Девочки-подростки подрались в электричке на Киевщине: полиция устанавливает обстоятельства. ВИДЕО

В городе Вишневое Киевской области две девушки-подростка устроили драку в вагоне электрички. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов обнаружено видео, на котором происходит драка между двумя подростками в электричке.

На видео можно услышать, как подростки обзывают друг друга и наносят удары ногами и руками.

В то же время за кадром слышен смех и нецензурная брань тех, кто снимает драку на видео. Удары были такой силы, что у одной из участниц выпала прядь волос. Сначала девушек просят остановиться, а в конце раздается призыв одну из них "добить полностью".

Правоохранители зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству.

Автор: 

Топ комментарии
+26
"генофонд" нації, майбутні виборці Зеленського і слуг "папріколу", такими влада їх і хоче бачити
19.05.2025 19:31 Ответить
+17
Які саджанці, такі й плоди!!
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
19.05.2025 19:26 Ответить
+16
Дегенерати
19.05.2025 19:23 Ответить
Ну тут концертна бійка на камеру 🤔
19.05.2025 19:23 Ответить
Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, мінують установи, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОН? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
19.05.2025 21:19 Ответить
Допис з мережі. "Живу за кордоном 3 роки. За меншу провину: кілька разів пропуск без поважної причини( кілька днів дозволяється) ,спізнення 1 раз ( батькам телефонують ) , грубість, наглість, зухвалість, дитину відлучають від занять на семестр. Ювінальна служба бере сім'ю під контроль. За дитиною доглядають батьки, поліція тільки контролює виконання батьківських обов'язків. Через семестр дитина має здати матеріал, який пропустила, хоч на якийсь рівень. Якщо ця міра не допомагає, дитину вилучають у прийомну сім'ю. Яка отримує доплати за цю важку дитину. Повірте, у прийомній сім'ї з дитинкою не бавляться. Є перевірки, але не раджу йти цим шляхом. До сім'ї біологічної дитина може повернутися, після повноліття."(Оксана Ярмоленко)
19.05.2025 21:41 Ответить
Знищена школа, скалічене ціле покоління 🥲
Для прикладу хочу розповісти про контроль та виховання в школах США.
З УСТ РІДНИХ ОНУЧОК:
-за бійку 3 дні спецшколи
-за висловлювання погроз -10 днів спецшколи
- за куріння, алкоголь, наркотики від
1 міс до 6міс спецшколи
Телефон заборонено діставати. Ти можеш його приносити, але він має бути схований.
У вчителів є повне право відсторонити дитину від навчання за поведінку. І ніхто не викликає батьків, не зʼясовує відносини. Батькам вручають бумагу з провиною і покарання, відсторонення від школи, з забороною наближення.
Після відбування покарання, з підписом директора спецшколи, можна повернутися в загальну школу.
І ніяких апеляцій!
Є правила і їх порушення призводить до покарання. ВСЕ!!!
Це елементарно! І діти змалечку знають, що кожна погана дія несе покарання. Тому суспільство тут відповідальне і законослухняне.
19.05.2025 21:44 Ответить
Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
19.05.2025 21:46 Ответить
Ага, розказуй тут казочки про благополучні приватні школи, куди багаті білозубі америкоїди-торгаші влаштували своїх виплодків. А про рядову школу в нігерському гетто в Детройті не хочеш поговорити, куди здають своїх дітей наркоманки, що народили їх по зальоту і не зробили аборт лише через те, що держава платить на їх утримання бабло, якого висиачить на кілька доз? На класи, де учаться діти членів кримінальних вуличних банд, що змалечку носять короткоствол в школу? Удаване благополуччя освіти америкоїдів існує лише на красивих презентаціях на веб-сайтах дорогих приватних шкіл і коледжів.
