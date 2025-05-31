США могут давить на Украину, чтобы она согласилась на переговоры 2 июня без условий России, - WP

США могут оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на участие в переговорах с Россией 2 июня, даже без получения от Москвы предварительного меморандума с ее условиями о прекращении войны.

Об этом сообщила газета The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

По оценке WP, из-за действий России Киев оказался в "невыгодном положении". Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал раздражение из-за затягивания переговорного процесса, а представители Вашингтона предупреждали о возможном выходе из него. Такое развитие событий, по мнению WP, может сыграть на руку России.

В то же время Украина не желает начинать переговоры, которые полностью базируются на российских требованиях. Среди них - передача нескольких крупных украинских городов, остающихся под контролем Киева, и значительное сокращение Вооруженных сил Украины.

30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов к следующему раунду переговоров, но требует предварительного проекта меморандума о прекращении огня.

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