На фронте произошло 149 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и осуществили 4355 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил семь наступательных действий на позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. К этому времени незавершенными остаются еще четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отражали 11 вражеских атак в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Также читайте: В мае зафиксировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химвеществами, - Генштаб

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение. Захватчик пытался продвигаться в районе Часова Яра.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка и в направлениях Дилиевки и Яблоновки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Длинная Балка, Ореховое, Алексеевка. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 160 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также уничтожены 13 автомобилей, пять мотоциклов, один миномет, 15 БпЛА и одна боеваяю бронированная машина. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Новоселка, Зеленое Поле. Наши защитники успешно остановили 16 атак, еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись районы населенных пунктов Новодаровка и Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Зализничному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами. Наступательных действий враг не проводил.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и в районе Степного. К этому времени продолжается один бой.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

Также читайте: Российские оккупанты пытаются прорваться малыми группами в районе Липцев на Харьковщине, - НГУ "Хартия"

Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 28 атак российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.