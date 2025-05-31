США можуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP
США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася на участь у переговорах з Росією 2 червня, навіть без отримання від Москви попереднього меморандуму з її умовами щодо припинення війни.
Про це повідомила газета The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
За оцінкою WP, через дії Росії Київ опинився у "невигідному становищі". Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затягування переговорного процесу, а представники Вашингтона попереджали про можливий вихід із нього. Такий розвиток подій, на думку WP, може зіграти на руку Росії.
Водночас Україна не бажає розпочинати переговори, які повністю базуються на російських вимогах. Серед них - передача кількох великих українських міст, що залишаються під контролем Києва, і значне скорочення Збройних сил України.
30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ готовий до наступного раунду переговорів, але вимагає попереднього проєкту меморандуму про припинення вогню.
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можутьбудуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP Джерело: https://censor.net/ua/n3555407
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
Звісно "після війни" і якщо сосія не буде проти . Та сама гарна й нова пісня, тільки не про НАТО, а про ядерку
То навіщо , ж, "ногами ******", зарані?...
Аlways
Сhickens
Оut.
Сподіваюсь, що сенат його все ж таки переламає (там вже набагато більше згодних підписати санкційний пакет, ніж потрібно). На нашу владу в цьому питання покладатися не варто: якщо проаналізувати результати їхніх дій, то "дипломатична завгоспна діяльність" для України або нульова, або зі знаком "мінус". Професіоналів до перемовин з представниками влади США (як то Огризко, В. Чалий та інші фахівці) не залучають, а представникам опозиції взагалі перешкоджають.
І так, на мою думку, буде тривати до закінчення московитського наступу (тобто до осінніх дощів)
Та Трамп звичайно нічого не підпише і республіканці сенату нічого не подадуть - але проблема війни в Україні нікуди не зникне - це Домоклів Меч над Трампом - самий болючий його мозоль на який тиснуть ВСІ кому не лінь.
Недолугість Трампа в вірі що ліліпутін типу може закінчити цю війну віськовим чином швидше чим рейтинги Трампа опустяться в каналізацію. Пітєрский пацан йому дав слово... Абсурд
Але це моє ІМХО, а я, як будь-яка людина, можу й помилятися...
США намагаються трансформувати ці перемовини у двосторонні без посередників.
Далі що?
кацапам потрібно саме ДОБРОВІЛЬНИЙ приїзд Української делегації - щоб подати це як слабкість.
А американцям невигідно тиснути - бо вони типу вже відійшли від переговорів.