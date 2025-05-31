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Новини Побиття підлітків
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Група підлітків побила 11-річну дитину в селі на Харківщині: відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Підлітки побили дитину на Харківщині

У селі Велетень Зміївської громади Харківської області група підлітків побила 11-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 30 травня від 28-річної жінки. Вона розповіла, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину.

За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Також дивіться: Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині: поліція встановлює обставини. ВIДЕО

Автор: 

діти (5133) побиття (950) підлітки (422) Харківська область (1049) Чугуївський район (132) Велетень (1)


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Топ коментарі
+6
"ні в кого питання не постало"

это оправдывает групповое избиение?
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31.05.2025 22:18
+4
Група падлітків...
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31.05.2025 21:44
+4
Які у підлітків батьки такі й наслідки!
Півасік, серіали говнобородько, скоти, ну хоть паржом…
Ця вовча свора, і авто буде у подальшому палити, і шкали на Укрзалізниці… Па приколу, для Тік-Току!
Карати треба, і дітей і отих батьків!
А то лише, заброньованих обмустменів з ОПУ, від життєвих СХЕМ, відволікають!
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31.05.2025 21:48
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Група падлітків...
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31.05.2025 21:44 Відповісти
Деградація на марші(
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31.05.2025 21:45 Відповісти
Які у підлітків батьки такі й наслідки!
Півасік, серіали говнобородько, скоти, ну хоть паржом…
Ця вовча свора, і авто буде у подальшому палити, і шкали на Укрзалізниці… Па приколу, для Тік-Току!
Карати треба, і дітей і отих батьків!
А то лише, заброньованих обмустменів з ОПУ, від життєвих СХЕМ, відволікають!
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31.05.2025 21:48 Відповісти
Пацанами билися - але з такими як сам - однолітками - а хором бити пацана - западло
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31.05.2025 21:50 Відповісти
Психологи говорят " кризис в семье и переходный возраст". Но я думаю это только малая часть причин. Отсутствие эмпатии, отсутствие авторитетов. Оторванность от реальности. Вообще надо больше уделять внимание гуманитарным предметам в школе а не давить на алгебру и т.п. Преподавать психологию и политологию. При чем требовать потом высшие баллы по этим предметам. В 90е была попытка. Потом почему то заглохло всё. А относились к этим предметам не серьезно. Типа да что там эта психология, нафиг надо...
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31.05.2025 21:59 Відповісти
Поведение детей - отражение поведения взрослых.
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31.05.2025 22:03 Відповісти
А 28 річна жінка і її 11 річний син, ні в кого питання не постало, це в ж скільки років ця жінка почала своє статеве життя? У 17 років, чи в 16? Явно ще дитиною була, коли сексом почала займатися
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31.05.2025 22:11 Відповісти
"ні в кого питання не постало"

это оправдывает групповое избиение?
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31.05.2025 22:18 Відповісти
Це не оправдовуе ізбіеніе, це штріх наскільки деградувало українське суспільство
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31.05.2025 22:33 Відповісти
Чого тільки українське? Це світова проблема. Не тільки в Україні проблемні підлітки... . Чи ви думаєте в цивілізованих країнах Европи, чи в Японії або в Піденній Кореї, або в США не має булінгу і "групового ізбієнія"? Он скільки фільмів і серіалів на цю тему провідні країни знімають
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31.05.2025 22:38 Відповісти
В мусульманських країнах нема !
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31.05.2025 22:55 Відповісти
Тобі яке діло до чийогось сексу? Заздриш, маструбатор?
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31.05.2025 22:29 Відповісти
угу,янкі
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31.05.2025 22:34 Відповісти
піди под...очи
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31.05.2025 22:44 Відповісти
Ще не так давно, жінкам офіційно дозволялось виходити заміж в 17 років. А по зальоту раніше. Колега одружилась в неповних 16 років, а народила першу дитину у 19 років.
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31.05.2025 22:43 Відповісти
 
 