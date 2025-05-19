Девочки-подростки подрались в электричке на Киевщине: полиция устанавливает обстоятельства. ВИДЕО

В городе Вишневое Киевской области две девушки-подростка устроили драку в вагоне электрички. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов обнаружено видео, на котором происходит драка между двумя подростками в электричке.

На видео можно услышать, как подростки обзывают друг друга и наносят удары ногами и руками.

В то же время за кадром слышен смех и нецензурная брань тех, кто снимает драку на видео. Удары были такой силы, что у одной из участниц выпала прядь волос. Сначала девушек просят остановиться, а в конце раздается призыв одну из них "добить полностью".

Правоохранители зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству.

