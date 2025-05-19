Девочки-подростки подрались в электричке на Киевщине: полиция устанавливает обстоятельства. ВИДЕО
В городе Вишневое Киевской области две девушки-подростка устроили драку в вагоне электрички. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео присутствует нецензурная брань
Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов обнаружено видео, на котором происходит драка между двумя подростками в электричке.
На видео можно услышать, как подростки обзывают друг друга и наносят удары ногами и руками.
В то же время за кадром слышен смех и нецензурная брань тех, кто снимает драку на видео. Удары были такой силы, что у одной из участниц выпала прядь волос. Сначала девушек просят остановиться, а в конце раздается призыв одну из них "добить полностью".
Правоохранители зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают причастных лиц к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству.
Для прикладу хочу розповісти про контроль та виховання в школах США.
З УСТ РІДНИХ ОНУЧОК:
-за бійку 3 дні спецшколи
-за висловлювання погроз -10 днів спецшколи
- за куріння, алкоголь, наркотики від
1 міс до 6міс спецшколи
Телефон заборонено діставати. Ти можеш його приносити, але він має бути схований.
У вчителів є повне право відсторонити дитину від навчання за поведінку. І ніхто не викликає батьків, не зʼясовує відносини. Батькам вручають бумагу з провиною і покарання, відсторонення від школи, з забороною наближення.
Після відбування покарання, з підписом директора спецшколи, можна повернутися в загальну школу.
І ніяких апеляцій!
Є правила і їх порушення призводить до покарання. ВСЕ!!!
Це елементарно! І діти змалечку знають, що кожна погана дія несе покарання. Тому суспільство тут відповідальне і законослухняне.
Московське шобло, іншого, і не моголо бути, після 30 зкацапленої шушери при посадах в Урядовому кварталі та сотнях держСекретарів від ригоАНАЛІВ, прикритих ВИШИВАНКАМИ!!!!
Подивіться з 2021 року, хто з них, пішов ЗАХИЩАТИ Україну!!
На ПОСАДУ, вони згодні, а на захист України, НІ!!???
Тому і таке насіння вродило, зкацаплене!
1. що доблесні падліцаї не байдики бьють, а моніторять все !! роботу роблять!
2. і все бачать, і від їх зоркого ока ніхто не скриється, будь чий пук у них на моніторі!!
От ШО?!!
Їх , малолєток, дійсно требу лупити так щоб черепушка тріснула.... Але маленьке але - це законом може тлумачитись як "злочин", і "чоловік з не_яйцями" буде мати проблеми...
Яка країна - такі й перші леді та дівчата.
Вони подарували йому унікальну ікону.
Що не так ?
І "перша леді", і ікона на ящику, і її чоловік - ***** з серії китайських підробок.
До речі. Ви на якому Світі живете ? Китайські підробки вже не так актуально. Не без цього, але Китай зараз фабрика Світу.
Кому і кобила леді. 😁
Візит здійснено. Враження позитивні. Сторони обмінялися подарунками.
А міг просто китайський сувенір привезти.
А він відслужив?
Одна одну називають виключно блдями, су...ми, граючись в квача, а потім та яку наздогнали кричить «фсё, тьі меня в...бала».
Такої пошості матючя серед малечі і юнаків я ніколи не чула, як зараз. Всі начи орчьі діти(
- цікаво - скільки народу , в МВС , за
сидіння в інтернеті"моніторинг" з.п отримують ?
То ж не їхня, а наша війна!
Такі й ветеранів ЗСУ не поважають, називаючи їх публічно, цитую:
"контуженими дебілами". Таке чулось вже на вулицях не одноразово!
Послідовники та послідовниці студії Квартал-95 в дії!
Незабаром вони так будуть робити з кожним Українцем та Українкою, кому вже за 45 років!
Бо всі, кому за 45+ не згідні з "життєвими позиціями" гівнофонду, накштал:
пожерти, пот*ахатись, напитись, нічого не робити, дайте грошей та по більше!
Бо ми, як зараз таких називає ось цей гівнофонд Кварталу -95, - не формат, совки, комуняки, лузери, старпери, відстій й т. п.
При чому не по паспорту, а по пиці й не щадно!