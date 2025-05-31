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Новости Переговоры в Турции
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США могут давить на Украину, чтобы она согласилась на переговоры 2 июня без условий России, - WP

Команды Украины и США встретятся в Эр-Рияде

США могут оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на участие в переговорах с Россией 2 июня, даже без получения от Москвы предварительного меморандума с ее условиями о прекращении войны.

Об этом сообщила газета The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

По оценке WP, из-за действий России Киев оказался в "невыгодном положении". Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение из-за затягивания переговорного процесса, а представители Вашингтона предупреждали о возможном выходе из него. Такое развитие событий, по мнению WP, может сыграть на руку России.

В то же время Украина не желает начинать переговоры, которые полностью базируются на российских требованиях. Среди них - передача нескольких крупных украинских городов, остающихся под контролем Киева, и значительное сокращение Вооруженных сил Украины.

30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов к следующему раунду переговоров, но требует предварительного проекта меморандума о прекращении огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис: Переговоры России и Украины вряд ли будут иметь результаты

Автор: 

переговоры (5066) россия (96086) США (27082) Украина (45006)


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Топ комментарии
+5
На кого тільки не тиснуть, оті дивні особи, з БД та Вашингтону??
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
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31.05.2025 17:21
+4
🖕
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31.05.2025 17:17
+3
Невже до цього часу не стало зрозумілою одна проста аксіома: Тромб ні за яких обставин, як би його не опускало ***** зі своєю свитою, жодних нових санкцій проти рашистської пітьми вводити не буде.
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
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31.05.2025 17:33
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🖕
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31.05.2025 17:17 Ответить
Умєров поїде - шо на нього тиснути?
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31.05.2025 17:18 Ответить
"США можуть будуть тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори 2 червня без умов Росії, - WP Джерело: https://censor.net/ua/n3555407
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31.05.2025 17:19 Ответить
На кого тільки не тиснуть, оті дивні особи, з БД та Вашингтону??
А московитів-убивць Українців, все обходять і облизують, за ними лайно!
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31.05.2025 17:21 Ответить
то другоє,там глибинне партнерство,це дорожче для європейських цінностей ніж страх, біль,кров,смерть людей в України
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31.05.2025 17:24 Ответить
Невже до цього часу не стало зрозумілою одна проста аксіома: Тромб ні за яких обставин, як би його не опускало ***** зі своєю свитою, жодних нових санкцій проти рашистської пітьми вводити не буде.
А відтак, Україна має діяти згідно власних інтересів і адекватно до обставин, які наразі завдяки прорашистській позиції Тромба диктуються пітьмою.
Тож, у разі не передання рашистами українській стороні їх хотілок у формі так званого "меморандуму про припинення вогню" ніяких приготувань до переговорів з ворогом не може бути!
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31.05.2025 17:33 Ответить
Не треба ніяких переговорів - кацапи просто будуть просуватися ... аж до Львова !
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31.05.2025 18:08 Ответить
А з капітулятивно передбачуваними переговорами, як зараз, просуватимуться тільки до Жолкви. Так?
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31.05.2025 18:22 Ответить
make ukraine nuclear again
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31.05.2025 17:38 Ответить
Ви вчора народились ?

Звісно "після війни" і якщо сосія не буде проти . Та сама гарна й нова пісня, тільки не про НАТО, а про ядерку
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31.05.2025 17:56 Ответить
Та хоч би якоїсь дальнобійної , щоб не просити по світу ракети .. про ядерку поки мрії .
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31.05.2025 18:00 Ответить
Слава богу, тиснути на Україну - цілком безпечно!
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31.05.2025 17:50 Ответить
Можуть тиснути, а можуть і не тиснути. Новина ні про що.
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31.05.2025 17:55 Ответить
Ну і ЩО? Ну - "можуть тиснуть"... Ну, прийдуть представники України на переговори... (Адже це, чого хоче Трамп?). Ну - вислугають "хотєлки" сп"янілої від крові , кремлівської шобли... І що далі? можуть розвернуться і піти... Хід війни від цього, зміниться? НІ... А Трамп - "обісраний"...
То навіщо , ж, "ногами ******", зарані?...
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31.05.2025 18:00 Ответить
Чому "можуть" ?- трампісти давлять , на Україну , ще з лютого місяця !
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31.05.2025 18:07 Ответить
Той меморандум теж нічого не дає. Але ми хочемо бачити на папері щоб отой весь п-ець був написаний ними. З тим усім можна було б піти в ООН та інші організації. Адже за окуповані області кацапи кажуть, що не захоплювали… то люді прагаласавалі. А нам треба щоб вони письмово написали на що претендують. І це вже буде документ для майбутньої Гааги. Тому нічого в письмовому форматі не дають.Нам не можна їхати на перемовини .
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31.05.2025 18:18 Ответить
Тrump
Аlways
Сhickens
Оut.
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31.05.2025 18:26 Ответить
Трампон наче в'юн на пательні крутиться аби не вводити санкції проти московії та не надавати Україні зброю чи іншу воєнну допомогу. Він буде чіплятися за найменшу зачіпку, аби відтермінувати ці дії, звинувачувати кого завгодно (окрім московії) і в чому завгодно.
Сподіваюсь, що сенат його все ж таки переламає (там вже набагато більше згодних підписати санкційний пакет, ніж потрібно). На нашу владу в цьому питання покладатися не варто: якщо проаналізувати результати їхніх дій, то "дипломатична завгоспна діяльність" для України або нульова, або зі знаком "мінус". Професіоналів до перемовин з представниками влади США (як то Огризко, В. Чалий та інші фахівці) не залучають, а представникам опозиції взагалі перешкоджають.
І так, на мою думку, буде тривати до закінчення московитського наступу (тобто до осінніх дощів)
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31.05.2025 18:30 Ответить
А далі після осінніх дощів? Що буде? Зимовий наступ?
Та Трамп звичайно нічого не підпише і республіканці сенату нічого не подадуть - але проблема війни в Україні нікуди не зникне - це Домоклів Меч над Трампом - самий болючий його мозоль на який тиснуть ВСІ кому не лінь.
Недолугість Трампа в вірі що ліліпутін типу може закінчити цю війну віськовим чином швидше чим рейтинги Трампа опустяться в каналізацію. Пітєрский пацан йому дав слово... Абсурд
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31.05.2025 18:39 Ответить
Сенсація з пальця. Ну натиснуть, ну поїдуть під тиском - всі про це будуть знати...
США намагаються трансформувати ці перемовини у двосторонні без посередників.
Далі що?
кацапам потрібно саме ДОБРОВІЛЬНИЙ приїзд Української делегації - щоб подати це як слабкість.
А американцям невигідно тиснути - бо вони типу вже відійшли від переговорів.
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31.05.2025 18:34 Ответить
Краснов намагається отримати премію Нобель.
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31.05.2025 18:49 Ответить
Трампу просто надо сказать в лицо, что он обосрался. Сначала соснул с пошлинами, потом китайского писюна тяпнул в торговых войнах. Сейчас хочет чтобы и украинцы ему по губам поводили. Оружие и финансовую поддержку Украине дает не трампон, а американский народ.
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31.05.2025 18:50 Ответить
 
 