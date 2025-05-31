1 569 15
Група підлітків побила 11-річну дитину в селі на Харківщині: відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
У селі Велетень Зміївської громади Харківської області група підлітків побила 11-річного хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП 30 травня від 28-річної жінки. Вона розповіла, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину.
За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.
Топ коментарі
+6 Yevhen Dyskin
показати весь коментар31.05.2025 22:18 Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар31.05.2025 21:44 Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар31.05.2025 21:48 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Півасік, серіали говнобородько, скоти, ну хоть паржом…
Ця вовча свора, і авто буде у подальшому палити, і шкали на Укрзалізниці… Па приколу, для Тік-Току!
Карати треба, і дітей і отих батьків!
А то лише, заброньованих обмустменів з ОПУ, від життєвих СХЕМ, відволікають!
это оправдывает групповое избиение?