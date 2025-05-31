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Новини Переговори у Туреччині
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США можуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP

Команди України та США зустрінуться в Ер-Ріяді

США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона погодилася на участь у переговорах з Росією 2 червня, навіть без отримання від Москви попереднього меморандуму з її умовами щодо припинення війни.

Про це повідомила газета The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінкою WP, через дії Росії Київ опинився у "невигідному становищі". Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затягування переговорного процесу, а представники Вашингтона попереджали про можливий вихід із нього. Такий розвиток подій, на думку WP, може зіграти на руку Росії.

Водночас Україна не бажає розпочинати переговори, які повністю базуються на російських вимогах. Серед них - передача кількох великих українських міст, що залишаються під контролем Києва, і значне скорочення Збройних сил України.

30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ готовий до наступного раунду переговорів, але вимагає попереднього проєкту меморандуму про припинення вогню.

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Автор: 

перемовини (3003) росія (65925) США (23335) Україна (5954)


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Топ коментарі
+6
На кого тільки не тиснуть, оті дивні особи, з БД та Вашингтону??
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
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31.05.2025 17:21
+4
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31.05.2025 17:17
+3
Невже до цього часу не стало зрозумілою одна проста аксіома: Тромб ні за яких обставин, як би його не опускало ***** зі своєю свитою, жодних нових санкцій проти рашистської пітьми вводити не буде.
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
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31.05.2025 17:33
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31.05.2025 17:17 Відповісти
Умєров поїде - шо на нього тиснути?
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31.05.2025 17:18 Відповісти
"США можуть будуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP Джерело: https://censor.net/ua/n3555407
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31.05.2025 17:19 Відповісти
На кого тільки не тиснуть, оті дивні особи, з БД та Вашингтону??
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
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31.05.2025 17:21 Відповісти
то другоє,там глибинне партнерство,це дорожче для європейських цінностей ніж страх, біль,кров,смерть людей в України
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31.05.2025 17:24 Відповісти
Невже до цього часу не стало зрозумілою одна проста аксіома: Тромб ні за яких обставин, як би його не опускало ***** зі своєю свитою, жодних нових санкцій проти рашистської пітьми вводити не буде.
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
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31.05.2025 17:33 Відповісти
Не треба ніяких переговорів - кацапи просто будуть просуватися ... аж до Львова !
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31.05.2025 18:08 Відповісти
А з капітулятивно передбачуваними переговорами, як зараз, просуватимуться тільки до Жолкви. Так?
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31.05.2025 18:22 Відповісти
make ukraine nuclear again
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31.05.2025 17:38 Відповісти
Ви вчора народились ?

Звісно "після війни" і якщо сосія не буде проти . Та сама гарна й нова пісня, тільки не про НАТО, а про ядерку
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31.05.2025 17:56 Відповісти
Та хоч би якоїсь дальнобійної , щоб не просити по світу ракети .. про ядерку поки мрії .
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31.05.2025 18:00 Відповісти
Слава богу, тиснути на Україну - цілком безпечно!
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31.05.2025 17:50 Відповісти
Можуть тиснути, а можуть і не тиснути. Новина ні про що.
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31.05.2025 17:55 Відповісти
Ну і ЩО? Ну - "можуть тиснуть"... Ну, прийдуть представники України на переговори... (Адже це, чого хоче Трамп?). Ну - вислугають "хотєлки" сп"янілої від крові , кремлівської шобли... І що далі? можуть розвернуться і піти... Хід війни від цього, зміниться? НІ... А Трамп - "обісраний"...
То навіщо , ж, "ногами ******", зарані?...
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31.05.2025 18:00 Відповісти
Чому "можуть" ?- трампісти давлять , на Україну , ще з лютого місяця !
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31.05.2025 18:07 Відповісти
Той меморандум теж нічого не дає. Але ми хочемо бачити на папері щоб отой весь п-ець був написаний ними. З тим усім можна було б піти в ООН та інші організації. Адже за окуповані області кацапи кажуть, що не захоплювали… то люді прагаласавалі. А нам треба щоб вони письмово написали на що претендують. І це вже буде документ для майбутньої Гааги. Тому нічого в письмовому форматі не дають.Нам не можна їхати на перемовини .
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31.05.2025 18:18 Відповісти
Тrump
Аlways
Сhickens
Оut.
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31.05.2025 18:26 Відповісти
Трампон наче в'юн на пательні крутиться аби не вводити санкції проти московії та не надавати Україні зброю чи іншу воєнну допомогу. Він буде чіплятися за найменшу зачіпку, аби відтермінувати ці дії, звинувачувати кого завгодно (окрім московії) і в чому завгодно.
Сподіваюсь, що сенат його все ж таки переламає (там вже набагато більше згодних підписати санкційний пакет, ніж потрібно). На нашу владу в цьому питання покладатися не варто: якщо проаналізувати результати їхніх дій, то "дипломатична завгоспна діяльність" для України або нульова, або зі знаком "мінус". Професіоналів до перемовин з представниками влади США (як то Огризко, В. Чалий та інші фахівці) не залучають, а представникам опозиції взагалі перешкоджають.
І так, на мою думку, буде тривати до закінчення московитського наступу (тобто до осінніх дощів)
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31.05.2025 18:30 Відповісти
А далі після осінніх дощів? Що буде? Зимовий наступ?
Та Трамп звичайно нічого не підпише і республіканці сенату нічого не подадуть - але проблема війни в Україні нікуди не зникне - це Домоклів Меч над Трампом - самий болючий його мозоль на який тиснуть ВСІ кому не лінь.
Недолугість Трампа в вірі що ліліпутін типу може закінчити цю війну віськовим чином швидше чим рейтинги Трампа опустяться в каналізацію. Пітєрский пацан йому дав слово... Абсурд
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31.05.2025 18:39 Відповісти
А там на трампона почнуть тиснути "нє па дєцкі" основні спонсори респів - виробники зброї. Та й самі респи теж осторонь стояти не будуть (вибори 2026-го для них будуть "вже не за горами"). До того ж, він не хоче отримати свій Афганістан, як то було з Байденом, і йому доведеться приймати рішення (а якщо до цього в сенаті ще й проголосують про пакет санкцій Грема, то трампону доведеться чухатися раніше).
Але це моє ІМХО, а я, як будь-яка людина, можу й помилятися...
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31.05.2025 19:11 Відповісти
Сенсація з пальця. Ну натиснуть, ну поїдуть під тиском - всі про це будуть знати...
США намагаються трансформувати ці перемовини у двосторонні без посередників.
Далі що?
кацапам потрібно саме ДОБРОВІЛЬНИЙ приїзд Української делегації - щоб подати це як слабкість.
А американцям невигідно тиснути - бо вони типу вже відійшли від переговорів.
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31.05.2025 18:34 Відповісти
Краснов намагається отримати премію Нобель.
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31.05.2025 18:49 Відповісти
А отримає в Шнобель.
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31.05.2025 19:03 Відповісти
Трампу просто надо сказать в лицо, что он обосрался. Сначала соснул с пошлинами, потом китайского писюна тяпнул в торговых войнах. Сейчас хочет чтобы и украинцы ему по губам поводили. Оружие и финансовую поддержку Украине дает не трампон, а американский народ.
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31.05.2025 18:50 Відповісти
 
 