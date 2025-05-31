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Новости Избиение подростков
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Группа подростков избила 11-летнего ребенка в селе на Харьковщине: открыто уголовное производство, - Нацполиция

Подростки избили ребенка в Харьковской области

В селе Велетень Змиевской громады Харьковской области группа подростков избила 11-летнего мальчика. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №2 Чугуевского РУП 30 мая от 28-летней женщины. Она рассказала, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

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дети (6558) избиение (9813) подростки (459) Харьковская область (1040) Чугуевский район (130) Велетень (1)


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Група падлітків...
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31.05.2025 21:44 Ответить
Деградація на марші(
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31.05.2025 21:45 Ответить
Які у підлітків батьки такі й наслідки!
Півасік, серіали говнобородько, скоти, ну хоть паржом…
Ця вовча свора, і авто буде у подальшому палити, і шкали на Укрзалізниці… Па приколу, для Тік-Току!
Карати треба, і дітей і отих батьків!
А то лише, заброньованих обмустменів з ОПУ, від життєвих СХЕМ, відволікають!
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31.05.2025 21:48 Ответить
Пацанами билися - але з такими як сам - однолітками - а хором бити пацана - западло
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31.05.2025 21:50 Ответить
Психологи говорят " кризис в семье и переходный возраст". Но я думаю это только малая часть причин. Отсутствие эмпатии, отсутствие авторитетов. Оторванность от реальности. Вообще надо больше уделять внимание гуманитарным предметам в школе а не давить на алгебру и т.п. Преподавать психологию и политологию. При чем требовать потом высшие баллы по этим предметам. В 90е была попытка. Потом почему то заглохло всё. А относились к этим предметам не серьезно. Типа да что там эта психология, нафиг надо...
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31.05.2025 21:59 Ответить
 
 