Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 987 330 осіб (+1250 за добу), 10 867 танків, 28 475 артсистем, 22 652 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 987 330 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 987330 (+1250) осіб,
танків - 10867 (+2) од,
бойових броньованих машин - 22652 (+5) од,
артилерійських систем - 28475 (+54) од,
РСЗВ - 1400 (+2) од,
засоби ППО - 1173 (+1) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів - 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38215 (+145),
крилаті ракети - 3265 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 50198 (+109) од,
спеціальна техніка - 3902 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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А то було, як в тому анекдоті: Два кілери чекають на жертву у парадному. Один каже: - Щось довго його нема. Може щось трапилося?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!