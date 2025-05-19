УКР
Дівчата-підлітки побилися в електричці на Київщині: поліція встановлює обставини. ВIДЕО

У місті Вишневе Київської області двоє дівчат-підлітків вчинили бійку у вагоні електрички. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж, в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між двома підлітками в електричці.

На відео можна почути, як підлітки обзивають одна одну та завдають ударів ногами та руками.

Водночас за кадром чути сміх та нецензурну лайку тих, хто знімає бійку на відео. Удари були такої сили, що в однієї з учасниць випало пасмо волосся. Спочатку дівчат просять зупинитися, а в кінці лунає заклик одну з них "добити повністю".

Правоохоронці зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

Топ коментарі
+26
"генофонд" нації, майбутні виборці Зеленського і слуг "папріколу", такими влада їх і хоче бачити
19.05.2025 19:31 Відповісти
+17
Які саджанці, такі й плоди!!
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
19.05.2025 19:26 Відповісти
+16
Дегенерати
19.05.2025 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тут концертна бійка на камеру 🤔
19.05.2025 19:23 Відповісти
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, мінують установи, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
19.05.2025 21:19 Відповісти
Допис з мережі. "Живу за кордоном 3 роки. За меншу провину: кілька разів пропуск без поважної причини( кілька днів дозволяється) ,спізнення 1 раз ( батькам телефонують ) , грубість, наглість, зухвалість, дитину відлучають від занять на семестр. Ювінальна служба бере сім'ю під контроль. За дитиною доглядають батьки, поліція тільки контролює виконання батьківських обов'язків. Через семестр дитина має здати матеріал, який пропустила, хоч на якийсь рівень. Якщо ця міра не допомагає, дитину вилучають у прийомну сім'ю. Яка отримує доплати за цю важку дитину. Повірте, у прийомній сім'ї з дитинкою не бавляться. Є перевірки, але не раджу йти цим шляхом. До сім'ї біологічної дитина може повернутися, після повноліття."(Оксана Ярмоленко)
19.05.2025 21:41 Відповісти
Знищена школа, скалічене ціле покоління 🥲
Для прикладу хочу розповісти про контроль та виховання в школах США.
З УСТ РІДНИХ ОНУЧОК:
-за бійку 3 дні спецшколи
-за висловлювання погроз -10 днів спецшколи
- за куріння, алкоголь, наркотики від
1 міс до 6міс спецшколи
Телефон заборонено діставати. Ти можеш його приносити, але він має бути схований.
У вчителів є повне право відсторонити дитину від навчання за поведінку. І ніхто не викликає батьків, не зʼясовує відносини. Батькам вручають бумагу з провиною і покарання, відсторонення від школи, з забороною наближення.
Після відбування покарання, з підписом директора спецшколи, можна повернутися в загальну школу.
І ніяких апеляцій!
Є правила і їх порушення призводить до покарання. ВСЕ!!!
Це елементарно! І діти змалечку знають, що кожна погана дія несе покарання. Тому суспільство тут відповідальне і законослухняне.
19.05.2025 21:44 Відповісти
Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
19.05.2025 21:46 Відповісти
Ага, розказуй тут казочки про благополучні приватні школи, куди багаті білозубі америкоїди-торгаші влаштували своїх виплодків. А про рядову школу в нігерському гетто в Детройті не хочеш поговорити, куди здають своїх дітей наркоманки, що народили їх по зальоту і не зробили аборт лише через те, що держава платить на їх утримання бабло, якого висиачить на кілька доз? На класи, де учаться діти членів кримінальних вуличних банд, що змалечку носять короткоствол в школу? Удаване благополуччя освіти америкоїдів існує лише на красивих презентаціях на веб-сайтах дорогих приватних шкіл і коледжів.
19.05.2025 23:46 Відповісти
Цілком погоджуюсь, що в них існує диференціація шкіл та часто житло коштує дорочже тому, що воно ближче до гарної школи. В нас ТЕРМІНОВО треба вводити диференціацію шкіл для дітей, які ще можуть та хочуть вчитись та таких, на приклад, як на цьому відео. Чому нормальні діти мають потерпати від недоносків, якими батьки не займаються та не розвивали з дитинства. А таких все більше і більше, тому і спостерігаємо деградацію суспільства. Ви хочете, щоб в нас всі школи стали такими, як в тих гетто ?
20.05.2025 10:53 Відповісти
Дегенерати
19.05.2025 19:23 Відповісти
"добий її і всьо"(В смислі?Це подивилися відео орків,котрі на смерть билися в ямі?(((ппц
19.05.2025 19:23 Відповісти
Хіба не "адін народ"?...
19.05.2025 21:41 Відповісти
Які саджанці, такі й плоди!!
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
19.05.2025 19:26 Відповісти
Фу! Яка мерзость!🤮
19.05.2025 19:30 Відповісти
"генофонд" нації, майбутні виборці Зеленського і слуг "папріколу", такими влада їх і хоче бачити
19.05.2025 19:31 Відповісти
Новасті які ми заслужили...
19.05.2025 19:33 Відповісти
а де були мальчікі в трусіках
19.05.2025 19:35 Відповісти
анижедети.....
19.05.2025 19:36 Відповісти
І для чого українцям це знати ?
19.05.2025 19:36 Відповісти
чергові мокрощелки бро не поділили
19.05.2025 19:41 Відповісти
Тому що це ваше оточення, такі ж громадяни України, які підуть на вибори і виберуть майбутнє вашим дітям
19.05.2025 21:43 Відповісти
їх батьки вже вибрали в 2019-у, результат бачимо
20.05.2025 10:56 Відповісти
ти підглядав в чужі бюлетені?
20.05.2025 11:54 Відповісти
Не треба підглядати у бюлютені,щоб побачити бовдура,ось по твому коменту видно що ти бовдур.
20.05.2025 12:38 Відповісти
73% відсотки бовдурів - то і підглядати не потрібно...
20.05.2025 14:10 Відповісти
ну як для чого.. для застрашення.
1. що доблесні падліцаї не байдики бьють, а моніторять все !! роботу роблять!
2. і все бачать, і від їх зоркого ока ніхто не скриється, будь чий пук у них на моніторі!!
20.05.2025 11:56 Відповісти
ух які милі дівчатка "давай добий її і всьо"
19.05.2025 19:40 Відповісти
ці ***....і давно вже повинні бути в ЗСУ
19.05.2025 19:40 Відповісти
А якою мовою вони матюкаються?
19.05.2025 19:43 Відповісти
УКРАЇНСЬКОЮ.
20.05.2025 17:31 Відповісти
ГЄнАХВонд нації, мляТЬ...
19.05.2025 19:46 Відповісти
Майбутній елехторат зеленої гниди !!!
19.05.2025 19:47 Відповісти
Бери вище - майбутні перші леді.
19.05.2025 20:07 Відповісти
местная быкота....какие родители бычьё такие и дети...
19.05.2025 19:55 Відповісти
Щось не віриться що не було в вагоні ні одного чоловіка , а якщо і був то він просто безяйцевий інфантил ...
19.05.2025 19:56 Відповісти
і шо?
От ШО?!!
Їх , малолєток, дійсно требу лупити так щоб черепушка тріснула.... Але маленьке але - це законом може тлумачитись як "злочин", і "чоловік з не_яйцями" буде мати проблеми...
19.05.2025 20:03 Відповісти
Ще й під зйомку
19.05.2025 21:46 Відповісти
а до чого тут чоловіча стать? ти сексист. чи, скоріше, самосексист?
20.05.2025 11:52 Відповісти
Оце новина, прям всім новина.... Вам що, робити нєх#й???
19.05.2025 20:01 Відповісти
Оце дівчата???

