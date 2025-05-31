Группа подростков избила 11-летнего ребенка в селе на Харьковщине: открыто уголовное производство, - Нацполиция
В селе Велетень Змиевской громады Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика. Полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №2 Чугуевского РУП 30 мая от 28-летней женщины. Она рассказала, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну.
По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
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Півасік, серіали говнобородько, скоти, ну хоть паржом…
Ця вовча свора, і авто буде у подальшому палити, і шкали на Укрзалізниці… Па приколу, для Тік-Току!
Карати треба, і дітей і отих батьків!
А то лише, заброньованих обмустменів з ОПУ, від життєвих СХЕМ, відволікають!