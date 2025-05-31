США могут давить на Украину, чтобы она согласилась на переговоры 2 июня без условий России, - WP
США могут оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на участие в переговорах с Россией 2 июня, даже без получения от Москвы предварительного меморандума с ее условиями о прекращении войны.
Об этом сообщила газета The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
По оценке WP, из-за действий России Киев оказался в "невыгодном положении". Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение из-за затягивания переговорного процесса, а представители Вашингтона предупреждали о возможном выходе из него. Такое развитие событий, по мнению WP, может сыграть на руку России.
В то же время Украина не желает начинать переговоры, которые полностью базируются на российских требованиях. Среди них - передача нескольких крупных украинских городов, остающихся под контролем Киева, и значительное сокращение Вооруженных сил Украины.
30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов к следующему раунду переговоров, но требует предварительного проекта меморандума о прекращении огня.
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можутьбудуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP Джерело: https://censor.net/ua/n3555407
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
Звісно "після війни" і якщо сосія не буде проти . Та сама гарна й нова пісня, тільки не про НАТО, а про ядерку
То навіщо , ж, "ногами ******", зарані?...
Аlways
Сhickens
Оut.
Сподіваюсь, що сенат його все ж таки переламає (там вже набагато більше згодних підписати санкційний пакет, ніж потрібно). На нашу владу в цьому питання покладатися не варто: якщо проаналізувати результати їхніх дій, то "дипломатична завгоспна діяльність" для України або нульова, або зі знаком "мінус". Професіоналів до перемовин з представниками влади США (як то Огризко, В. Чалий та інші фахівці) не залучають, а представникам опозиції взагалі перешкоджають.
І так, на мою думку, буде тривати до закінчення московитського наступу (тобто до осінніх дощів)
Та Трамп звичайно нічого не підпише і республіканці сенату нічого не подадуть - але проблема війни в Україні нікуди не зникне - це Домоклів Меч над Трампом - самий болючий його мозоль на який тиснуть ВСІ кому не лінь.
Недолугість Трампа в вірі що ліліпутін типу може закінчити цю війну віськовим чином швидше чим рейтинги Трампа опустяться в каналізацію. Пітєрский пацан йому дав слово... Абсурд
США намагаються трансформувати ці перемовини у двосторонні без посередників.
Далі що?
кацапам потрібно саме ДОБРОВІЛЬНИЙ приїзд Української делегації - щоб подати це як слабкість.
А американцям невигідно тиснути - бо вони типу вже відійшли від переговорів.