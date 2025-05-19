Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині: поліція встановлює обставини. ВIДЕО

У місті Вишневе Київської області двоє дівчат-підлітків вчинили бійку у вагоні електрички. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж, в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між двома підлітками в електричці.

На відео можна почути, як підлітки обзивають одна одну та завдають ударів ногами та руками.

Водночас за кадром чути сміх та нецензурну лайку тих, хто знімає бійку на відео. Удари були такої сили, що в однієї з учасниць випало пасмо волосся. Спочатку дівчат просять зупинитися, а в кінці лунає заклик одну з них "добити повністю".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підлітки знімали на відео чоловіка, поки той тонув у водоймі в Дніпрі: він загинув, - поліція. ВIДЕО

Правоохоронці зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

Також читайте: Били школяра та знімали на відео: поліція затримала двох підлітків у Делятині на Івано-Франківщині