Яка країна - такі й перші леді та дівчата.
19.05.2025 20:06 Відповісти
Новини дивитесь ? Нашу першу леді разом з її чоловіком приймав сам Папа !!
Вони подарували йому унікальну ікону.
Що не так ?
19.05.2025 20:16 Відповісти
Їм пече , що пані Пєрєведєнцєва (колишня 1-а лєді...) в свого чоловіка половину статків відсудила !
19.05.2025 20:35 Відповісти
Ні, це вас пече й свербить😁
19.05.2025 21:51 Відповісти
Все не так.
І "перша леді", і ікона на ящику, і її чоловік - ***** з серії китайських підробок.
19.05.2025 20:43 Відповісти
Та да ! І новий Папа теж китайська підробка ?

До речі. Ви на якому Світі живете ? Китайські підробки вже не так актуально. Не без цього, але Китай зараз фабрика Світу.
20.05.2025 21:52 Відповісти
Скажу ще простіше, перефразуючи Остапа Бендера:
Кому і кобила леді. 😁
19.05.2025 20:45 Відповісти
Можна покривлятися. Але це до чого ?

Візит здійснено. Враження позитивні. Сторони обмінялися подарунками.
20.05.2025 21:53 Відповісти
Ящик з принтом, згенерованим ШІ - гарний подарунок.

