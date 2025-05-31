США можуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP

США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася на участь у переговорах з Росією 2 червня, навіть без отримання від Москви попереднього меморандуму з її умовами щодо припинення війни.

Про це повідомила газета The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінкою WP, через дії Росії Київ опинився у "невигідному становищі". Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затягування переговорного процесу, а представники Вашингтона попереджали про можливий вихід із нього. Такий розвиток подій, на думку WP, може зіграти на руку Росії.

Водночас Україна не бажає розпочинати переговори, які повністю базуються на російських вимогах. Серед них - передача кількох великих українських міст, що залишаються під контролем Києва, і значне скорочення Збройних сил України.

30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ готовий до наступного раунду переговорів, але вимагає попереднього проєкту меморандуму про припинення вогню.

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