3670) уничтожение (7179)


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Топ комментарии
+14
Трохи відновився намолот кацапів. РСЗВ і ППО у наявності, а кількість танків аж подвоїлась. ))
А то було, як в тому анекдоті: Два кілери чекають на жертву у парадному. Один каже: - Щось довго його нема. Може щось трапилося?
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31.05.2025 07:51
+7
Надавали воїни ЗСУ пісьдюлєй кацапським вилупкам! Респект!
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31.05.2025 07:51
+4
Славнозвісний москальський наступ увійшов у стадію "прелюдія")Що одразу вказує збільшення кількості гостей концерту кабздона)Не стримуйте себе)))
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31.05.2025 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Трохи відновився намолот кацапів. РСЗВ і ППО у наявності, а кількість танків аж подвоїлась. ))
А то було, як в тому анекдоті: Два кілери чекають на жертву у парадному. Один каже: - Щось довго його нема. Може щось трапилося?
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31.05.2025 07:51 Ответить
Надавали воїни ЗСУ пісьдюлєй кацапським вилупкам! Респект!
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31.05.2025 07:51 Ответить
Славнозвісний москальський наступ увійшов у стадію "прелюдія")Що одразу вказує збільшення кількості гостей концерту кабздона)Не стримуйте себе)))
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31.05.2025 08:17 Ответить
Броню навіщось ховають... з 16го травня - як обрізало, нема і нема, за 2 тижні лише один більш-менш врожайний день (23.05).
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.05.2025 08:26 Ответить
Та вже почали жирувати, позавчора одна беха на 1050 тушок, вчора дві бехи і танк на 1140 чумардосів, тобто 380 тушок на одиницю броні, сьогодні 178 на одиницю, бронезахист чумардосів зростає щоденно, прям захищені з усіх боків. Якщо весною 22-го було 6,83 3,14дара на одиницю броні, то на зараз 54,85 (весна 24-го 26,92), хіба не краса - лєпота.
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31.05.2025 10:04 Ответить
я так понимаю, что на сумщину прибыло мясо от чен ына... пво, рсзо и логистика опять начали радовать
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31.05.2025 08:30 Ответить
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31.05.2025 08:31 Ответить
Давно єнота не було видно! 😁
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31.05.2025 08:38 Ответить
РСЗВ ювілейна сотня, вся весна пішла на те щоб її закрить.
Завтра підведемо підсумки, проте вже зрозуміло що в цьому році по броні буде найнижчий показник.
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31.05.2025 09:03 Ответить
в цьому році за місяць по броні
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31.05.2025 09:47 Ответить
нічого ще не зрозуміло... хіба що мир підпишуть... та то таке....
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31.05.2025 09:29 Ответить
Тобто? На сьогодні за травень 135 танків і 288 ББМ
квітень - 227 / 508
березень - 272 / 607
лютий - 331 / 596
січень - 230 / 610
у завтрашньому звіті (тобто за сьогодні) ми побачимо +85 танків (потенційно весь наявний залишок) і +220 ББМ
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31.05.2025 09:44 Ответить
рік не травнем закінчується., а груднем
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31.05.2025 09:55 Ответить
Мав на увазі місячні показники цього року, а так найменше
Танки
Квітень 23-го 84
Травень 23-го 104
Грудень 22-го 116
ББМ
Грудень 22-го 207
Квітень 23-го 211
Лютий 23-го 252
як видно квітень по броні і до трьохсот одиниць не дотягнув
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31.05.2025 10:24 Ответить
 
 