19.05.2025 23:46 Ответить
Цілком погоджуюсь, що в них існує диференціація шкіл та часто житло коштує дорочже тому, що воно ближче до гарної школи. В нас ТЕРМІНОВО треба вводити диференціацію шкіл для дітей, які ще можуть та хочуть вчитись та таких, на приклад, як на цьому відео. Чому нормальні діти мають потерпати від недоносків, якими батьки не займаються та не розвивали з дитинства. А таких все більше і більше, тому і спостерігаємо деградацію суспільства. Ви хочете, щоб в нас всі школи стали такими, як в тих гетто ?
показать весь комментарий
20.05.2025 10:53 Ответить
Дегенерати
19.05.2025 19:23 Ответить
"добий її і всьо"(В смислі?Це подивилися відео орків,котрі на смерть билися в ямі?(((ппц
показать весь комментарий
19.05.2025 19:23 Ответить
Хіба не "адін народ"?...
показать весь комментарий
19.05.2025 21:41 Ответить
Які саджанці, такі й плоди!!
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
19.05.2025 19:26 Ответить
Фу! Яка мерзость!🤮
19.05.2025 19:30 Ответить
"генофонд" нації, майбутні виборці Зеленського і слуг "папріколу", такими влада їх і хоче бачити
19.05.2025 19:31 Ответить
Новасті які ми заслужили...
19.05.2025 19:33 Ответить
а де були мальчікі в трусіках
19.05.2025 19:35 Ответить
анижедети.....
19.05.2025 19:36 Ответить
І для чого українцям це знати ?
показать весь комментарий
чергові мокрощелки бро не поділили
показать весь комментарий
Тому що це ваше оточення, такі ж громадяни України, які підуть на вибори і виберуть майбутнє вашим дітям
показать весь комментарий
19.05.2025 21:43 Ответить
їх батьки вже вибрали в 2019-у, результат бачимо
показать весь комментарий
20.05.2025 10:56 Ответить
ти підглядав в чужі бюлетені?
показать весь комментарий
Не треба підглядати у бюлютені,щоб побачити бовдура,ось по твому коменту видно що ти бовдур.
показать весь комментарий
73% відсотки бовдурів - то і підглядати не потрібно...
показать весь комментарий
ну як для чого.. для застрашення.
1. що доблесні падліцаї не байдики бьють, а моніторять все !! роботу роблять!
2. і все бачать, і від їх зоркого ока ніхто не скриється, будь чий пук у них на моніторі!!
показать весь комментарий
ух які милі дівчатка "давай добий її і всьо"
показать весь комментарий
ці ***....і давно вже повинні бути в ЗСУ
показать весь комментарий
А якою мовою вони матюкаються?
19.05.2025 19:43 Ответить
УКРАЇНСЬКОЮ.
показать весь комментарий
ГЄнАХВонд нації, мляТЬ...
показать весь комментарий
Майбутній елехторат зеленої гниди !!!
показать весь комментарий
Бери вище - майбутні перші леді.
показать весь комментарий
местная быкота....какие родители бычьё такие и дети...
показать весь комментарий
Щось не віриться що не було в вагоні ні одного чоловіка , а якщо і був то він просто безяйцевий інфантил ...
показать весь комментарий
і шо?
От ШО?!!
Їх , малолєток, дійсно требу лупити так щоб черепушка тріснула.... Але маленьке але - це законом може тлумачитись як "злочин", і "чоловік з не_яйцями" буде мати проблеми...
показать весь комментарий
Ще й під зйомку
показать весь комментарий
а до чого тут чоловіча стать? ти сексист. чи, скоріше, самосексист?
показать весь комментарий
Оце новина, прям всім новина.... Вам що, робити нєх#й???
показать весь комментарий
Оце дівчата???

