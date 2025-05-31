Група підлітків побила 11-річну дитину в селі на Харківщині: відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

У селі Велетень Зміївської громади Харківської області група підлітків побила 11-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 30 травня від 28-річної жінки. Вона розповіла, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину.



За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.

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