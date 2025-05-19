Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині: поліція встановлює обставини. ВIДЕО
У місті Вишневе Київської області двоє дівчат-підлітків вчинили бійку у вагоні електрички. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! На відео присутня нецензурна лайка
Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж, в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між двома підлітками в електричці.
На відео можна почути, як підлітки обзивають одна одну та завдають ударів ногами та руками.
Водночас за кадром чути сміх та нецензурну лайку тих, хто знімає бійку на відео. Удари були такої сили, що в однієї з учасниць випало пасмо волосся. Спочатку дівчат просять зупинитися, а в кінці лунає заклик одну з них "добити повністю".
Правоохоронці зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.
Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.
Для прикладу хочу розповісти про контроль та виховання в школах США.
З УСТ РІДНИХ ОНУЧОК:
-за бійку 3 дні спецшколи
-за висловлювання погроз -10 днів спецшколи
- за куріння, алкоголь, наркотики від
1 міс до 6міс спецшколи
Телефон заборонено діставати. Ти можеш його приносити, але він має бути схований.
У вчителів є повне право відсторонити дитину від навчання за поведінку. І ніхто не викликає батьків, не зʼясовує відносини. Батькам вручають бумагу з провиною і покарання, відсторонення від школи, з забороною наближення.
Після відбування покарання, з підписом директора спецшколи, можна повернутися в загальну школу.
І ніяких апеляцій!
Є правила і їх порушення призводить до покарання. ВСЕ!!!
Це елементарно! І діти змалечку знають, що кожна погана дія несе покарання. Тому суспільство тут відповідальне і законослухняне.
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
1. що доблесні падліцаї не байдики бьють, а моніторять все !! роботу роблять!
2. і все бачать, і від їх зоркого ока ніхто не скриється, будь чий пук у них на моніторі!!
От ШО?!!
Їх , малолєток, дійсно требу лупити так щоб черепушка тріснула.... Але маленьке але - це законом може тлумачитись як "злочин", і "чоловік з не_яйцями" буде мати проблеми...
Яка країна - такі й перші леді та дівчата.
Вони подарували йому унікальну ікону.
Що не так ?
І "перша леді", і ікона на ящику, і її чоловік - ***** з серії китайських підробок.
До речі. Ви на якому Світі живете ? Китайські підробки вже не так актуально. Не без цього, але Китай зараз фабрика Світу.
Кому і кобила леді. 😁
Візит здійснено. Враження позитивні. Сторони обмінялися подарунками.
А міг просто китайський сувенір привезти.
А він відслужив?
Одна одну називають виключно блдями, су...ми, граючись в квача, а потім та яку наздогнали кричить «фсё, тьі меня в...бала».
Такої пошості матючя серед малечі і юнаків я ніколи не чула, як зараз. Всі начи орчьі діти(
- цікаво - скільки народу , в МВС , за
сидіння в інтернеті"моніторинг" з.п отримують ?
То ж не їхня, а наша війна!
Такі й ветеранів ЗСУ не поважають, називаючи їх публічно, цитую:
"контуженими дебілами". Таке чулось вже на вулицях не одноразово!
Послідовники та послідовниці студії Квартал-95 в дії!
Незабаром вони так будуть робити з кожним Українцем та Українкою, кому вже за 45 років!
Бо всі, кому за 45+ не згідні з "життєвими позиціями" гівнофонду, накштал:
пожерти, пот*ахатись, напитись, нічого не робити, дайте грошей та по більше!
Бо ми, як зараз таких називає ось цей гівнофонд Кварталу -95, - не формат, совки, комуняки, лузери, старпери, відстій й т. п.
При чому не по паспорту, а по пиці й не щадно!