Яка країна - такі й перші леді та дівчата.
показать весь комментарий
Новини дивитесь ? Нашу першу леді разом з її чоловіком приймав сам Папа !!
Вони подарували йому унікальну ікону.
Що не так ?
показать весь комментарий
Їм пече , що пані Пєрєведєнцєва (колишня 1-а лєді...) в свого чоловіка половину статків відсудила !
показать весь комментарий
Ні, це вас пече й свербить😁
показать весь комментарий
Все не так.
І "перша леді", і ікона на ящику, і її чоловік - ***** з серії китайських підробок.
показать весь комментарий
Та да ! І новий Папа теж китайська підробка ?

До речі. Ви на якому Світі живете ? Китайські підробки вже не так актуально. Не без цього, але Китай зараз фабрика Світу.
показать весь комментарий
Скажу ще простіше, перефразуючи Остапа Бендера:
Кому і кобила леді. 😁
показать весь комментарий
Можна покривлятися. Але це до чого ?

Візит здійснено. Враження позитивні. Сторони обмінялися подарунками.
показать весь комментарий
Ящик з принтом, згенерованим ШІ - гарний подарунок.

А міг просто китайський сувенір привезти.
показать весь комментарий
От біда ! Китайці ще не додумались ікони з Христом малювати на ящиках від зброї !
показать весь комментарий
З чого такий висновок?
показать весь комментарий
Що не так?! 15000 срублєй за інформацію про пересування ЗСУ!!!
показать весь комментарий
З 2014 р. вже 11 років пройшло. Вже й відсидіти можна.
показать весь комментарий
А вона відсиділа?
А він відслужив?
показать весь комментарий
Так, в обох випадках строк давності пройшов. І пред"явити не вийде.
показать весь комментарий
Ну да. Слово "репутація" у країні рибок гуппі нічого не значить.
показать весь комментарий
Доречі, щодо Лєнкі ніт. Держзрада не має терміну давності.
показать весь комментарий
Вийшла на вулицю, а там три дитини, дівчата по 10 років і одній 6.
Одна одну називають виключно блдями, су...ми, граючись в квача, а потім та яку наздогнали кричить «фсё, тьі меня в...бала».
Такої пошості матючя серед малечі і юнаків я ніколи не чула, як зараз. Всі начи орчьі діти(
показать весь комментарий
а чого "наче"? ви-ми всі однакові. тільки стараєтесь це заперечувати через власне ханжество
показать весь комментарий
Ну і чим вони кращі за болотяників?!
показать весь комментарий
Там на Київщині якась аномалія.
показать весь комментарий
..під час моніторингу соціальних мереж
- цікаво - скільки народу , в МВС , за сидіння в інтернеті "моніторинг" з.п отримують ?
показать весь комментарий
"амазонки" проходять КМБ. 3,14zдець москалям.
показать весь комментарий
Не треба занадто великого значення придавати тому матюканню. Ніхто при цьому не вкладає істинний смисл в ці слова. Це як примовки зараз, до будь чого, то словесне сміття всього лиш. Словесний вірус. Себе ловиш на тому. От що ви говорите, як злість якась, як ніж падає і коли ніхто не чує, чесно. Тоже оте: с.ка, бл. Бо то вірус. А що краще казати? От, чорт? Чорта краще не згадувати. Чи якісь прокльон: холєра б взяла, шляк би трафив, згоріло б воно. Матюки з того всього найбільш нешкідливі
показать весь комментарий
У вагон заходять двоє - виходить одна.
показать весь комментарий
Деградація у всій своїй красі. Б'ються, знімають на відео та викладають у мережу. І всім по...й.
показать весь комментарий
Як бачите не всім пох#й....
показать весь комментарий
"Нах-й пашла атсюдааа!!!" Звичайні малолітні жлобихи-дурепи. На жаль у нас всі хто матюкаються, матюкаються "паа рускіі", навіть ті хто розмовляє українською.
показать весь комментарий
Мабуть ухилянта не поділили?
показать весь комментарий
А якщо в неї батько також в півтора раза крупніший?
показать весь комментарий
Та це якийсь неадекват..... за бійку пропонує вбити чи зробити інвалідом, тупе зовсім.
показать весь комментарий
Молодь ніде не задіяна, принаймні вони могли у цей час сітки для фронту в'язати! ЗЕ покоління!
показать весь комментарий
А воно їм треба, ті сітки в'язати!?
То ж не їхня, а наша війна!
Такі й ветеранів ЗСУ не поважають, називаючи їх публічно, цитую:
"контуженими дебілами". Таке чулось вже на вулицях не одноразово!
показать весь комментарий
Супер!
Послідовники та послідовниці студії Квартал-95 в дії!
Незабаром вони так будуть робити з кожним Українцем та Українкою, кому вже за 45 років!
Бо всі, кому за 45+ не згідні з "життєвими позиціями" гівнофонду, накштал:
пожерти, пот*ахатись, напитись, нічого не робити, дайте грошей та по більше!
Бо ми, як зараз таких називає ось цей гівнофонд Кварталу -95, - не формат, совки, комуняки, лузери, старпери, відстій й т. п.
показать весь комментарий
Галина , совки то зараза набагато гірша за цих дівчат.
показать весь комментарий
Тоді потрібно відловлювати, та гамселити совків!
При чому не по паспорту, а по пиці й не щадно!
показать весь комментарий
Галина Ви якась неадекватна.... не треба нікого виловлювати, окрім рашистів та їх посіпак.
показать весь комментарий
Ось, кого на перемовини з кацапами треба посилати!
показать весь комментарий
Генахвонд нациі підростає...
показать весь комментарий
Там явно є агресорка і є жертва, яка захищається
показать весь комментарий
А що ви хочете від дітей лисого з кварталу.
показать весь комментарий
ufc
показать весь комментарий