А міг просто китайський сувенір привезти.
20.05.2025 21:56 Відповісти
От біда ! Китайці ще не додумались ікони з Христом малювати на ящиках від зброї !
21.05.2025 18:54 Відповісти
З чого такий висновок?
21.05.2025 19:33 Відповісти
Що не так?! 15000 срублєй за інформацію про пересування ЗСУ!!!
19.05.2025 21:48 Відповісти
З 2014 р. вже 11 років пройшло. Вже й відсидіти можна.
20.05.2025 21:55 Відповісти
А вона відсиділа?
А він відслужив?
20.05.2025 21:57 Відповісти
Так, в обох випадках строк давності пройшов. І пред"явити не вийде.
21.05.2025 18:55 Відповісти
Ну да. Слово "репутація" у країні рибок гуппі нічого не значить.
21.05.2025 19:34 Відповісти
Доречі, щодо Лєнкі ніт. Держзрада не має терміну давності.
21.05.2025 19:35 Відповісти
Вийшла на вулицю, а там три дитини, дівчата по 10 років і одній 6.
Одна одну називають виключно блдями, су...ми, граючись в квача, а потім та яку наздогнали кричить «фсё, тьі меня в...бала».
Такої пошості матючя серед малечі і юнаків я ніколи не чула, як зараз. Всі начи орчьі діти(
19.05.2025 20:10 Відповісти
а чого "наче"? ви-ми всі однакові. тільки стараєтесь це заперечувати через власне ханжество
20.05.2025 11:51 Відповісти
Ну і чим вони кращі за болотяників?!
19.05.2025 20:20 Відповісти
Там на Київщині якась аномалія.
19.05.2025 20:31 Відповісти
..під час моніторингу соціальних мереж Джерело: https://censor.net/ua/v3553126
- цікаво - скільки народу , в МВС , за сидіння в інтернеті "моніторинг" з.п отримують ?
19.05.2025 20:33 Відповісти
"амазонки" проходять КМБ. 3,14zдець москалям.
19.05.2025 20:34 Відповісти
Не треба занадто великого значення придавати тому матюканню. Ніхто при цьому не вкладає істинний смисл в ці слова. Це як примовки зараз, до будь чого, то словесне сміття всього лиш. Словесний вірус. Себе ловиш на тому. От що ви говорите, як злість якась, як ніж падає і коли ніхто не чує, чесно. Тоже оте: с.ка, бл. Бо то вірус. А що краще казати? От, чорт? Чорта краще не згадувати. Чи якісь прокльон: холєра б взяла, шляк би трафив, згоріло б воно. Матюки з того всього найбільш нешкідливі
19.05.2025 20:41 Відповісти
У вагон заходять двоє - виходить одна.
19.05.2025 20:49 Відповісти
Деградація у всій своїй красі. Б'ються, знімають на відео та викладають у мережу. І всім по...й.
19.05.2025 20:59 Відповісти
Як бачите не всім пох#й....
20.05.2025 09:57 Відповісти
"Нах-й пашла атсюдааа!!!" Звичайні малолітні жлобихи-дурепи. На жаль у нас всі хто матюкаються, матюкаються "паа рускіі", навіть ті хто розмовляє українською.
19.05.2025 21:30 Відповісти
Мабуть ухилянта не поділили?
19.05.2025 22:06 Відповісти
А якщо в неї батько також в півтора раза крупніший?
20.05.2025 02:20 Відповісти
Та це якийсь неадекват..... за бійку пропонує вбити чи зробити інвалідом, тупе зовсім.
20.05.2025 09:58 Відповісти
Молодь ніде не задіяна, принаймні вони могли у цей час сітки для фронту в'язати! ЗЕ покоління!
20.05.2025 00:25 Відповісти
А воно їм треба, ті сітки в'язати!?
То ж не їхня, а наша війна!
Такі й ветеранів ЗСУ не поважають, називаючи їх публічно, цитую:
"контуженими дебілами". Таке чулось вже на вулицях не одноразово!
20.05.2025 08:41 Відповісти
Супер!
Послідовники та послідовниці студії Квартал-95 в дії!
Незабаром вони так будуть робити з кожним Українцем та Українкою, кому вже за 45 років!
Бо всі, кому за 45+ не згідні з "життєвими позиціями" гівнофонду, накштал:
пожерти, пот*ахатись, напитись, нічого не робити, дайте грошей та по більше!
Бо ми, як зараз таких називає ось цей гівнофонд Кварталу -95, - не формат, совки, комуняки, лузери, старпери, відстій й т. п.
20.05.2025 08:38 Відповісти
Галина , совки то зараза набагато гірша за цих дівчат.
20.05.2025 10:00 Відповісти
Тоді потрібно відловлювати, та гамселити совків!
При чому не по паспорту, а по пиці й не щадно!
20.05.2025 12:46 Відповісти
Галина Ви якась неадекватна.... не треба нікого виловлювати, окрім рашистів та їх посіпак.
20.05.2025 14:51 Відповісти
Ось, кого на перемовини з кацапами треба посилати!
20.05.2025 09:01 Відповісти
Генахвонд нациі підростає...
20.05.2025 11:19 Відповісти
Там явно є агресорка і є жертва, яка захищається
20.05.2025 11:41 Відповісти
А що ви хочете від дітей лисого з кварталу.
20.05.2025 13:06 Відповісти
ufc
20.05.2025 16:18 Відповісти
 
 