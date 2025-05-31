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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 987 330 осіб (+1250 за добу), 10 867 танків, 28 475 артсистем, 22 652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 987 330 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 987330 (+1250) осіб,

танків - 10867 (+2) од,

бойових броньованих машин - 22652 (+5) од,

артилерійських систем - 28475 (+54) од,

РСЗВ - 1400 (+2) од,

засоби ППО - 1173 (+1) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів - 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38215 (+145),

крилаті ракети - 3265 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 50198 (+109) од,

спеціальна техніка - 3902 (+0)

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ліквідація військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746) ліквідація (4053) знищення (7492)


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Трохи відновився намолот кацапів. РСЗВ і ППО у наявності, а кількість танків аж подвоїлась. ))
А то було, як в тому анекдоті: Два кілери чекають на жертву у парадному. Один каже: - Щось довго його нема. Може щось трапилося?
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31.05.2025 07:51 Відповісти
Надавали воїни ЗСУ пісьдюлєй кацапським вилупкам! Респект!
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31.05.2025 07:51 Відповісти
Славнозвісний москальський наступ увійшов у стадію "прелюдія")Що одразу вказує збільшення кількості гостей концерту кабздона)Не стримуйте себе)))
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31.05.2025 08:17 Відповісти
Броню навіщось ховають... з 16го травня - як обрізало, нема і нема, за 2 тижні лише один більш-менш врожайний день (23.05).
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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31.05.2025 08:26 Відповісти
я так понимаю, что на сумщину прибыло мясо от чен ына... пво, рсзо и логистика опять начали радовать
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31.05.2025 08:30 Відповісти
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31.05.2025 08:31 Відповісти
Давно єнота не було видно! 😁
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31.05.2025 08:38 Відповісти
 
 